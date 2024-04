Bueno Hudson llama a inculcar la pasión por la cultura en español en EE UU

El asturiano Richard Bueno Hudson pronunció "en un acto muy emotivo" el discurso de incorporación como académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), titulado "Español y Estados Unidos: de multitudes y soledades". Sobrino del filósofo Gustavo Bueno e hijo del neurocirujano Fernando Bueno, Bueno Hudson es licenciado en Filología por la Universidad de Oviedo y director del Instituto Cervantes de Nueva York desde septiembre de 2019, y ahora académico correspondiente de la ANLE.

Bueno Hudson compartió ayer con este periódico sus impresiones sobre un acto que "por una parte fue muy formal y académico, pero a la vez muy humano, cercano y emotivo, en el que todos los asistentes tanto en línea como presenciales se sintieron incluidos en las multitudes y en las soledades, Y entendieron la importancia de promocionar la lengua y la cultura en español en Estados Unidos".

Hubo más de 125 personas en el auditorio y 150 en línea de 18 países de todo el mundo. Bueno explicó que se recibieron "infinidad de mensajes de apoyo a la promoción de la lengua española, la cual, tal y como mencioné en el discurso, es la única lengua europea hablada con continuidad en Estados Unidos desde 1518". Se trataba también del primer acto oficial de la nueva directora de la ANLE, Nuria Morgado, primera mujer que llega a ese cargo en 51 años de existencia

Luis García Montero, director de Instituto Cervantes, y que fue distinguido con una placa de honor por su contribución a la difusión de la lengua y la cultura española, destacó que la incorporación de Bueno Hudson como académico de número es "un gran empuje a la difusión de la lengua y la cultura en español y refuerza aún más los lazos entre las academias de la lengua y el instituto Cervantes".

Bueno Hudson destacó que "supone un reconocimiento a todo el trabajo y toda la investigación que he realizado en este campo. Siempre he tenido una visión panhispánica de la promoción de la lengua y la cultura del español en el mundo en general y en Estados Unidos en particular. Es una enorme satisfacción y un honor que me haya sido otorgada semejante distinción. Lo considero como un hito y un mérito".

Bueno Hudson recibe la acreditación de manos de Nuria Morgado. / LNE

Tras más de dos décadas en el Instituto Cervantes, recordó, "siempre he tratado de estar involucrado en proyectos académicos y culturales que sirvieran para fomentar y promocionar la lengua española y la cultura de los países hispanohablantes, lo cual es un trabajo muy enriquecedor, si bien duro, especialmente cuando hay tantos países y tantas instituciones tratando de hacer proyectos similares. El aprendizaje que uno extrae de dicha experiencia va mucho más allá de cuestiones meramente lingüísticas y culturales, lo importante es saber marcar objetivos concretos en los que todos los países que forman parte de los proyectos puedan colaborar y aportar en pie de igualdad para lograr cumplir esos objetivos. No es fácil, porque todos arrancamos en los proyectos desde puntos de partida diferentes y con condiciones diferentes; sin embargo, el logro ha de ser común, y saber ceder en algunas ocasiones o exigir en otras es una tarea compleja, aunque muy enriquecedora. Proyectos internacionales como el SIELE, el SICELE, los Congresos Internacionales de la Lengua Española –en mi papel de director o de secretario general– han supuesto grandes retos, pero han aportado grandes logros y beneficios para la lengua española".

El discurso de investidura parte del poema de Baudelaire "Las muchedumbres", y recurriendo a diversas citas de poetas, estudiosos y filósofos a lo largo de la historia, Bueno trazó "un retrato de la lengua española en los Estados Unidos y de sus hablantes en la sociedad estadounidense. Enlazado por un hilo conductor de multitudes y soledades, reflexiona sobre la oportunidad de definir acciones que fomenten el uso y potencien la vitalidad del español en EE.UU. teniendo en cuenta las características específicas de sus hablantes, ya que, con tendencias como la transmisión intergeneracional del español y el desplazamiento lingüístico hacia el inglés, es crucial que las terceras y subsiguientes generaciones no se decanten exclusivamente por el inglés, lo cual puede poner en peligro al español".

Labor consensuada

El discurso destacó que "es necesario planificar y diseñar estrategias de formación y concienciación a diferentes niveles para afrontar con éxito un futuro impredecible y cambiante. Si queremos salir airosos de esta situación, será precisa una labor consensuada que logre inculcar la pasión por la cultura en español y por la lengua española".

Hizo hincapié Bueno en que, con sus más de 43 millones de hablantes, de un total de casi 64 millones que se identifican como hispanos, "el español en EE.UU. se posiciona como la segunda lengua más hablada en el país en un entorno mayoritariamente angloparlante, "lo cual puede, con el tiempo, afectar a su fortaleza, a su presencia y a su posicionamiento. Esto es más relevante cuando vemos que identificarse como hispano no siempre implica hablar español, y que, aunque la población hispana de EE.UU. sigue aumentando, no lo hace a la misma velocidad que las de otros países".

