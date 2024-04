Fernández Villa, el laberinto sin salida

De Villa se decía que tenía tan mala memoria que para él no existía ningún otro secretario general del SOMA entre él y Manuel Llaneza, y que su mala salud era en realidad una farsa para mantener el control sobre sus interlocutores, y así darles el golpe de gracia cuando tenían la guardia baja. "Era propenso a exagerar y a interpretar el papel de víctima", dijo de él quien fuera su mano derecha en el sindicato durante muchos años Laudelino Campelo –terminaron a matar–, en la comisión parlamentaria que se abrió a finales de 2014 para investigar el origen de la fortuna de Villa. Acababa de conocerse que el de Tuilla, el hombre fuerte del socialismo asturiano, personificación del sindicalista inmisericorde en la lucha contra la injusticia, estaba siendo investigado por haber regularizado 1,2 millones de euros gracias la amnistía fiscal de Montoro. El suelo se movió bajo los pies de sus camaradas. "Es como si me dicen que mi marido mató a alguien", aseguraba María Luisa Carcedo en la mañana que expulsaron a Villa de un PSOE que quedó demudado. Y uno de los que fuera cercano colaborador en el sindicato, hoy presidente del Montepío de la Minería, Armando Fernández Natal, "Mandi", confesaba en Twitter que aquel día le habían "robado el pasado".

Para ese momento del rasgado general de vestiduras, Villa había iniciado el tortuoso camino que le ha llevado a su actual oscuridad, un estado mental tan deteriorado que la propia jueza que instruye el "caso Hulla", tras insistentes peticiones de la defensa del exsindicalista, ha optado por apartarle del caso.

Aquellas primeras referencias a que Fernández Villa padecía "un síndrome confusional" causaron cierta suspicacia entre quienes le conocían bien y no pocos le acusaron de estar haciéndose el enfermo para evitar la acción de la justicia. Pero realmente Villa ya había entrado en un laberinto sin salida.

En la última marcha minera a Madrid, la "marcha negra", allá por 2012, el "tigre de Tuilla" ya "no sabía por donde entraba ni por donde salía", según sus compañeros. Sus familiares lo llevaron al neurólogo, porque advirtieron que, al caminar, adelantaba la cabeza, uno de los síntomas de demencia. El diagnóstico fue una lesión en el lóbulo frontal y un deterioro cognitivo.

Ya en 2014, cuando le expulsaron del PSOE, su estado de postración era tal que no era consciente de lo que estaba pasado fuera de las paredes de su ático en el barrio de La Florida. Veía imágenes en televisión las votaciones del 9N, la primera consulta ilegal en Cataluña, y decía: "¡Tenemos que ir a votar!". Su mano derecha, el único amigo que le quedó en el SOMA –y su cómplice en el latrocinio del geriátrico de Felechosa–, José Antonio Postigo, le explicó su expulsión del PSOE: "¡Que nos echaron, José Ángel, que nos echaron!". Y la contestación de Villa, genio y figura, no fue otra que: "¡Calla la boca! ¡Qué sabrás tú!".

La pérdida de contacto con la realidad no le impidió sin embargo pedir cuentas a sus antiguos compañeros cuando le acusaron de quedarse con dinero del sindicato. Les exigió sus papeles y agendas, porque "eran importantes". Para cuando se admitió a trámite la querella del SOMA, a finales de 2015, por haber empleado un cuarto de millón de euros del sindicato en gastos personales, su estado era tan lastimoso que su abogada se confesaba incapaz de preparar adecuadamente su defensa.

Tenía que haber declarado en enero de 2016, pero dos forenses indicaron que no podía hacerlo. Villa sufría arranques de ira y llanto, no sabía siquiera quien era el rey de España (Felipe VI), ni el presidente del Gobierno (Rajoy), aunque sí sabía quien era el presidente regional en aquel momento, Javier Fernández. Sus familiares habían observado además ideaciones de muerte e incluso alucinaciones con familiares ya desparecidos. Se pasaba el día hablando de acontecimientos del pasado de forma incoherente. Un cuadro desolador viniendo de alguien que había mandando mucho, hasta el punto de afear a algún consejero que a un compañero no se le diese de paso una casa.

A lo largo de 2016, Villa ingresó varias veces en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con estancias de una semana. En la última, en octubre, su esposa María Jesús Iglesias describió el delirio que sufría su marido: pensaba que iba a volver a dirigir el sindicato y que el equipo de Pedro Sánchez se había puesto en contacto con él para ser su "número tres".

En este estado, resulta chocante que Villa fuese sometido a juicio en junio de 2018, aunque finalmente sorprendió por sus arranques de lucidez. Los forenses lo desaconsejaban, pero una eminencia en la materia, el doctor Robles Bayón, dictaminó que podía ser sometido a preguntas, siempre que fuesen claras y directas, y no por mucho tiempo. En el juicio, Villa dio una de cal y otra de arena. Hubo momentos en los que respondió con balbuceos y expresiones ininteligibles. En otros, con un "no entiendo bien la pregunta", un "no oigo bien" o un "estoy cansado". Echó la culpa a los contables del sindicato y admitió que se quedó "con el dinero de las dietas de Hunosa, igual que todos los demás". Confesó que no podía creer verse sentado en el banquillo. Y a sus sucesores en el SOMA los llamó mentirosos: "Mentís como bellacos". Se hizo duro ver a aquel anciano de palidez extrema que se dirigía renqueando hacia la sala de vistas del brazo de su mujer y su abogada.

La sentencia fue de tres años de cárcel. Para cuando el fallo fue ratificado por el Supremo, el estado mental de Villa, y sus enfermedades, propias de la edad, desaconsejaban su ingreso en prisión, que supondría "una humillación" y un "encarnizamiento", y ello a pesar de que en la enfermería de la cárcel había una decena larga de reclusos de más de 70 años. Nada distinto del destino de otro condenado ilustre, el exconsejero de Eduación José Luis Iglesias Riopedre, condenado a cinco años de cárcel por el "caso Marea" de corrupción en la Administración regional en la época de la presidencia del socialista Vicente Álvarez Areces.

Antes del juicio, a Villa lo detuvieron durante seis horas por el "caso Hulla", el 30 de mayo de 2017. En ese proceso no abrió la boca. La instrucción del caso se ha alargado tanto que ha dado tiempo a que el estado de Villa, que cuenta ya con 81 años, se haya deteriorado hasta el extremo de que es imposible que pueda intervenir en el proceso y ni siquiera comprenderlo, según la magistrada Begoña Fernández. El otrora todopoderoso sindicalista ya no puede salir del laberinto.

Suscríbete para seguir leyendo