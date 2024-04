El Principado tensa el pulso con Puente por las fechas de los Avril: "Somos escépticos"

Sobre la mesa vuelve a haber un plazo de comercialización de plazas para los AVE más rápidos de la Variante de Pajares, pero el Principado descree y estira la cuerda de su desconfianza respecto a los anuncios del Ministerio de Transportes. En el Gobierno regional, sin contemplaciones, son "absolutamente escépticos con todo lo que venga" del departamento que dirige Óscar Puente, y aunque ahora ya admiten que, "efectivamente, parece que salen los billetes a la venta", quieren ver para creer. Ver trenes Avril rodando camino de Madrid.

Las dudas son del consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, 24 horas después de que se conociera la fecha en la que Transportes tiene previsto el inicio de la venta de plazas para los AVE más veloces que pueden circular por la ruta Asturias-Madrid. Ese horizonte está fijado, según adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para el próximo día 18, pero en el Principado aún no lo ven despejado. El propósito también es tener los convoyes en la vía como fecha límite el 21 de mayo, pero el Gobierno de Asturias, curado de espantos y vacunado contra plazos incumplidos, sigue sin tenerlo claro.

Alargando el desencuentro con los compañeros de partido que llevan las riendas del Ministerio, Peláez fue ayer algo más explícito que la Consejería de Fomento, que el viernes incluso evitó hacer cualquier tipo de valoración respecto a la fecha confirmada por Transportes. El consejero de Hacienda reconoció, "parece", que hay un momento fijado para sacar las plazas a la venta, pero sin celebraciones. "No sabemos cuándo van a llegar los trenes. Parece que es una cuestión de días, pero hasta que no lo veamos no lo vamos a creer", señala. "Los asturianos tenemos que recuperar la confianza en el Ministerio a través de hechos concretos. El Ministerio tiene que cumplir con Asturias para que volvamos a confiar en él".

Por debajo de las palabras del consejero portavoz, pronunciadas ayer en Luarca, resuena el eco de una desconfianza cocinada por los plazos incumplidos, por el malestar por el fiasco de la obra del vial de Jove o por el retraso del arreglo de la autopista "Y" en Serín. Más reciente está el enojo por la falta de comunicación previa al Principado de las fechas de venta de billetes que adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición del viernes. En la primera reacción del Gobierno al calendario, de hecho, desde la Consejería de Fomento ni siquiera se hacía referencia al calendario previsto por Transportes. Se despachó el asunto con un "deseamos tener la segunda fase de la alta velocidad cuanto antes" y un "la confirmación del calendario le corresponde trasladarla al Ministerio".

El contexto del laconismo y la falta de entusiasmo hay que buscarlo en una semana de recelos y suspicacias, en la imagen del presidente del Principado pidiendo a Transportes "hechos, no palabras", y en su decisión de hacer llegar al Ministro un decálogo de acciones que debe asumir "para que recupere su credibilidad en Asturias". Eso fue este miércoles. Habían transcurrido dos semanas largas desde la reprobación de Óscar Puente, acordada en la Junta sin los votos de PSOE e IU. En ese tiempo se habían sucedido la divulgación del fracaso del proyecto para la construcción del vial de Jove, la demora de la reparación de la "Y" en Serín y un afloramiento en cascada de discrepancias y desconfianzas. Hace unos días que el presidente del Principado, Adrián Barbón, pidió cuentas sobre los dos proyectos a la Demarcación de Carreteras, a sabiendas de que ambos son previos a la llegada de Óscar Puente al Ministerio, pero que el departamento sobre el que se reclama la depuración de responsabilidades depende directamente de él…

Todo eso configura un clima de tensiones y desconfianzas entre compañeros de partido que Barbón alentó activando esta semana su versión de presidente exigente, capaz de enfrentarse a "ministros de mi mismo signo político en defensa de los intereses de esta tierra". El decálogo, la exigencia y este "escepticismo" que ahora se dirigen hacia el Ministerio marcan un cierto contraste con la primera reacción que tuvo el presidente del Principado al saber que la llegada de los Avril quedaba pospuesta sin fecha, hace poco más de un mes. Allí dijo aquel "Asturias está harta y yo también", pero también que "la responsabilidad es de Talgo". Exculpó expresamente, "hay que ser justos", al actual equipo ministerial, que "lleva pocos meses" en el cargo.

Así las cosas, lo que el Principado quiere ver que se cumple es el inicio de la venta de billetes el día 18. Para ello, entre la próxima semana y el 22 tiene que materializarse el proceso de entrega de los nuevos convoyes de Talgo a Renfe. Si se hace realidad todo ese calendario, contado de acuerdo con los planes del Ministerio, después de una fase de últimos trámites burocráticos, Transportes espera que los trenes Talgo de la serie 106, los AVE de rodadura desplazable que circularán a 330 kilómetros por hora y rebajarán a menos de tres horas el viaje de Oviedo a Madrid, estén en la vía el 21 de mayo, aunque no descartan poder llegar a adelantar esa fecha.

De entrada, y dado que las obras de mejora en la estación madrileña de Chamartín ponen condiciones a la operativa de esta segunda fase de la llegada de la alta velocidad a Asturias, la idea es mantener las cuatro frecuencias diarias por sentido, pero con dos Avril y dos Alvia. Cuando concluyan los trabajos, en verano, se incorporaría un tercer Avril –un "Avlo", la versión de bajo coste de Renfe– y un Alvia más con origen y destino en Avilés.

