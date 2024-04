"El CSR no es basura, los que dicen que quemarlo es quemar basura mienten para sacar votos mal informados"

La patata caliente del Combustible Sólido Recuperado (CSR) arde. El material que genera la nueva planta de tratamiento de Cogersa ha reanimado el viejo debate irresuelto sobre la incineración de residuos en Asturias, ahora en su versión de búsqueda de respuestas para la pregunta por el destino del subproducto. La controversia vuelve con los focos políticos puestos sobre IU, o más bien sobre la compatibilidad entre su histórica oposición a la incineración y su reciente apertura a que se discuta la posibilidad de quemar CSR, quién sabe si en la central térmica de la Pereda. Puesto ante las supuestas contradicciones, Alejandro Suárez González, secretario de Estrategia de IU de Asturias, abraza el debate público y la opción de la quema sin negar un cambio de postura en algún sector de la organización, pero sí el retorno que se le atribuye a la vieja incineración de basura en bruto que los suyos siempre han denostado. El estribillo de la canción dice que quemar CSR no es quemar basura.

–¿Se está plegando IU a las tesis del PSOE favorables a la incineración?

–No. La incineración de basuras es algo que se descarta absolutamente, y en el parlamento se debatió y aprobó una proposición no de ley que va en esta dirección. No es lo mismo incinerar la basura en bruto, como pretendía el PSOE hace unos años, con una macroincineradora de 500.000 toneladas al inicio del proceso que cercenaba todas las posibilidades de un sistema de reciclaje, que el CSR. Hay que reseñar que el fruto de la derrota del PSOE en aquel debate sobre la incineración, en torno a 2003 y 2004, es que Asturias ha tenido un sistema de reciclaje. Uno que resulta todavía muy insuficiente, es cierto, pero eso ha ocurrido porque en esta región no hay una política de residuos y porque desde entonces, por el miedo de todas las organizaciones políticas a tomar decisiones, no hemos hecho más que dar patadas hacia delante.

–¿Por qué ahora?

–Lo que ha hecho IU es señalar que existe un problema sin resolver, y eso es algo que nadie había hecho. Ningún partido levantó la voz cuando se licitó el contrato para pagar con dinero público a empresas privadas para quemar el CSR. No sólo no nos estamos plegando a las tesis del PSOE, estamos siendo la única organización política que levanta la voz y admite la responsabilidad de la resolución de un problema.

–Lo hacen abriendo las puertas a la quema del CSR, algo que diverge de lo que defendían hace algunos meses. Un cambio de postura, en algún momento, sí ha habido.

–Sí. Conviene aclarar que, como organización, IU no ha tomado ninguna decisión por ahora. Mi postura política personal, y hay algunos dirigentes que opinan como yo, opta por abrirnos a la posibilidad de analizar entre todos qué se debe hacer con el CSR, incluida su posible quema o valorización energética. Eso sí supone un cambio de postura, pero bienvenido sea en un contexto en el que lo que se pide es debate, transparencia y explicar a la gente cuáles son las mejores opciones para el uso de su dinero. Lo que no me explico es por qué otros partidos no dicen lo mismo y callan cuando se plantea pagar a empresas para que quemen el CSR. En Asturias llevamos casi dos décadas sin decirle a la gente que hay un problema con la gestión de residuos, y eso una fuerza de gobierno no lo puede aceptar.

–¿Les entenderán?

–La gente entiende las rectificaciones, no creo que la sociedad las penalice. Todo lo contrario. Si quiere ser útil, la política democrática debe permitir la rectificación, porque si la penaliza, el que paga es el ciudadano, porque el político se retrae. Cuando está bien fundada, la rectificación no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Lo que niego rotundamente es que esto sea un cambio de postura sobre la incineración. Quien dice que esto es incineración miente para intentar sacar votos mal informados.

–Para los matices van a necesitar mucha pedagogía. ¿Entiende que haya dentro de su partido quien piense que sí están traicionando algunas de sus luchas históricas?

–Tanto dentro de IU como de cara a la sociedad hay que poner en valor la necesidad de proceso político de apertura, información y discusión hasta el último rincón de duda. IU mantiene su rechazo a la incineración de basura como método que evita el reciclaje y tiene trasfondo económico, porque beneficia a determinadas empresas. Ahora estamos hablando de qué hacer con un subproducto en la parte final de un proceso de reciclaje. Una pregunta que hay que hacerse es si alguien se opuso a la nueva planta de Cogersa y la respuesta es no. Otra, si eso genera basura, si hemos invertido 92 millones para ir de la basura a la basura, y la respuesta vuelve a ser no. En esa planta entra basura y sale un subproducto, y tenemos que analizar qué hacer con él. Existe la valorización energética, que yo propongo, y se está especulando con la química, pero esa tecnología está en pañales.

–¿Quemar cómo y dónde?

–El CSR no se puede enterrar. ¿Pagamos para quemarlo fuera? ¿Subimos el recibo de la basura para que alguien queme algo que nosotros no queremos quemar? El movimiento ecologista ha planteado que vayamos a ver qué están haciendo en el resto de Europa. Vayamos y tomemos una decisión. Pero no se puede decir que IU abandona la bandera verde cuando lo que pedimos es más reciclaje como única manera que se genere menos CSR. Proponemos que la valorización se haga después del reciclaje y en Cogersa, de forma pública para controlarla y blindarla desde el punto de vista de la calidad ambiental y la salud.

–O en la Pereda. El Ayuntamiento de Mieres, de su partido, rechaza la quema, y no sólo la de basura, la del CSR. ¿Pueden sentirse traicionados? ¿Tienen o van a tener un problema con sus compañeros?

–El alcalde de Mieres puede defender que no se haga en la Pereda, pero aquí nadie traiciona a nadie. Lo que ha dicho es que nadie les ha explicado cuál es el proyecto. En la Pereda no hay un problema de gestión de residuos, sino un problema político. Llegado el caso, hay que coger a toda una comunidad y decirle "quiero hacer esto y lo voy a hacer así". "Quiero que lo compruebes, quiero establecer un debate contigo". Porque lo que no se puede es quemar CSR en Mieres contra Mieres o sin Mieres, contra el ayuntamiento y los vecinos. Esto no puede ser un trágala, y también debe haber un debate en el que a los vecinos se les sitúe en perspectiva el futuro de Hunosa o la generación de puestos de trabajo... Pero el ayuntamiento y el alcalde están haciendo lo que deben, decir que de mano no, por un principio de precaución.

–Usted dice eso porque gobiernan en Mieres, pero las decisiones estratégicas para Asturias no las puede tomar el Ayuntamiento de Mieres.

–Digo ni sin Mieres ni contra Mieres como principio político. Si fuera un ayuntamiento del PP, diría lo mismo. Lo que se hizo con los vecinos del entorno del vertedero de Cogersa en los años ochenta es un buen ejemplo de cómo se les acompañó y hubo un debate y una relación política. Me gustaría que hubiera la misma para Mieres. Esto tiene una solución si a los vecinos y al Ayuntamiento se les explica exhaustivamente lo que allí se pretende. Si al final llegamos a una situación de bloqueo, respondamos cuando lleguemos.

–¿No es poco prudente hacer esta defensa sobre el debate de la incineración antes de que la organización tenga una posición política adoptada al respecto?

–El problema es que estamos gobernando. Esto es lo que le pasa a una organización que apuesta por las dificultades de gobernar, y sobre todo en coalición. IU tiene que realizar su propio análisis, y no es malo que se haga con el movimiento ecologista, con los vecinos, con Cogersa y todos los actores. Pero se hace en un momento en el que IU, porque gobierna, llega a la conclusión de que no se puede pagar dinero público para esto se queme. Ha sido una reacción a los hechos y crítica con todos los partidos, que hemos llegado hasta aquí porque nunca hemos querido tomar decisiones con coste electoral.

–Eso les incluye.

–Por supuesto. Y el que diga que está libre de pecado, que tire el primer fardo de CSR.

–Pero la realidad es que el Gobierno del que forman parte va a pagar por la gestión del CSR, eso que usted ha planteado como "surrealista". Sin embargo, en la propuesta que presentaron con el PSOE en la Junta eso no se cuestiona, sólo se pide que cualquier decisión que se adopte sobre el CSR sea provisional...

–Esta es la alternativa con la que el PSOE venía trabajando desde el gobierno anterior y nosotros le hemos pedido, con la fuerza que tenemos en el parlamento, que es la que es, que por lo menos sea provisional y trabajemos en la definitiva. También es cierto que el CSR se está produciendo y que esa solución definitiva va a tardar.

Suscríbete para seguir leyendo