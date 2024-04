Todas las novedades del IRPF (campaña de la renta de 2023), en 20 preguntas y sus respuestas

La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2023 se abrió el pasado miércoles y se prolongará hasta el 1 de julio. Más de medio millón de asturianos tienen que hacer la declaración y a muchos les surgirán muchas cuestiones. En estas páginas, el economista Jesús Sanmartín Mariñas responde a muchas de ellas. Sanmartín es socio y responsable del área tributaria de Centium, director del Máster en Asesoría Fiscal del Colegio de Economistas de Asturias y ex presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) de España.

1. ¿Está obligado a presentar la declaración?

Con carácter general, están obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan obtenido en 2023 rentas sujetas al impuesto. No obstante, no están obligados a declarar cuando se perciben solo rendimientos del trabajo, con el límite de 22.000 euros y la renta se perciba de un solo pagador o se perciban rendimientos de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y restantes, por orden de cuantía, no superen en conjunto 1.500 euros. El límite es de 15.000 euros cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones: que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el segundo y restantes pagadores superen 1.500 euros; que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias; que el pagador no tenga obligación de retener, o que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. Tampoco se declara cuando se obtienen rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando las percepciones no superen 1.600 euros, o se obtengan rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros. Y, tampoco se presenta declaración cuando sólo se obtengan rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500. En cualquier caso, siempre están obligados a declarar los contribuyentes que han percibido el ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia así como aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

2. ¿Quién se hace cargo de presentar la declaración de un fallecido en 2023, y cómo se realiza el ingreso o el cobro?

Cuando un contribuyente fallece, el impuesto se devenga en la fecha del fallecimiento y, si existe obligación de presentar declaración por las rentas del fallecido, la tendrán que cumplir sus sucesores. En el caso de que resulte a devolver, para cobrar el importe correspondiente deberán adjuntar cierta documentación, que es diferente según la cuantía supere o no 2.000 euros. Si el resultado es a ingresar, deben tener cuidado de no domiciliar el importe en una cuenta de los sucesores, ya que la entidad bancaria no cargará el importe, por no coincidir el contribuyente con los titulares de la cuenta, y la deuda entrará, automáticamente, en apremio.

3. ¿Se ha trasladado al extranjero por motivos de trabajo?

Si durante 2023 se ha desplazado fuera de España para prestar sus servicios en uno o en varios países, no tendrá que declarar la totalidad del sueldo percibido pues estará exenta la parte correspondiente a los días trabajados en el extranjero, con un límite máximo de 60.100 euros, siempre que en los territorios en que se realicen los trabajos se aplique un Impuesto de naturaleza idéntica o análoga a nuestro IRPF –bastando que exista convenio para evitar la doble imposición– y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Recuerde que los trabajos se han de realizar para una empresa o entidad no residente en España o para un establecimiento permanente radicado en el extranjero de una empresa española.

4. ¿Ha percibido dietas de su empresa para gastos de viaje?

5. ¿Paga diariamente con vales-comida o tarjeta electrónica proporcionados por su empresa?

Con frecuencia las empresas entregan a sus trabajadores vales-comida como retribución en especie que no tributa. Sepa que las cantidades exentas son de 11 euros al día, y dicho importe no se puede trasladar de un día a otro. Siendo así, si usted pagó alguna comida en 2023 con vales-comida cuya cuantía supera los 11 euros, no olvide integrar el exceso en su declaración, como renta del trabajo.

6. ¿Ha transmitido su vivienda habitual en 2023? ¿Qué debe hacer para no tributar?

Es necesario reinvertir el importe total obtenido en la adquisición de otra vivienda habitual. La reinversión deberá efectuarse en el plazo de 2 años desde la fecha de transmisión de la anterior. También es admisible aplicar la exención cuando las cantidades obtenidas se destinen a pagar una nueva vivienda habitual adquirida en los 2 años anteriores a la transmisión efectuada. Además, si quien transmite la vivienda habitual tiene más de 65 años, la ganancia obtenida queda exenta sin condición de reinversión.

7. ¿Ha percibido en 2023 salarios correspondientes a años anteriores?

Si su empresa le debía salarios de años anteriores y los percibe en el 2023, los pague la empresa o el FOGASA, se imputarán al año en que fueron exigibles y, si no lo fueron en 2023, habrá que presentar una declaración complementaria de cada ejercicio al que correspondan. En cambio, si los salarios se han percibido como consecuencia de una sentencia judicial, no importa el año en el que fueron exigibles, sino que se imputan en el ejercicio en el que la sentencia fue firme.

8. ¿Utiliza un vehículo propiedad de su empresa?

Si utiliza un vehículo propiedad de la empresa para realizar desplazamientos entre su domicilio y su centro de trabajo o cualquier otro en el ámbito particular, deberá imputar como renta del trabajo el 20% del coste del vehículo para el pagador. En caso de que el vehículo no sea propiedad de la empresa, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo. Si se trata de un vehículo considerado eficiente energéticamente, la valoración en especie se podrá reducir hasta en un 30% en función de sus características.

9. ¿Ha percibido una indemnización por despido en 2023?

La indemnización por despido improcedente o cese queda exenta del impuesto en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, con el límite absoluto de 180.000 euros, siempre que no sea por acuerdo, convenio o pacto. Si se cobra más, seguramente podrá aplicar la reducción del 30% por el exceso no exento, con un límite de 300.000 euros si ha prestado sus servicios en la empresa por más de dos años. Incluso queda exenta la indemnización mínima obligatoria, de 7 días por año trabajado, con un máximo de 6 mensualidades, percibida por la extinción de un contrato de alta dirección, después de que el Tribunal Supremo así lo haya declarado.

10. ¿Ha rescatado un plan de pensiones?

Si en 2023 ha rescatado un plan de pensiones puede aplicar la reducción del 40% si percibe la prestación en forma de capital, por aquella parte correspondiente a las primas aportadas antes de 1 de enero de 2007. No obstante, el legislador establece unos plazos para percibir el capital, después de acaecer la contingencia, solo durante los cuales se permite la reducción del 40%. Así, en 2023 podrá reducir lo percibido en forma de capital si se jubiló en 2021, 2022 o en este año 2023.

11. Si dispone de un inmueble en alquiler, ¿qué gasto puede deducir en concepto de amortización?. ¿Y si lo heredó o se lo donaron?

12. ¿Quién debe declarar los intereses de una cuenta bancaria cuando figura más de un titular?

En principio los intereses deben declararlos los titulares de la cuenta por partes iguales, o en el porcentaje que a cada uno le corresponda. No obstante, si es cotitular de una cuenta bancaria con otra persona y usted no genera los ingresos que nutren el saldo de esa cuenta, no se impute ningún rendimiento del capital mobiliario, con independencia de que en los datos fiscales la Administración atribuya a cada titular la mitad de los rendimientos.

13. ¿Su banco le ha hecho un regalo por contratar un producto financiero?

Si es así, no olvide tributar. Los regalos se consideran rendimientos del capital mobiliario en especie que se valoran por su valor de mercado. A dicho valor se adicionará el ingreso a cuenta, salvo que su importe hubiera sido repercutido al perceptor de la renta. El ingreso a cuenta deberá determinarse por la persona o entidad pagadora aplicando el porcentaje que corresponda al resultado de incrementar en un 20% al valor de adquisición o coste para el pagador del bien, derecho o servicio entregado.

14. ¿Cómo tributa la venta de criptomonedas y NFTs?

La venta de criptomonedas, tokens o NFTs genera una ganancia o pérdida patrimonial a integrar en la base imponible del ahorro, que se cuantificará por la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición. Las comisiones de compra y de venta que cobran las casas de cambio o «exchanges», o las comisiones por operar directamente en una red distribuida, pueden tenerse en cuenta a efectos de la determinación de los valores de transmisión y adquisición. De este modo, la comisión pagada en la venta constituye menor valor de transmisión y la comisión pagada en la compra constituye mayor valor de adquisición. La venta de un token no fungible (NFTs), también genera una ganancia o pérdida patrimonial a integrar en la base del ahorro, salvo que se trate de un empresario que vende el NFT en el ejercicio de su actividad, por ejemplo, un artista que crea este tipo de arte digital, en cuyo caso se generan rendimientos de la actividad económica.

15. ¿Qué gastos de su actividad económica son deducibles?

Todo depende del régimen de determinación del rendimiento neto: estimación directa, con las modalidades de normal y simplificada, y estimación objetiva. En estimación directa son deducibles todos los gastos correlacionados con los ingresos, imputados en el ejercicio que corresponda, registrados y justificados. La modalidad simplificada de la estimación directa tiene la particularidad de que el cálculo de la amortización se realiza utilizando una tabla diferente de la establecida para el Impuesto sobre Sociedades, y que se permite la deducción en 2023 del 7%, sobre el rendimiento neto previo –con un máximo de 2.000 euros– en concepto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación. Cuando la actividad económica se realiza en una parte de la vivienda habitual, además de los gastos que se produzcan exclusivamente para el desarrollo de la actividad, se permite deducir el 30% de la parte proporcional, de los gastos comunes de la vivienda, a los metros utilizados en la actividad.

16. ¿Ha vendido algún activo?

Si en 2023 ha vendido un bien o derecho, debe calcular la ganancia o pérdida patrimonial por la diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición, siendo el valor de transmisión el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al de mercado, en cuyo caso prevalece este, minorado en todos aquellos gastos y tributos inherentes a la operación que hayan corrido a su cargo como, por ejemplo, los gastos de notaría, el impuesto de plusvalía municipal, etc

17. ¿Ha realizado obras de eficiencia energética en su vivienda como el cambio de ventanas o instalación de placas solares?

En este caso sepa que existen tres deducciones temporales aplicables sobre las cantidades invertidas que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras en la eficiencia energética de las viviendas. Una primera deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda, de hasta un 20%, con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de, al menos, un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. La segunda deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada, permite una deducción de hasta un 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el mismo plazo temporal que la deducción anterior, hasta un máximo de 7.500 euros anuales, siempre que las obras contribuyan a una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable. Y, la tercera, por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominante residencial, que será aplicable sobre las cantidades satisfechas por el titular de la vivienda por las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025, en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del edificio en el que se ubica. El contribuyente titular de la vivienda podrá deducirse un 60% de las cantidades satisfechas, hasta 15.000 euros.

18. ¿Ha adquirido en 2023 un vehículo eléctrico o ha instalado un punto de recarga para dichos vehículos?

Podrá aplicar una deducción del 15% por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible si ha adquirido un vehículo eléctrico nuevo comprado desde el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. La base de la deducción está constituida por el valor de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, y no formarán parte de esta las cuantías subvencionadas o que vayan a serlo a través de un programa de ayudas públicas. En todo caso, la base de deducción no podrá exceder de 20.000 euros. El mismo porcentaje de deducción se podrá aplicar por los contribuyentes que instalen en un inmueble de su propiedad sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos no afectas a una actividad económica. La base máxima de esta deducción es de 4.000 euros y está constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a quienes realicen la instalación.

19. En caso de separación o divorcio, ¿puede optar entre la aplicación del régimen de anualidades por alimentos y la mitad del mínimo por descendientes?

Si está separado o divorciado con la guarda y custodia de sus hijos compartida, el mínimo familiar se prorrateará entre ambos progenitores, independientemente de con quién convivan los hijos. Si la guarda y custodia no es compartida, en principio, el mínimo por descendientes corresponderá por entero a la persona que la tenga, por ser con quien conviven. Sin embargo, como se equipara la convivencia a la dependencia económica, el cónyuge con el que no conviven pero paga alimentos a los hijos por resolución judicial podrá optar por la aplicación del 50% del mínimo por descendientes, al sostenerles económicamente, o por la aplicación del tratamiento especial de las referidas anualidades por alimentos.

20. ¿Le compensa más presentar declaración conjunta o individual?

La unidad familiar la componen los cónyuges y los hijos menores de edad que convivan con ellos –también los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad– o bien, en los casos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro. En caso de separaciones o parejas de hecho, sea cual sea la convivencia de los hijos con los padres, sólo cabe una declaración conjunta, nunca dos. La ventaja de presentar declaración conjunta con respecto a presentar declaración individual consiste en la posibilidad de aplicar una reducción adicional de 3.400€ en la base imponible, además de poder compensar rentas o saldos negativos de uno de los miembros de la unidad familiar con las rentas positivas de los otros. A causa de la progresividad del Impuesto, y como en la declaración conjunta hay que sumar las rentas que perciben todos los miembros de la unidad familiar, en general únicamente interesará a los matrimonios en los que uno de los cónyuges no percibe ingresos o, si los percibe, sean muy escasos, concretamente una base imponible general inferior a 3.400 euros. En caso de unidad familiar formada por el progenitor y los hijos que convivan con él o ella, la reducción alcanza los 2.150 euros. En este tipo de unidad familiar, suele interesar tributar conjuntamente con los hijos, pues normalmente estos no perciben rentas. Tenga en cuenta que, según la Administración tributaria, la forma de declarar es una opción que no se puede cambiar una vez terminado el plazo de presentación de la declaración.

