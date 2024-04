Delia Losa avala a Transportes ante el escepticismo del Principado: "Su compromiso es indudable"

En el capítulo de ayer del choque por los trenes y las obras públicas pendientes, la delegada del Gobierno en Asturias ejerció su turno de defensa para sostener que "pese a todo el ruido, y las pruebas están ahí, el compromiso del Ministerio de Transportes con las infraestructuras en Asturias es incuestionable". Delia Losa puso al departamento que dirige Óscar Puente a resguardo de la desconfianza del Principado y previo repaso de proyectos quiso contrarrestar las dudas del Ejecutivo autonómico y el conato de incendio entre socialistas con dosis amplias de "datos y cifras".

Dos días después de que el consejero portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, se dijese "absolutamente escéptico con todo lo que diga el Ministerio de Transportes", y a cinco de distancia del decálogo que el presidente del Principado, Adrián Barbón, impuso a Puente para "recuperar la credibilidad" del Ministerio en Asturias, Losa habló de la Variante de Pajares, del puente de Nicolás Soria en Oviedo o del tercer carril de la autopista "Y". También del vial de Jove, porque el puerto de Gijón "va a tener un acceso sin los problemas que planteaba el actual, o del arreglo de la "Y" en Serín, con el modificado "para solucionar el problema de forma definitiva", y la entrega pendiente de los trenes Avril, los más veloces que pueden cruzar la Variante.

Fue el plazo de inicio de la venta de billetes para esos nuevos convoyes, previsto para el 18 de abril y adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, el que disparó el medidor de escepticismo del Principado, pero "yo no tengo por qué dudar", opone la Delegada, que invita a un cambio de foco. Entendiendo la frustración por todos los horizontes que se han incumplido y por las expectativas defraudadas, Losa contraataca con "un mensaje de comprensión". "A veces, las circunstancias y las condiciones de la fábrica impiden terminar las obras en el plazo previsto, pero estamos hablando de dos y tres meses, no de años", subraya, "y el Gobierno ya ha confirmado que entre este mes y mayo estará ya todo normalizado… Lo que tendríamos que poner en valor es que en este país se están movilizando muchos recursos para actualizar las infraestructuras viarias y ferroviarias que llevaban muchos años muy paradas y no poner el acento en que si un mes u otro…" "Lo que me decepcionaría", enfatiza, "sería por ejemplo que no hubiera opciones y el vial de Jove no se fuera a hacer…"

Del departamento que dirige Óscar Puente se ha cuestionado su credibilidad, y eso "cada uno lo valora como quiere", se defiende Losa, "pero para mí, que manejo los datos y las cifras de este Ministerio, tiene total y absoluta credibilidad". Como quiera que el fiasco del vial de Jove y el retraso en la obra de Serín llevaron a Adrián Barbón a pedir responsabilidades primero en la Delegación y después, rectificando, en la Demarcación de Carreteras (dependiente directamente de Transportes), la Delegada protege, sin acritud, también a todos los trabajadores, resaltando "la enorme profesionalidad de los funcionarios que trabajan en todo el área de infraestructuras en Asturias. Su actitud es intachable y su cualificación profesional, absolutamente indiscutible e inmejorable", remata.

Ayer mismo, a todo esto, el presidente del Principado volvió sobre los plazos de los trenes en su versión "escrupulosamente prudente. Hasta que no me confirmen que salen a la venta porque ya están los trenes no voy a dar ninguna fecha por válida", dijo Adrián Barbón. Sin llegar a los niveles de "absoluto escepticismo" que invocó el sábado el portavoz de su Gobierno, sí repitió que "si no lo veo, no lo creo", y agregó que "cuando lo vea, daré testimonio público de que el retraso no ha sido tanto como el que se esperaba".

No abjura el jefe del Ejecutivo regional de la exigencia a Transportes, pero "siendo exigente como soy con el Ministerio", sí recuperó una valoración anterior respecto a las responsabilidades del retraso en la llegada de los trenes veloces. Las demoras, afirmó, "se deben a una empresa que se llama Talgo, y que ha incumplido todos los plazos de entrega, todos. Debería haberlo hecho en 2021. Está incumpliendo un contrato con la administración, y luego culpamos a las administraciones. La culpable es la empresa, clarísimamente", concluyó antes de repetir también las ventajas que se esperan de la entrada de la Variante en su fase de máxima capacidad. "Viene a cambiar la historia de Asturias", proclama el Presidente.

Renfe abre el plazo para adquirir los abonos gratuitos hasta el 31 de agosto Renfe abrió este lunes el plazo para solicitar los abonos que permiten viajar gratis en los servicios de cercanías y media distancia del 1 de mayo al próximo día 31 de agosto. Estos títulos multiviaje son válidos para viajar sin coste en toda la red asturiana de Cercanías (la convencional y la de ancho métrico de la antigua Feve) y en los trayectos de media distancia. Los abonos se distribuyen a través de los canales habituales de venta y para adquirirlos, de acuerdo con el procedimiento habitual, es necesario depositar una fianza de diez euros en Cercanías y de veinte para el servicio de media distancia. Una vez que a la finalización del cuatrimestre, el 31 de agosto, se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado un mínimo de dieciséis desplazamientos Renfe devolverá la fianza. La operadora continuará además con las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos detectado en los servicios de media distancia. Las reservas de plaza en estos desplazamientos deben ser formalizadas o anuladas con un mínimo de una hora de antelación bajo amenaza de pérdida del derecho a adquirir nuevos abonos en treinta días si el requisito no se cumple en al menos tres ocasiones.