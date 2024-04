Salud buscará este año con la hostelería fórmulas para que no se fume en terrazas

La Consejería de Salud y el sector de la hostelería mantienen sus discrepancias sobre la prohibición de fumar en las terrazas, aunque crearán un equipo de trabajo para buscar "propuestas, una autorregulación" en Asturias sobre una medida que, en última instancia, dependerá del Ministerio de Sanidad. La reunión de la consejera, Concepción Saavedra, y del director general de Salud Pública, Ángel López, con los responsables de Otea, José Luis Almeida y Fernando Corral, sirvió este martes para acordar la creación de una mesa de trabajo y diálogo en la búsqueda de "recomendaciones" que permitan anticipar medidas para reducir el tabaquismo, antes de que se desarrolle una normativa estatal.

Las dos partes valoraron con buenas palabras la primera toma de contacto sobre el consumo de tabaco en las terrazas hosteleros, pese a mantener posiciones "encontradas", como reconoció el presidente de la patronal de la hostelería y el turismo, José Luis Álvarez Almeida. "Salimos muy satisfechos, cuando hay talante y comunicación, como con este gobierno, ayuda a tener las ideas más claras", afirmó el presidente de Otea. La Consejería de Salud "es partidaria de prohibir fumar cuando llegue el momento, mientras que los hosteleros sostenemos que se permita fumar en terrazas, porque ahora ya existen algunas libres de humo y el cliente puede elegir", añadió Almeida. Tanto Salud como la patronal hostelera llegaron este martes a un punto común, "la lucha contra el tabaquismo". De ahí, el acuerdo para constituir de forma inmediata un equipo de trabajo, con técnicos de ambas partes.

La Consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó el objetivo que persigue con la creación de ese grupo de trabajo, a sabiendas de que el "Ministerio de Sanidad será quien decida en una normativa sobre el tabaco, que es nacional". Salud pretende buscar "posibles medidas que vayan anticipando, de manera gradual, una disminución en el consumo de tabaco en Asturias". Se trata, aclaró la titular de la cartera autonómica de Salud, de "hacer un ejercicio de corresponsabilidad entre los empresarios y nosotros de medidas que se pueden tomar en relación a esa autorregulación". Serían, añadió, recomendaciones, no medidas obligatorias, que deben adoptarse "en conjunto, dentro de Asturias, con la población, los usuarios y con los empresarios y los hosteleros". La intención sería empezar a ponerlas en funcionamiento "este año".

Concepción Saavedra avanzó, de manera muy básica, alguna de las posibilidades a estudiar en este grupo: "Habrá que decidir si se actúa en una parte de las terrazas o según como sea la terraza. Es algo que se va a decidir en ese grupo de trabajo". Explicó, además, que uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Sanidad con todas las comunidades en la reunión de la pasada semana es que la futura legislación nacional "se hable con las comunidades autónomas, para que cada una lo pueda enfocar en su territorio".

Por eso el interés del Principado en anticipar una hoja de ruta que pueda servir de orientación cuando haya que poner negro sobre blanco la futura normativa nacional. Concepción Saavedra reconoció que "el objetivo final es que no se fume en las terrazas", tras hacer hincapié antes en que "Asturias es la primera comunidad en cáncer de pulmón". Pero , al mismo tiempo, la Consejera dejó patente "la sensibilidad" del Principado "con los empresarios, con los hosteleros" e insistió en que "lo mejor es adoptar las recomendaciones y las propuestas que traslademos luego al Ministerio de Sanidad, de consenso con ellos".

Posibles compensaciones

Otea llevará a ese grupo de trabajo la propuesta de compensaciones si finalmente el Ministerio de Sanidad prohíbe fumar en terrazas. "Habrá que ver cómo se pueden llevar a cabo, ya que son los ayuntamientos los que cobran por ese tipo de licencias", precisó Almeida. "Está claro que es una prohibición que perjudicará al sector, así que habrá buscar medidas que sirvan", planteó el presidente de Otea. Almeida pidió reflexionar acerca del escenario que abriría para el sector del turismo en España la prohibición del tabaco en las terrazas, una medida que solo se aplica en Luxemburgo "¿Qué pasaría si se prohíbe aquí y en Portugal no?", planteó el jefe de la patronal, que salió de la reunión con los responsables de la Consejería de Salud con la idea de que Asturias no aplicará medidas más restrictivas que otras autonomías limítrofes. "Imaginen que se prohíbe fumar en las terrazas de Vegadeo, pero que en Ribadeo se pudiera. Me voy con la sensación de que no va a ser así", concluyó Almeida.

