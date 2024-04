Peluquería a pie de campo en Oviñana

Trabajar en el medio rural no impide a Sonia Riopedre, propietaria de la peluquería del mismo nombre en Oviñana (Cudillero), así como a su compañera de profesión, Yolanda Do Santos Calvo, ofrecer a su clientela lo último en tratamientos estéticos y de peluquería. "Soy nacida en Avilés, pero mis padres nacieron en Prámaro y San Martín de Luiña. Yo siempre digo que soy de Prámaro, porque siempre me tiró el pueblo", dice Sonia Riopedre, que, al poco de terminar sus estudios de peluquería, ya estuvo trabajando como profesional en Soto de Luiña hasta que en 2013 se trasladó a vivir con su marido a Oviñana, donde habilitó la peluquería en los bajos de la casa que construyeron.

"Entonces ya tenía clientela que me conocía de mis años en Soto y empezaron a venir a Oviñana. Con los años hemos ido incrementando el número de personas que acuden a nuestro centro de peluquería y estética también de otros concejos cercanos, además de los que tienen en la zona su segunda residencia así como turistas que nos visitan en época vacacional", recuerda Riopedre. Para esta, vivir y trabajar en el medio rural en su profesión, no es en modo alguno un impedimento para ir incorporando, cada año, las nuevas técnicas y tratamientos que van apareciendo en su sector y que se ponen de moda. "Es curioso. Nos llega gente nueva que nos pide tal o cual tratamiento, por ejemplo, para el cuero cabelludo, o en tintes y masajes, y se sorprenden mucho de que ofrezcamos lo último que, por ejemplo, se oferta en las ciudades", añade Yolanda Do Santos, que se incorporó a trabajar con Riopedre hace once años.

"Yo trabajaba en Morcín como peluquera, pero cuando llegó la crisis me afectó mucho, como a tanta gente. Supe que Sonia buscaba personal y me animé a venir. Durante seis meses me estuve repartiendo entre Oviñana y Morcín, hasta que finalmente me vine ya a vivir con mi familia al concejo; primero en Oviñana y ahora en Novellana, y no puedo estar más encantada", dice.

Riopedre es una firme defensora del emprendimiento rural y así reclama, a quien proceda, que "hay que apostar más por los pueblos y por la gente que vive en ellos. Recuerdo que cuando les dije a mi familia que me iba para Soto a montar mi primera peluquería se echaron las manos a la cabeza, pero yo siempre pensé que era posible vivir y trabajar de lo mío. Y además vives en un entorno que te da tranquilidad, un lugar precioso como este. Lo dicho, que hay que apostar más por los pueblos y por quienes quieren emprender en ellos, que desde lo de la pandemia hay mucha más gente buscando casa en el medio rural", dice.

Ambas están en constante formación y reciclaje para estar a la última en su profesión, al tiempo que cuentan, en su local, con otras profesionales que viene cada cierto tiempo ofertando otros tratamientos. "Estamos siempre metiendo nuevas promociones. Además de nuestro propio reciclaje también contamos con firmas que traen a sus profesionales para ofertar tratamientos. Los corporales, como tiene que ser una o dos veces por semana, los doy yo pero por ejemplo viene una chica a dar tratamientos faciales específicos; otra que hace micropigmentación, tratamientos de hifu o masaje lipoflash detox, que es una maravilla, y otra profesional que hace el láser. No puede estancarte en el pasado, es necesario ir incorporando nuevas técnicas para, no sólo cuidar a nuestra clientela, sino incluso para atraer a otra", recuerda Riopedre en su peluquería de Oviñana, uno de los pueblos más turísticos del concejo de Cudillero y que cuenta, además con una importante oferta de alojamientos y de hostelería.

Ambos creen que se puede vivir y trabajar en el medio rural en su profesión "con constancia, mucho trabajo y sin dejar de reciclarse".

