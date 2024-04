"Un impuesto no puede ser un factor de distorsión de la actividad económica"

–"No somos excluyentes. En realidad, tenemos muy buenas relaciones y todos buscamos el objetivo común del progreso económico de Asturias. Dicho esto, nosotros nos ocupamos específicamente de las singularidades y necesidades de la empresa familiar, que supone la inmensa mayoría del tejido económico en Asturias y en España. Es un tipo de negocio que a nosotros nos gusta definir como ‘empresas con alma’, que tienen una esencia particular".

Son palabras de Iñigo Cabal , presidente de la Asociación Empresa Familiar de Asturias, ante la pregunta de qué es lo que distingue a AEFAS de otras organizaciones empresariales El economista ovetense y director general de Geinco, ostenta la presidencia desde el pasado verano, y reconoce que son muchos los retos a los que deberán hacere frente tanto a corto como medio y largo plazo.

–¿Cuáles son los principales caballos de batalla de AEFAS?

–Hay tres aspectos hacia los que nosotros dirigimos nuestro mayor esfuerzo: por un lado, la formación e información a nuestros socios sobre los retos que afrontan, que son muchos y no fáciles; en segundo lugar, la defensa de nuestras necesidades ante las Administraciones y, por último, la divulgación de nuestros valores y fortalezas ante la sociedad.

–¿A qué retos y necesidades se refiere?

–En el aspecto interno, son muchos e importantes: el crecimiento, la modernización, la innovación, la internacionalización…; también, y no menos importante, la transmisión de la empresa de una generación a la siguiente. Esto genera cuestiones como la organización sucesoria en los puestos directivos, la composición accionarial y, muy importante, las cargas fiscales que soportamos para esa sucesión.

–En este sentido, ¿por qué piden ustedes que haya cambios en la fiscalidad de Sucesiones en Asturias?

–Porque nos vamos a quedar atrás respecto a, prácticamente, todo el resto del territorio nacional, y eso es un lastre en la competitividad. Las empresas familiares sufrimos especialmente la penalización que supone pasar de una generación a otra, lo que a veces incluso llega a hacer inviable la pervivencia de la compañía. Ya resulta gravoso en primer grado, pero cuando se trata de la herencia a hermanos, tíos, sobrinos..., la presión es insoportable. A lo anterior debemos añadir el perjuicio que supone en Asturias el criterio de bienes afectos y no afectos, al no disponer de las deducciones y bonificaciones de otras comunidades que suponen la práctica eliminación del impuesto.

–¿Por qué existe esa diferencia?

–En Sucesiones y Donaciones, con carácter estatal existe una reducción del 95% de la base imponible que puede llegar al 100% en algunas CCAA. Pero, al final, son éstas las que deciden bonificar la cuota tributaria. Le pongo un ejemplo: en una herencia de la que 2 millones corresponden a la valoración de la empresa, en muchas comunidades (Canarias, Baleares, Andalucía, Valencia, Madrid…) la bonificación es de 99% o el 100%. El pago es casi simbólico. Sin embargo, en Asturias, si no te puedes acoger a la reducción, la cuota será tan elevada que pondrá en riesgo la continuidad de la empresa.

–¿Y qué consecuencias tiene esto?

Nosotros queremos permanecer en el territorio, es parte de la esencia de la empresa familiar. Queremos vivir en Asturias, tributar en Asturias, generar empleo y riqueza en Asturias. Pero la perspectiva de una sucesión imposible de afrontar hace que algunos se planteen un cambio de sede, o bien vender y que la empresa deje de ser familiar, con lo que esto implica para empleados y proveedores. En definitiva, una pérdida importante de riqueza para el territorio que se traducirá en menos recaudación. Un impuesto no puede ser un factor de distorsión tan profundo de la actividad económica, no hasta este punto. E insisto, no es esto lo que queremos en absoluto.

–Antes mencionó, entre sus prioridades, la formación e información. Hábleme de otras actividades que ustedes realizan en AEFAS.

–Sí, la formación es una de nuestras actividades principales. En este sentido, organizamos seminarios y jornadas para nuestros socios sobre todo tipo de asuntos de interés: relevo generacional, gobierno corporativo, fiscalidad…; también es una forma de reunirnos y compartir nuestras inquietudes.

Contamos con un fórum de jóvenes muy activo que desarrolla actividades para los miembros de la siguiente generación, organiza visitas a empresas… Y vamos por la tercera edición de un programa que está teniendo mucho éxito, Empresa Familiar en las Aulas.

–¿En qué consiste ese programa?

–Es una iniciativa que quiere acercar las empresas familiares a los futuros profesionales, que están ahora estudiando ESO, Bachillerato o FP. En esta tercera edición participan 11 empresas y más de 650 alumnos de 12 centros educativos de distintos concejos. Cada centro recibe una charla de un directivo y, en una jornada posterior, los alumnos realizan una visita a la empresa, donde ven de cerca un lugar de trabajo que en el futuro podría ser el suyo. El grado de acogida y valoración es altísimo; estamos muy satisfechos del programa y seguro que va a ir a más en los próximos años.