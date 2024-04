La educación pública sale a la calle y pide al Principado "la importancia que se merece": esta es la fecha de la manifestación

Los sindicatos CC OO, SUATEA, UGT y CSIF han convocado una manifestación para el próximo sábado, 27 de abril, a las 12.30 horas en Oviedo en defensa de la escuela pública. Las organizaciones convocantes explican que han tomado esta decisión "para que la educación pública asturiana siente las bases de un progreso social cohesionado que refuerce los principios de igualdad de oportunidades y justicia social". En esta línea, consideran que el Principado "no está dando a la educación pública ni la importancia ni los fondos que se merece, y que están subvencionando con dinero público la enseñanza privada a través de conciertos educativos", a los que, aseguran, se han destinado este último curso 105 millones.

Entre sus peticiones se encuentra un nuevo acuerdo de plantillas que dote a los centros de los recursos humanos necesarios; erradicar las medias jornadas y reducir el número de alumnos en las aulas. En este aspecto, a pesar de que se ha bajado la ratio a 23 alumnos por aula en primero de primaria a partir del curso que viene, lo consideran insuficiente. "En el primer curso de primaria actualmente no hay tanto alumnado, lo que queríamos era esa reducción en todos los cursos, pero la línea de la Consejera (Lydia Espina) es cambiar solo lo que no cuesta dinero, como es esto o el darnos los días de asuntos propios", explica Cristóbal Puente, secretario de enseñanza de UGT.

Dicen los sindicatos que la administración asturiana no afronta el problema estructural existente, y que "se incumple la ley", ya que no se rebajará "en ningún caso" la interinidad al 8%. "Necesitamos reducir la burocracia para tener más tiempo para la docencia, innovación e investigación, y reducir la carga lectiva, y un programa de formación permanente para el profesorado en horario lectivo para afrontar los retos educativos del siglo XXI. Hemos perdido la dignificación del sector docente y estamos entre los peor pagados del país", detallan.

Puente defiende que todas las propuestas que realizan los sindicatos "son antiguas, llevan años pendientes y estaban en el programa del PSOE. No puede ser que cuando elaboras el programa estés de acuerdo, cuando eres profesora estés de acuerdo, pero cuando eres consejera no tienes dinero". Precisamente los sindicatos indican su preocupación con respecto a que gran parte de la inversión que se está realizando en el proyecto de las escuelas infantiles sea de fondos europeos. "¿Qué haremos si no llegan?", se preguntan.

En este aspecto, consideran necesario implantar un ciclo de 0 a 3 con una gestión pública, sin concertación y con carácter universal, gratuito y educativo, y su plena inclusión en la Consejería. "La red de 0 a 3 es hoy en día un anteproyecto de ley de 7 páginas que no dice nada", expresa el representante de UGT. Los sindicatos piden a Espina "igualdad de oportunidades" y un "calendario de prioridades", y poder reunirse para hablar de inversiones y mejoras.

La Consejera salió este mismo lunes al paso en Pola de Siero: "Siempre defenderé la escuela pública, porque no puede ser de otra forma". Considera que se están dando avances fruto de las reuniones del director general de Personal Docente, César González, y afirma que este "está en constante y fluida comunicación con las fuerzas sindicales, siempre escucharemos sus propuestas".

Suscríbete para seguir leyendo