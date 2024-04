Villaverde seguirá como Rector de la Universidad de Oviedo: los datos de las elecciones y la reacción final de los aspirantes

No hubo sorpresa en las elecciones de la Universidad de Oviedo e Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional, repetirá como Rector tras unas elecciones en las que el aspirante alternativo, el catedrático de Informática Juan Manuel Cueva Lovelle, le disputó el voto de los estudiantes y del personal no docente, pero no pudo hacerlo con el del profesorado, que es el que má cuenta en el resultado ponderado, el que vale a la postre. Los candidatos, tras más de un 90% escrutado y con todo el pescado ya vendido, se saludaron con deportividad. "He peleado y he perdido", afirmó Cueva a Villaverde.

El resultado final -un 61,7 % para Villaverde y un 38,3% para Cueva Lovelle- fue más abultado que el total contabilizado, que fueron 2.333 votos para el catedrático de Derecho Constitucional y 1.768 para el de Informática. ¿Por qué ocurre esto? Porque en las elecciones universitarias el sufragio es ponderado, y vale más el voto del personal docente permanente que el del administrativo y de servicios y el de los estudiantes. Y fue precisamente el profesorado permanente el colectivo en el que Villaverde cimentó su victoria final holgada sobre su adversario en las urnas.

El catedrático de Derecho se mostró exultante una vez se dio por hecha su reelección. "Estoy muy agradecido a la comunidad universitaria por darnos la confianza para los seis próximos años. Estoy satisfecho. Lo que importa es que la mayoría de la comunidad universitaria nos dice que vamos por el buen camino", afirmó. Ahora tiene un periodo de mandato más largo -esos seis años- tras cambiar la ley universitaria y adaptarse a ella los estatutos de la gran institución académica asturiana.

Una participación inferior

La comunidad universitaria ha jugado sus cartas para elegir nuevo Rector entre Ignacio Villaverde, en funciones, y Juan Manuel Cueva Lovelle. De las 23.266 personas llamadas a las urnas, acudieron 4.565 electores. Al cierre de las urnas, a las 19.00 horas, se contabilizó una participación del 19.62 por ciento, dos puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2021, cuando se alcanzó el 20,38. En esta ocasión, la mayor afluencia volvió a ser por parte del profesorado permanente con un 81,46 por ciento (en 2021 fue del 88,85): 1.072 de 1.316 docentes.

La tendencia del voto fue creciendo con el paso de las horas, sin embargo, no se han superado las cifras de los últimos comicios en ninguno de los colectivos. Los estudiantes han vuelto a establecer la cuota más baja con una emisión de votos del 10,92 por ciento (11,23 en 2021). En números totales, 2.138 de 19.577 alumnos.

En cuanto a profesorado no permanente, la tasa de participación este año ha sido del 43,7 por ciento (58,38 en 2012): en total, 572 de 1.309. El personal no docente (técnico, gestión, administración y servicios), la cifra alcanzó el 73,59 por ciento (76,12 en 2021) con 783 votantes de 1.064 en total.

Para resultar ganador, el candidato con más votos debe alcanzar el 50,00001 por ciento de los votos ponderados, que se establece en un 55 para profesorado permanente, 25 para estudiantado y 10 para docentes e investigadores y para personal técnico, gestión, administración y servicios, respectivamente.