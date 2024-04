Crónica de la jornada en la que Villaverde renovó mandato en la Universidad de Oviedo por seis años: una proclama reiterada y votaciones llamativas en algunos campus

Ignacio Villaverde Menéndez (Gijón, 1965), catedrático de Derecho Constitucional, reeditó ayer su victoria de 2021 y gobernará la Universidad de Oviedo a lo largo de los próximos seis años, en lo que será necesariamente su último mandato, con arreglo a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Un periodo para el que se marca el mismo objetivo que expresó hace un trienio, cuando se impuso al químico Santiago García Granda: "Trabajaremos para que nuestra Universidad sea mejor y llegue más lejos", proclamó el rector reelegido.

Villaverde cimentó su triunfo sobre el catedrático de Informática Juan Manuel Cueva Louvelle en el apoyo del profesorado, un colectivo en el que duplicó de largo los sufragios de su oponente. Entre los estudiantes y el personal de administración y servicios, el resultado fue de empate técnico. En voto ponderado –que otorga más peso a los sufragios de los docentes con plaza fija–, el ganador obtuvo el 61,7 por ciento de los apoyos y el perdedor el 38,3 por ciento. En 2021, Villaverde –que partía como "outsider" frente al rector vigente– había logrado un triunfo menor, con el 52,4 por ciento de los sufragios.

La ventaja de ayer quizá es más estrecha de lo esperado, toda vez que Cueva se dio a conocer justamente después de la convocatoria electoral y comenzó a hacer campaña el pasado 2 de abril. Entre tanto, Villaverde acumulaba un mandato de tres años y todos los meses de preparativos con los que concurrió a los comicios de 2021.

La participación se situó en un 19,6 por ciento (4.569 votos emitidos de un cuerpo electoral de 23.266 miembros). Este dato ha sido ligeramente inferior al registrado en las elecciones de 2021 (un 20,38 por ciento), cuando los comicios se celebraron por vía telemática debido a la pandemia de covid.

El interés que las elecciones suscitan entre los estudiantes suele ser muy reducido. En este caso, votaron 2.136 de un censo de 19.577 alumnos (el 10,9 por ciento).

Por centros, en el campus del Cristo, Ignacio Villaverde dobló en apoyos a Cueva entre el profesorado permanente. Entre estudiantes, Cueva ganó holgadamente en su Escuela de Ingeniería Informática. En la Facultad de Derecho ganó Villaverde. Y en la Politécnica de Gijón se registró un empate matemático a 102 sufragios.

Lovelle, «muy orgulloso» por el apoyo recabado: «En 23 días he logrado casi el 40% de votos» «He peleado y he perdido. Mañana volveré a mi despacho, a dar clase y a investigar». Juan Manuel Cueva Lovelle, catedrático de Informática, no logró alzarse con la victoria en las elecciones al Rectorado, pero el candidato, que alcanzó el 38,29 por ciento de los votos, se mostró «muy orgulloso» por el apoyo recibido. Desconocido tras proclamar su candidatura, el informático destacó el apoyo recabado «en tan poco tiempo». «Me di a conocer el 2 de abril y en 23 días he logrado casi el 40 por ciento de los votos. Doy gracias a quienes confiaron en mí», declaró Lovelle minutos después de conocer el resultado definitivo. Tras confirmarse el 100 por ciento del voto escrutado, Lovelle acudió al Aula Magna, donde le aguardó un estruendoso aplauso de los asistentes a su entrada. Allí aguardaba Ignacio Villaverde, con quien estrechó la mano mientras se repitió la ovación. «Mañana (por hoy) volveré a mi despacho, como un profesor más de a pie que investiga e imparte clase. Siempre seré leal a mi Universidad», declaró.

Finalizado el recuento, Villaverde se mostró eufórico al comparecer en el Aula Magna del Edificio Histórico. "Estoy satisfecho y muy agradecido a la comunidad universitaria por darnos la confianza para los seis próximos años. Lo que importa es que la mayoría nos dice que vamos por el buen camino", indicó.

Esa comparecencia del final fue conjunta gracias a la insistencia del ganador, que en el patio del recinto universitario animó a Cueva a acceder al Aula Magna y dirigir unas palabras a las 70 u 80 personas allí congregadas (profesores en su mayoría): "Esto es una cosa de institución. No tiene nada que ver con ganar o perder. Esto es Universidad", dijo Villaverde a Cueva. Unos minutos antes, cuando el resultado ya era irreversible, el ganador se había dirigido al aula desde el que el equipo rival seguía el recuento. Cueva estrechó la mano de Villaverde, le dio la enhorabuena, y dijo: "He peleado y he perdido".

EN IMÁGENES: las votaciones para elegir al próximo Rector de la Universidad de Oviedo / Irma Collín

Cuando el catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos entró en el Aula Magna, todos los presentes –seguidores en su mayoría de Villaverde– le aplaudieron en pie, sin hacer distingos entre uno y otro. Allí estaban, entre otros, el exrector Juan Vázquez y el exvicerrector Santos González.

Una vez que Cueva dejó el Aula Magna, Villaverde señaló que en los últimos días "hemos visto cosas que nunca pensé que pasarían en la Universidad". Y añadió tres mensajes: "No nos lo han puesto fácil", "no vamos a defraudaros" y "no venimos a estar, sino a servir".

Al igual que en 2021, el rector reelegido compartió el triunfo con sus dos hijas: Paula y Nuria. Paula, la mayor, tiene previsto casarse en breve. En su alocución, Villaverde manifestó su agradecimiento a todo su equipo de colaboradores: "Hoy ha sido un gran día para la Universidad de Oviedo", resumió. Y, para cerrar, anunció su plan inmediato: "Esta vez hay espicha. Como en 2021 no pudo haberla, esta vez será doble".