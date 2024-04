La desolación de José Andrés al recordar a los fallecidos en Gaza de su ONG: "Zomi era como mi hermana"

La Catedral Nacional de Washington fue el lugar elegido ayer por el chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen (WCK) para recordar con un emotivo servicio interreligioso a los siete cooperantes de la organización que fallecieron en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. Un suceso que provocó indignación internacional y sumió en una enorme tristeza al cocinero asturiano.

"Las siete almas a las que hoy recordamos lo arriesgaron todo para alimentar a la gente", sentenció José Andrés en la intervención más destacada de la ceremonia, desde un altar adornado con las banderas de las nacionalidades de los asesinados: británica, palestina, polaca, estadounidense, canadiense y australiana.

El servicio fue oficiado por la obispa de Washington, Mariann Budde, y contó con oraciones, himnos y lecturas sagradas de la tradición musulmana, judía y cristiana. José Andrés se mostró muy conmovido y con la voz entrecortada relató una sentida biografía individual de cada uno de los cooperantes, a los que elogió: "Nos inspiran a hacerlo mejor, a ser mejores. En los peores momentos, la humanidad se manifiesta", añadió. Pero la pena le ahogó casi la voz al recordar a quien dijo que era "como mi hermana, aunque sé que también era hermana de muchos", la australiana Zomi Frankcom. "Era el corazón, la sonrisa y la vida de WCK", dijo recordando a una mujer que más que alimentar el cuerpo "alimentaba el alma".

Un momento de la celebración. / A. R. / E. S. E. / Efe

"Los trabajadores humanitarios nunca pueden ser un objetivo porque son los mejores entre nosotros", aseguró el chef, a la vez que advirtió de que es "el momento de acabar con la indiferencia" ante desastres como el que tiene lugar en la Franja de Gaza. El color negro reinó entre los invitados a la ceremonia, denominada "Celebración de la vida", que contó con sonido de gaita y también con el violonchelo del maestro Yo-Yo Ma –bien conocido en Asturias– y de la cantante Lena Seikaly, que entonó "Over the Rainbow" y concluyó con "I’ll Fly Away" de Albert E. Brumley.

El marido de Kamala Harris –vicepresidenta del Gobierno de Biden–, Kan Douglas Emhoff, el subsecretario de Estado, Kurt M. Campbell, y el senador Chris Van Hollen fueron algunos de los nombres conocidos que asistieron a la cita. Entre el público –contabilizado por la organización en 560 personas, ya que era un acto restringido que se emitió para todo el mundo desde la web de la organización– también había miembros de WCK, a los que José Andrés pidió que se levantasen. Y entre los aplausos de los asistentes les dijo, de nuevo con gran emoción, que son "la luz en la oscuridad". El chef insistió en que "no hay excusa para estos asesinatos. La explicación oficial no es suficiente. Y seguimos exigiendo una investigación sobre las acciones de las Fuerzas Armadas israelíes contra nuestro equipo".