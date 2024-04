¿Has probado la pizza en pala? Pues la mejor de España se hace en esta pizzería de Nava (y con acento argentino)

La pizza de Nava es de campeonato. Concretamente, la mejor del Campeonato de España del Salón Gourmets en la categoría de «en pala». Está elaborada sobre una tabla de madera y es obra del maestro local Mauro Dávila. Argentino de nacimiento, lleva afincado en la villa sidrera desde hace apenas un año y en ella regenta Pizza Poi, un negocio que se ha hecho hueco en poco tiempo entre la clientela y del que salen delicias que conquistan los paladares de los jueces más exigentes.

«Estamos muy contentos en el pueblo, la gente nos ha acogido muy bien y estamos muy agradecidos», comienza Dávila, que recaló en España hace tres años y que trabajaba anteriormente en una panadería en Infiesto. «Yo soy pizzero de formación, desde hace cuarenta años, y me apetecía formar mi propio negocio», relata, a la par que prepara con maestría las masas de las pizzas que venderá por la noche en su local.

Así que cuando surgió la posibilidad de instalarse en un local de Nava, y gracias también al empuje de su mujer, Elena Prieto, no se lo pensó demasiado. «A mi este mundo me gusta mucho, y cuando trabajas en algo que te gusta, todo es más fácil», señala. Además, también tiene desde hace años el gusanillo de la competición, por lo que es habitual verlo consiguiendo buenos puestos en los certámenes a los que se presenta.

En este caso, se impuso a un total de noventa participantes de toda España en el III Campeonato de Pizzas Gourmet celebrado en el Salón Gourmets de Madrid. Un certamen de lo más exigente, donde el nivel «es muy alto» y donde el único secreto para triunfar es hacer las cosas bien. Mauro se impuso en la categoría de «en pala», que consiste en elaborar una pizza sobre una tabla rectangular, de manera que la masa «quede alta, alveolada y con un gramaje de terminado», detalla. Coronó su trabajo con mortadela y tomates cherry confitados, con queso gorgonzola y brie y tomates asados. Un bocado que convenció a los encargados de puntuar y que, de momento, no se vende en la pizzería naveta del argentino.

«Se trata de una pizza de competición», bromea Mauro Dávila, quien también consiguió el año pasado el primer premio en el Campeonato Pizza por Pasión celebrado en Granada, con una creación clásica. Además, compite con un equipo de colegas argentinos por medio mundo, con muy buenos resultados en certámenes en países como Italia, donde el mundo de la pizza es todo un arte.

Para el concurso de Madrid, Mauro trasladó las masas y los ingredientes desde Nava, ya preparados, para finalizar la tarea ante los jueces. El truco son «los cinco ingredientes clásicos: harina, agua, sal, levadura y mucha paciencia para respetar todos los tiempos de fermentación, para conseguir que la masa tenga la finura justa y que sea digestible», enumera.

Además de eso, el maestro naveto podría añadir un buen puñado de pasión, la que lo lleva a plantearse el trabajo con la filosofía de «disfrutar y tener tiempo para competir», y la que le obliga a estar sin dormir por los viajes y certámenes. Pero nada de eso le importa, porque encima sale bien.

«Tenemos mucha clientela fija, desde niños pequeños que vienen juntos a cenar hasta personas mayores que se atreven con la pizza de piña, que no es lo más habitual», explica. Es una de las alternativas entre las veinte referencias que ofrece en su establecimiento y que siempre prueba para dar su visto bueno. «Me gusta cambiar y experimentar, hay que estar haciendo cosas nuevas permanentemente, pero hasta que yo no le dé el pase, no lo vendo a los demás», explica.

La pizzería lleva el nombre de un establecimiento en el que trabajó durante 25 años en Buenos Aires, Pizza Poi, y que curiosamente era propiedad de asturianos emigrados. Y en ella ofrece grandes éxitos entre los vecinos. Las más demandadas llevan cecina y miel, o mozzarella, queso de cabra, manzana y emberzau con reducción de sidra. Para chuparse los dedos.