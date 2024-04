“Hay que levantar la voz”: crónica de la concentración en Oviedo para apoyar a Pedro Sánchez

Cerca de medio millar de personas siguen ante la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en Oviedo el comité federal de apoyo a Pedro Sánchez, donde se han sumado al respaldo al presidente y han pedido con gritos de "Pedro, Pedro" y aplausos su continuidad al frente del gobierno y también del PSOE. “Hay que levantar la voz”, coinciden varios militantes al término de la intervención en Ferraz del secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, la más aplaudida de todas en la calle Santa Teresa ovetense, junto a la del ministro Óscar Puente. La concentración se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, sin insultos, a diferencia de la protesta que hubo en noviembre frente a la misma sede de los socialistas asturianos, en contra de la amnistía a los independentistas catalanes.

Dirigentes, cargos electos y ciudadanos de a pie se han dado cita desde antes de las once de la mañana en la concentración de la calle Santa Teresa para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez y seguir el comité federal en Ferraz desde una pantalla instalada a las puertas de la sede socialista regional en una concentración que ha transcurrido sin incidentes, donde la presencia de la Policía Local se ha limitado a cortar el tráfico desde la plaza de España.

Uno de los participantes en la concentración de Oviedo fue Juan Cofiño. El presidente del parlamento asturiano destacó “la presencia espontánea no solo de la izquierda sino de los ciudadanos con un sentimiento de preocupación por la devaluación de la calidad de la democracia en los últimos tiempos”. Cofiño afirmó que estos actos además “de apoyo a un presidente injustamente acosado, el y su familia, son también una invitación a la reflexión colectiva, porque en este país se han radicalizado todas las discusiones”.

El presidente del parlamento asturiano lamentó que “en la política se han enseñoreado el insulto y la descalificación, estamos en un mudo polarizado y tenemos que desinflamar y volver a reconducir todo esto” y manifestó que actos como los de este sábado son “una apelación a la derecha y, sobre todo, a la extrema derecha española, para que tome note y reconduzca el modo en que se está comportando en los últimos tiempos”. Cofiño también asumió que “el gran objetivo, viendo como está de embarrado el terreno político, Asturias no se contamine de esta polarización absurda. La situación en Asturias no es comparable a lo que está ocurriendo en la política nacional, pero en los últimos plenos en la Junta afloran situaciones un poco extremas y tenemos que evitar que aquí haya esa crispación para que la política se haya en unos términos de discusión razonada”.

Las intervenciones más aplaudidas en la sede regional del PSOE del comité federal que se celebraba en Madrid fueron las del secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón y también la del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando proclamó que “España ya no es la de ‘Los santos inocentes’ que escribió Miguel Delibes”. Entre los cientos de personas que seguían en Oviedo los discursos de Ferraz se podía ver a cargos electos socialistas como el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz; los alcaldes Óscar Pérez (Valdés), Juan Canal (Nava); los diputados autonómicos Luis Ramón Fernández Huerga y Ricardo Fernández o el actual portavoz en el ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. “Los militantes socialistas estamos aquí con un grito de resistencia y apoyo al presidente del Gobierno. En un sistema democrático no se puede hacer política con bulos. Es algo reprochable por toda la sociedad y es el grito que hoy escuchamos aquí: combatir esa forma de actuar poque esta organización, con 145 años de historia, no conoce la rendición y tampoco lo va a hacer ahora ante la presión personal y familiar que se está poniendo al presidente y secretario general del PSOE”, afirmó el regidor valdesano. También el exalcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el exconsejero de Salud, Pablo Fernández se acercaron a la concentración de la calle Santa Teresa, por donde pasaron políticos de otras opciones de la izquierda, como Xabel Vegas, Covadonga Tomé, y el ex diputado Daniel Ripa o veteranos exdirigentes de la FSA o del PSOE ovetense, como José Luis Marrón o José Montero, alejados de la actividad política desde hace bastantes años.

"El clamor está en la calle", valoró Rita Camblor, vicesecretaria general de Organización de la FSA, que justifió la convocatoria del acto en Oviedo "porque muchos militantes no pudieron desplazarse a Madrid; fletamos seis autobuses, pero era mucha mas la gente que quería sumarse al apoyo incondicional a Pedro Sánchez porque con la prermura de los tiempos era imposible conseguir más autocares. Emociona y da gusto ver esta en calle a la militancia socialista, y llena de gente que cree en el progreso, la pluralidad y la justicia social".