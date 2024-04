"Los jueces y fiscales en Asturias tienen una gran sensibilidad con la discapacidad"

Beatriz Ordiz Barreiro (Oviedo, 1966) se enfrenta este lunes 29 de abril a uno de los días más emocionantes de su carrera. La abogada se convertirá en académica correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia con la disertación "Medidas de apoyo a personas con discapacidad encomendadas a persona jurídico-pública en Asturias". Como letrada de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidad y/o Dependencias (FASAD) desde hace 18 años, Ordiz es experta en estos asuntos. Con LA NUEVA ESPAÑA aborda el contexto judicial de su campo de trabajo.

–¿Cómo explicaría para quienes no son entendidos el contenido de su disertación?

–Cuando a una persona adulta con discapacidad se le tiene que poner una medida de apoyo y no existen familiares idóneos, el órgano judicial correspondiente nombra a la administración de la comunidad autónoma curador de esa persona para ejercitar una curatela, bien sea asistencial o representativa. En Asturias se nombra al organismo autónomo ERA como responsables de las personas que estén internas en alguna de sus residencias, o a FASAD para el resto de personas que lo necesiten y no estén internos.

– Hablemos de la ley de 2021, que reformó la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ¿Era muy necesario este cambio?

–Nos regíamos por el Código Civil, así que era muy necesaria para adaptarnos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York de 2008. Si bien he de decir que los juzgados especializados en Asturias, los de familia, ya desde ese mismo año fueron incorporando estas necesidades a sus sentencias. La ley nos indicó el camino para adaptarnos a la nueva situación, que las denominaciones se acoplasen a las realidades, y que recordásemos que son personas en igualdad de derechos, y también de deberes, que a veces lo olvidamos. Ahora la sentencia y la atención son muy personalizadas.

–¿Cómo ve personalmente esta ley?

–Me produce sentimientos encontrados. Como dice la canción de Alejandro Sanz, tengo el corazón partido. Por una parte, estoy encantada y me parece un adelanto y una innovación impresionante. El foco está puesto en la persona, potenciar sus capacidades y la asistencia en la toma de decisiones, pero en otras ocasiones, debido al estigma social que tenemos, produce la situación de pensar ¿y si dice esto y se equivoca? Todos tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, correctas e incorrectas, pero se busca precisamente fomentar que la persona tome sus propias decisiones aunque continuemos con ese miedo, protección y paternalismo.

–¿Siempre tomarán ellos las decisiones?

–De manera excepcional la ley permite la curatela representativa en aquellos casos en los que las capacidades están ya más deterioradas, pero aún así la ley enfoca a que se tomen las decisiones teniendo en cuenta la historia de vida de la persona, no la que el órgano titular considere.

–¿Hay algún cambio que le haya gustado especialmente?

– La guarda de hecho, que para mí es la figura estrella de esta ley, porque no necesitas acudir al órgano judicial para poder ser el guardador de hecho de un familiar o una persona cercana. A los operadores del derecho no nos importa entrar en el juzgado, pero para una persona con discapacidad es una zona hostil, así que el poder hacer que su madre o un hijo sean guardadores de hecho, con un control judicial, me parece un acierto.

–¿Esta figura sustituye a la patria potestad?

–Elimina la patria potestad prorrogada, que era a lo que se pasaba cuando una persona con discapacidad cumplía 18 años. El problema es que como estamos acostumbrados a acudir al órgano judicial para que nos de la patria potestad prorrogada o la tutela o la curatela, ahora acudimos al órgano judicial también para que nos de la curatela asistencial o la representativa directamente, pero la ley regula unas figuras anteriores a que entremos nosotros, que es muy interesante.

–¿Cómo se ha adaptado el plano judicial a esa comunicación con las personas discapacitadas?

–Los jueces y los fiscales en Asturias tienen una gran sensibilidad con la discapacidad. Pero además la ley prevé la figura del facilitador, que es la persona que, teniendo los conocimientos para ello, pueda ser el "interprete" de la voluntad de la persona con discapacidad cuando ella no se puede expresar o no puede entender correctamente el lenguaje que se utilice en la sala de justicia.

–¿Ve cambios en el plano social?

–Con el tiempo he visto una gran evolución y confío plenamente en la sociedad. Se va perdiendo esa mirada discriminatoria, veo a la sociedad con más miras, con más ganas de que, con nuestras diferencias, todos seamos iguales. No puedo decir que sea algo generalizado, pero sí voy viendo un cambio. Eso sí, hemos pasado de una mirada discriminatoria a una sobreprotectora, y eso es lo que tenemos ahora que dejar atrás. No podemos tratarles como niños pequeños, porque son personas adultas con una discapacidad. Tendemos mucho a infantilizar la discapacidad, sobre todo la intelectual.

– ¿Diría que, a pesar de ser de 2021, la ley ya está obsoleta?

–Los juristas somos siempre bastante críticos, y cuando empieza a funcionar una ley le vas viendo cosas que le faltan, que le sobran no, pero que le faltan sí. Hay muchos grupos que estudian esto dentro del Consejo General del Poder Judicial y dentro de las Comisiones de Discapacidad, y creo que como toda la legislación habrá cosas que se irán viendo con la práctica que será necesario ir puliendo.

–¿Cómo decidió decantarse por esta rama del derecho?

– Siempre me gustó todo aquello que se pueda considerar necesario de defender. Mi madre siempre dice que cuando salí de la primera entrevista que hice para estar aquí le dije "mamá, esto es lo mío", siempre me lo recuerda. Me gusta, me encuentro muy a gusto y tengo muy buenos compañeros en cuanto a todo el ámbito social. Tenemos diferentes maneras de ver las cosas, porque lo social y lo jurídico tienden a no ponerse de acuerdo, pero siempre logramos encontrar un punto en común.

– ¿Y qué siente al entrar a formar parte de la Real Academia de la Jurisprudencia?

–Lo considero un honor. Estoy muy agradecida de que hayan contado conmigo, porque el número de juristas que hay allí y gente de un prestigio extraordinario. Si en algo puedo aportar o colaborar ahí estaré, pero creo que más voy a aprender que otra cosa. Me alegra que estemos todos peleando por las personas con discapacidad y que la ley se vaya aplicando.

Suscríbete para seguir leyendo