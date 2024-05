El asturiano que presidirá el Poder Judicial si se producen dos renuncias factibles

El vocal asturiano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el abogado y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, se perfila como próximo presidente del Gobierno de los jueces, aunque para ello deben darse varias circunstancias. La primera, que el actual presidente en funciones, Vicente Guilarte, cumpla con la intención que ha expresado de abandonar el cargo este verano. En ese caso, tendría que ser nombrado el magistrado del Supremo Wenceslao Olea, dos meses mayor que Cuesta, pero este juez podría renunciar, puesto que ya con anterioridad –cuando fue nombrado presidente Rafael Mozo– se opuso a que hubiese un presidente del Tribunal Supremo y otro al mismo tiempo del Consejo del Poder Judicial, al considerar que "no pueden existir bicefalias en el actual sistema legal". De esta forma respaldaba el informe encargado por Carlos Lesmes, que planteaba que su sustituto al frente de ambas instituciones debería ser, de manera automática, el presidente de Sala más antiguo del Supremo, Francisco Marín Castán, que ahora preside el alto tribunal, algo a lo que se opuso el Consejo.

Cuesta ve su posible nombramiento como presidente en funciones del CGPJ como una especulación, un "tercer escenario" que "no veo". "Si algo puede garantizar que Feijóo acceda por fin a renovar el Poder Judicial es que yo pueda ser presidente del mismo", aseguró Cuesta, dando a entender que no sería del agrado del líder del PP. "No he manifestado mi deseo de ser presidente", añadió.

Cuesta reiteró que la falta de renovación del Consejo es "un escándalo propio de un estado fallido, España no se lo puede permitir". Para el exdiputado, "no hay ninguna razón para esperar al resultado de las elecciones catalanas y europeas". Además, "ya habían llegado a un acuerdo razonable, que garantizaba un Consejo muy profesional", explicó. "No han filtrado los nombres, lo que me hace pensar que aún es posible llegar a un acuerdo, porque no los han quemado".

El ovetense negó que la culpa de que no se haya renovado el Consejo hasta sea culpa de los vocales que aún lo conforman, como se ha deslizado desde algunas instancias. "Las mesas de las cámaras deberían haber convocado un pleno para elegir a los vocales y colocar a los grupos ante el espejo de sus decisiones", sentenció.

Cuesta reconoció que ya tiene ganas de abandonar un cargo que debería haberse renovado hace cinco años. "Yo estoy dispuesto a irme, pero no solo. Si el presidente baraja ahora dejar al presidencia, es un buen momento para que los vocales se planteen dimitir, pero los responsables formalmente de que no se haya renovado el Consejo son las mesas de las cámaras", aseguró.

También rechazó que el Consejo tenga alguna influencia sobre el asunto de la amnistía: "No es un órgano jurisdiccional. Ha emitido dos informes, uno a favor y otro en contra, y ganó el no. Sobre la amnistía tienen influencia el Tribunal Constitucional y los tribunales que tengan aplicarla, y que pueden plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE".

