"Es un cambio en las reglas del juego", dicen los expertos en inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) hace tiempo que llegó para quedarse y cada día está mas presente en nuestro día a día. Con la idea de que los más jóvenes sean conscientes de las capacidades y complejidades de esta tecnología, la Universidad de Oviedo inició este jueves el Foro de Inteligencia Artificial con la participación de cuatro expertos especializados en el empleo, desarrollo o regulación de esta herramienta revolucionaria.

Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial, repasó durante su comparecencia las repercusiones sociales e industriales de la aplicación de la Inteligencia Artificial. En ese sentido, señaló la "revolución" que supuso la aparición de Chat GPT, una aplicación que se convirtió en viral gracias a gran función: la generación de textos en un mínimo periodo de tiempo. En base a ello, el catedrático señaló que las grandes empresas ya están desarrollando modelos lingüísticos con aplicaciones "útiles" para la sociedad "más allá de jugar a hacer preguntas".

Por otro lado, Bahamonde presentó a los asistentes un proyecto que está desarrollando junto a la Satec para el acompañamiento del crecimiento de plantaciones de algodón en Angola. Dicho proyecto consiste en aplicar la inteligencia artificial para garantizar un desarrollo correcto libre de plagas y enfermedades y que se basa en dos informaciones: mediante satélites para evaluar el crecimiento y mediante estaciones meteorológicas "in situ". Aprovechando la ocasión, Bahamonde trato de "reclutar personal joven" que colabore en un proyecto "con un gran aliciente en el crecimiento científico".

Otro modelo de aplicación que se está desarrollando bajo el paraguas de la Universidad es el presentado por Miguel Gallegos, doctorando en Química Teórica y Modelización Computacional, quien centró su charla en la inteligencia artificial explicable, un campo "emergente". Y es que tal y como indicó el doctorando, uno de los mayores problemas de esta tecnología es que aporta predicciones muy precisas "pero probablemente por razones equivocadas". Por ello, el grupo en el que participa Gallegos está centrado en combinar el potencial de la inteligencia artificial con las leyes de la mecánica cuántica, algo que les permitiría desarrollar unos modelos que permitan interpretar los cálculos obtenidos. Según explicó Gallegos, poder conocer las interpretaciones de la inteligencia artificial en base a sus modelos supondría "un cambio completo en las reglas del juego en el sector", ya que "cálculos que requieren más de dos días, con esta nueva aplicación podrían realizarse en pocos segundos". Y añadió: "En términos prácticos, permitiría acelerar la búsqueda de fármacos".

Por otro lado, la primera jornada del Foro sirvió para poner sobre la mesa el apartado jurídico de la inteligencia artificial. Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional, señaló que se trata de una tecnología "con ventajas e inconvenientes" y con "numerosos riesgos" como el consumo "brutal" de datos privados y la probabilidad de que se cometan errores. En ese aspecto, Presno puso el ejemplo de un sistema de radiodiagnóstico que, en caso de fallar, se debe esclarecer quién sería el responsable de que no detecte. "Hay que dar respuesta a la responsabilidad", advirtió. Por otro lado, hizo referencia a los sesgos y prejuicios de las IA en función del grupo social o etnia. "Puede impedir acceso a derechos u oportunidades y debemos regularlo".Por su parte, Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo, habló sobre la posibilidad de emplear la inteligencia artificial en el ámbito judicial y administrativo, dos ámbitos "de claro riesgo ya que afectan a personas que van a tribunales o que están en procesos". Por ello, Huergo señaló que las herramientas que emplean IA deben actuar bajo las mismas directrices que en las que no se le da uso. "Si un ser humano lleva a cabo una labor, la IA debe hacerla bajo las mismas normativas. No puede haber criterios distintos".

Este viernes 3 de abril, el Foro se traslada a la Facultad de Ciencias, donde, desde las 11 horas, participarán Irene Díaz, Mario Fernández, Beatriz Remeseiro y Norberto Corral.

Suscríbete para seguir leyendo