"Es un espectáculo duro, con 45 años me estremezco", opina Barbón de las corridas de toros

"El animal sufre y es un espectáculo duro", opina el presidente del Principado, Adrián Barbón, para defender que se prohiba el acceso de los menores a las corridas de toros en la región. Cree que hay una "mayoría social" para ello. Barbón se refirió a ello en Castropol después de la reciente aprobación en la Junta General del Principado de Asturias, con los votos de PSOE, IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, para la toma en consideración de la reforma de la ley de espectáculos públicos que incluya limitar el acceso de los menores de edad a espectáculos taurinos, además de prohibir el consumo de alcohol. El presidente asturiano admite que nunca ha estado en una plaza de toros, pero que ha visto imágenes y ha sido testigo de esa dureza: "Con 45 años, me estremezco". La decisión de impulsar la reforma de la ley de espectáculos públicos no ha sentado muy bien entre las peñas taurinas, que consideran que es "adoctrinar" y no está justificado. En general, los aficionados consideran que tal medida enlaza con una aspiración a largo plazo de prohibir las corridas de toros en Asturias. El PP tampoco comparte la reforma legislativa.