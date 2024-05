El PP, en contra de la reforma de la ley de Montes por ser "sectaria y comunista"

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta ha anunciado enmiendas a la propuesta presentada por el PSOE e IU para modificar la ley de Montes al considerar que es "expropiatoria, recaudatoria, sectaria y comunista". Considera que el Gobierno regional busca "lavarse las manos en su gestión deficiente de los montes" con una norma que es una "persecución a propietarios de fincas rústicas", puesto que se prevén "sanciones desproporcionadas" de hasta 100.000 euros si no se mantienen limpias las fincas y montes o se realiza una repoblación forestal. Venta ha criticado la prohibición de la quema de rastrojos. Y considera que la Administración "se indulta a sí misma, porque en el caso de un terreno de propiedad pública, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego no hay sanción, que sí se recoge para cualquier propietario cuya finca se hubiese quemado por no estar limpia".