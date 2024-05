Zapico niega valor al informe que postula la libre apertura de grandes superficies

El documento encargado para servir de base a las nuevas directrices de Comercio, que postula la libertad de apertura de grandes superficies, también en polígonos industriales, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA, no cuenta con el beneplácito de la consejería de Ordenación del Territorio, que dirige Ovidio Zapico (IU). Fuentes de la misma indicaron que el documento "no está consensuado ni por el Gobierno ni por los agentes sociales", motivo por el que "no vale, es como si no existiese". Para este mayo está previsto que los agentes sociales presenten sus aportaciones para las nuevas directrices, que debe dar de paso Ordenación del Territorio. Fuentes de esta consejería añadieron que "no favorece para llegar a un consenso que salga a la luz ese documento".

Ese avance de directrices, elaborado por el despacho de Javier Junceda por encargo de la dirección general de Comercio, integrada en la Consejería de Industria, recoge el sentido de la normativa tanto europea como española, que aboga por la libertad de establecimiento, así como un mayor papel decisorio de los ayuntamientos. El informe avalaría por tanto proyectos como la implantación de Costco en Bobes (Siero) o la ampliación de Obramat (Bricomart), que ha defendido el alcalde Ángel García.

La Cámara de Oviedo apoya ese planteamiento de libertad de empresa y libre prestación de servicios, con el fin de atraer proyectos que capten no solo al comprador asturiano, sino también al de regiones limítrofes, un modelo que está funcionando en regiones como Cantabria o el País Vasco.

Menos entusiastas de la libertad de establecimiento se muestra la FADE, que pone el foco en los comercios ya existentes, especialmente los pequeños, que teóricamente se verían perjudicados por la llegada de grandes superficies. Para la Cámara, no obstante, lo que realmente perjudica al pequeño comercio es el comercio online, motivo por el que pide rebajas sustanciales de impuestos para facilitar la competencia. Convocatoria por Asturias también ha expresado su compromiso con el pequeño comercio y contra las multinacionales. Y considera que las directrices de comercio deben atender al marco de la Ley de Movilidad Sostenible y a la propia legislación ambiental y de ordenación.

La parte socialista del Gobierno habla de "acertar con el modelo de grandes superficies que queremos para Asturias", como indicó este mismo jueves la consejera de Industria, Nieves Roqueñí. "Lógicamente, la presión mayor tiene que venir del área central que es donde hay más población y más iniciativas de grandes superficies. Pero siempre digo que nosotros tenemos el foco puesto en el interés general, no en el interés de uno o dos proyectos, ni siquiera en el interés de uno ni de dos ayuntamientos", advirtió.

"Tenemos 78 ayuntamientos, necesitamos un modelo comarcal, un modelo que tiene que venir para quedarse durante años para todos los proyectos que puedan ir surgiendo y que tengan el acomodo en el suelo más adecuado y más sostenible también desde el punto de vista de minimizar movimientos, desplazamientos, y minimizar emisiones y contaminación que en definitiva es el objetivo de cualquier plan para el futuro", añadió.

Para la consejera, "no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de modelo de región y de acertar con el modelo más allá de buscar emplazamientos para un determinado proyecto".

Suscríbete para seguir leyendo