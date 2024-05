Asturias celebra un buen puente turístico (pero no para todos) y acaricia ya un verano de récord

Una vez superadas fechas clave para el turismo en lo que va de año toca hacer balance. Aunque en Semana Santa y el puente de mayo el tiempo no acompañó, algo que, según los profesionales del sector, mermó la afluencia de turistas en el Principado, la balanza se inclina hacia el lado positivo. A pesar de que cada zona tiene sus peculiaridades, si hay algo en lo que la mayoría coinciden es que el puente del Primero de mayo ha tenido un claro acento madrileño marcado por el hecho de que en la capital el 2 de mayo también fue fiesta.

Otro dato general: la consolidación del turismo urbano. En puentes y festivos se han llenado Oviedo, Gijón y Avilés. Los buenos datos recaudados se celebran en las tres ciudades, que en los últimos años habían visto como el perfil de turista que visitaba Asturias se decantaba por el territorio verde. Pero de unos meses para acá, sin embargo, esta balanza se ha equilibrado, ya que a pesar de que el turismo rural continúa gozando de buena salud, el urbano parece haber llegado para quedarse al Principado.

El balance en las tres grandes ciudades es positivo para hoteleros y hosteleros, que vaticinan además un gran verano. "El tiempo no nos está ayudando, porque llevamos cuatro meses viendo llover, pero a pesar de ello estamos contentos y el balance es muy positivo", apuntó María José Díaz, presidenta de Otea en Avilés. En la misma localidad, Daniel Rodríguez, presidente del Avilés Club de Empresas, augura que la gráfica continuará en ascenso. "Estamos a números similares al pasado año en las mismas fechas y, aunque es pronto para decir si este año superará o no el récord, va por buen camino", expuso Rodríguez, que alaba la gran promoción turística que se está realizando tanto en otras comunidades autónomas como en otros países de los encantos del Principado.

Desde Gijón, la valoración del puente no puede haber sido mejor. Allí han coincidido los turistas con los 5.000 participantes en el Encuentro Anual de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores, los 2.000 corredores de la media maratón, y los visitantes del crucero que atracó el sábado en el puerto gijonés. "Han hecho que pasear por Gijón fuese una delicia de la cantidad de gente que se veía", narró Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón, que indica también que las cifras que se están alcanzando sorprenden al sector hotelero en la ciudad. "Estamos teniendo una ocupación muy alta incluso en meses en los que no la esperábamos. Queremos que Asturias en general y Gijón en particular sean el destino turístico por excelencia en el norte, y creo que vamos por el buen camino", añadió.

Parecidas son las sensaciones en Oviedo, donde además, el impulso de ser Capital Española de la Gastronomía 2024 da un empuje extra al turismo. "Estamos viviendo una evolución muy interesante de Oviedo desde hace tiempo, los números de ocupación son cada vez más positivos, y parece que este será el año que ponga a Oviedo y Asturias definitivamente en el mapa" expuso David Codón, presidente de Otea en la capital asturiana. Para él, estos primeros meses del año son una señal inequívoca de un año prometedor.

Suni Torre, vicepresidenta de la asociación de empresarios Redes Natural, indica que en la zona del Parque la oferta es variable dependiendo del tipo de ocupación. Las malas previsiones del tiempo hicieron que las reservas de última hora terminasen por cancelarse. "Entendemos que a pesar de esto el verano será mejor, y en agosto siempre se trabaja al 100%", añadió. Por su parte, en la Comarca de la Sidra no dudan de que el esfuerzo del comercio, hostelería y turismo locales por dinamizar la zona son los que les hacen ganar atractivo. Así lo afirma la junta directiva de la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa, que considera además que la villa "está de moda".

Las sensaciones cambian en las alas. En la costa occidental no se muestran descontentos con la afluencia que han tenido durante los puentes y festividades en lo que va de año, aunque esperaban mejores cifras. Evelio Sánchez, de la Asociación de Turismo Luarca Valdés, considera que "no se puede decir que el balance sea negativo, porque hemos tenido gente, pero nada milagroso. Esperamos al verano".

Hacia el interior, la sensación se asemeja bastante. "Estamos peor que otros años, no nevó mucho, lo que hizo que tuviésemos un invierno flojo, y las lluvias de este puente nos fastidiaron. Alcanzamos poco más de la mitad de la ocupación", detalló Ana Llano, presidenta de la asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea. A Llano le cuesta encontrar explicaciones a este bajón, pero se mantiene positiva de cara a la época estival. "No sabemos si es el tiempo, si la gente ya no quiere tanto turismo rural y busca ciudad, casualidad, la crisis, los gastos… No sabemos muy bien el porqué de la caída de reservas. Pero de cara al verano ya hay, agosto está prácticamente lleno".

La peor versión del turismo en lo que va de año se la lleva la zona interior del Oriente. Vanesa Fernández, hotelera en Sotres (Cabrales), indica que este puente la ocupación ha rondado el 60%, aunque la alta demanda prevista, sobre todo entre turistas internacionales, hace que tenga esperanzas. Javier Alonso, presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, se muestra menos optimista. "Fue mal puente, y la Semana Santa de las peores que se recuerdan. Si me ciño a los datos, que hasta ahora son malos, no puedo tener una buena previsión de cara al verano", afirmó.

Para él, una mejora de las previsiones meteorológicas sería clave para la mejora del sector. "Muchas veces se cancelan reservas por mala previsión y luego no se dan dichas condiciones. Es vital que la Agencia Estatal de Meteorología mejore su información en Asturias, es algo por lo que creo que todo el sector y el Principado deberíamos pelear".