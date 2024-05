"No debemos conformarnos ni resignarnos; otra Asturias es posible"

La ingeniera avilesina Susana Solís (1971) es el rostro asturiano en la candidatura europea del PP. Tras una destacada carrera profesional en multinacionales y con actividad en España y Alemania, entró en política de la mano de Ciudadanos, hasta convertirse en eurodiputada en 2019. Ahora, bajo el paraguas del PP se compromete a aplicar su perfil y conocimientos para impulsar las posibilidades de la región apoyándose en Bruselas.

–Es inevitable que estas elecciones europeas tengan una lectura política nacional. ¿Qué cree que se discute en esta cita?

–Nos jugamos mucho en Europa, porque vamos a defender el Estado de Derecho. Hemos sido estos años el dique de contención contra el independentismo y en Europa vigilaremos muy de cerca la ley de amnistía que el Gobierno ha vendido por siete votos. Por tanto, nos jugamos nuestro Estado de Derecho, pero también en Europa debemos dar soluciones a los problemas que hoy tienen los asturianos y los españoles.

–¿Cuáles?

–Asuntos con gran impacto en nuestras vidas, cuestiones que preocupan a los agricultores, a los ganaderos, asfixiados por la burocracia o la protección del lobo. Medidas para la industria asturiana, que sufre deslocalizaciones; las infraestructuras que necesitamos o los fondos que están deficientemente ejecutados. También poner soluciones a la falta de oportunidad de los jóvenes.

–¿La Ley de Amnistía o la renovación del órgano de gobierno de los jueces preocupa en Bruselas?

–Sí, y mucho. Por ejemplo ,la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ocurrió con Polonia, que tuvo que dar marcha atrás en su reforma. Si el PSOE pretende que en España se politice la Justicia, tendrá a Europa de frente.

–¿El PP buscará en Bruselas lo que no puede lograr en el parlamento español?

–No, es independiente. En Europa, el comisario Reynders ya ha dicho que estará muy vigilante con la ley de Amnistía. Lo preocupante de esa decisión, en la que nos han vendido por siete votos, es que da impunidad a los delincuentes y acaba con la igualdad de los españoles. Los asturianos tienen que saber que es un agravio que se den prebendas a Cataluña, porque eso irá en contra de las inversiones que necesita Asturias. Para el gobierno de Sánchez, Asturias no es importante. Sánchez no viene aquí a hablar de nuestros problemas, y cuando nos da algo son migajas.

–¿Le sienta mejor el azul PP que el naranja Ciudadanos?

–Soy ingeniera industrial, no una política al uso. He pasado 17 años en la empresa privada y conozco bien la industria. Vengo a aportar al PP mi experiencia, y en el Parlamento Europeo he trabajado con muchos temas que importan a Asturias: fondos, industria, salud. Creo que puedo aportar mucho al PP, y agradezco al presidente Feijóo y a Álvaro Quiepo que me hayan invitado a participar en este proyecto, que tiene que ser amplio para ofrecer a los asturianos y españoles una alternativa clara y real a la deriva autoritaria del gobierno de Sánchez. Sienta bien estar en un proyecto que quiere reconstruir la convivencia, en el que cabemos todos y que defiende la igualdad de los españoles y la democracia liberal. Quiero señalar que Queipo será un excelente presidente de Asturias y le doy las gracias por el recibimiento y el cariño que me ha dispensado. Recorreremos Asturias para acercar Europa a los ciudadanos.

–¿Cree que el desafecto ciudadano con Bruselas se ha atenuado en los últimos años?

–Europa ha reaccionado muy bien en las últimas crisis, frente al "austericidio" de la anterior. La respuesta al Covid, que contásemos con una vacuna, los fondos Next Generation… es algo que los ciudadanos percibimos como algo imposible sin Europa. Creo que todos estamos más concienciados de que necesitamos una Europa fuerte, que blinde su autonomía estratégica. Queda mucho por hacer, pero podemos estar orgullosos de estos cinco años.

–¿Cree que Asturias aprovecha de forma óptima los recursos que ofrece la Unión Europea?

–En la comisión de Desarrollo Regional he trabajado especialmente en los fondos Feder o los de Transición Justa. Estos últimos siempre los he visto como una oportunidad para Asturias, para no repetir los errores que cometimos con los fondos mineros, que hemos dilapidado. Por eso espero que se pongan en marcha de una vez, porque vamos tarde en eso, no hay ningún proyecto implementado. También he trabajado en lucha contra la despoblación; en el caso de Asturias urge tomar medidas en las zonas rurales. Para que tengan buenas comunicaciones.

–Ha estado también en la comisión de Industria. ¿Cree que finalmente Arcelor ejecutará la inversión prometida en Asturias?

–Espero que lo haga, pero aquí es importante que la lucha contra el cambio climático la hagamos sin sectarismo. La transición energética y la descarbonización tienen que ser compatibles con la competitividad, y para eso no basta establecer una regulación muy exigente, sino que hay que acompañar a la industria en el proceso. Es algo en lo que yo he insistido muchísimo: hay que dar a las empresas opciones para hacer las inversiones necesarias. En este sentido falta una política industrial del gobierno de España y falta ambición del gobierno asturiano. Tenemos el caso de Arcelor, pero también el de Saint Gobain: en 2022, ya se tenía que haber hecho algo, porque si no se ejecutaban las inversiones necesarias ya sabíamos que cerrarían la planta.

–¿Prevé tiempos duros para Asturias?

–Tenemos que acabar con esta resignación. Asturias tiene gran tradición industrial y debemos ser atractivos para las inversiones. La lucha contra el cambio climático no tiene marcha atrás, hay que dejarlo claro, pero hay que acomodar los ritmos acompañando a la industria, sin sectarismo ideológico. No puede haber una transición energética que deje atrás a los ciudadanos o destruya empleo. Me comprometo para los próximos cinco años a poner en marcha la legislación que hemos aprobado y a ajustar las medidas necesarias.

–Usted ha tenido protagonismo en la regulación del coche eléctrico. ¿Será lo bastante atractivo para que su implantación se generalice?

–Ese es un ejemplo de competitividad que Europa ha perdido frente a China. Todos apostamos por el vehículo eléctrico, pero hoy el ciudadano no puede permitíselo: el precio es alto y no hay despliegue de puntos de recarga. Pero si trabajas de la mano del sector las cosas salen mejor.

–¿Bruselas cambiará el criterio de protección del lobo?

–Soy optimista. Siempre he votado a favor de reducir esa protección, sin por ello descuidar a la especie, pero para proteger también al ganadero. El problema del PSOE es que dice una cosa aquí y otra en Bruselas, donde siempre ha sido reticente a esa medida.

–¿Habrá fondos Next Generation más allá de 2026?

–Esos fondos estaban destinados a ser una oportunidad, pero se han convertido en una vía para desarrollar gasto público. No creo que vayan más allá de 2026, peo debemos garantizar que se inviertan bien, que sean una palanca para nuestra autonomía, y ahí el Gobierno de España no lo está haciendo bien. No llegan a las empresas o a las pymes.

–¿Debe Europa incrementar su inversión en Defensa?

–Con todas las tensiones geopolíticas que vemos está claro que Europa tiene que ser independiente, con capacidades propias en seguridad y defensa, sin depender de nadie. El reto es enorme. Y creo que Asturias está bien posicionada porque tenemos una buena industria de defensa.

–¿Cómo es su relación con Diego Canga?

–Muy buena, ha sido compañero estos años y estamos muy agradecidos a lo que ha hecho en Asturias, dejándose la piel. La realidad es que hoy el PP es la fuerza más votada, como vimos en las pasadas generales.

–¿Qué debe tener en mente un asturiano cuando vaya a meter la papeleta el 9 de junio?

-Que queremos tener una voz que se escuche en Europa. Ahí nos jugamos no solo nuestro Estado de Derecho, sino el día a día de los ciudadanos, de la agricultura, la ganadería, la industria, los jóvenes. Yo diría a los asturianos que no se conformen ni se resignen; que otra Asturias es posible y otra Europa es posible. Que queremos un proyecto en el que todos quepamos sin levantar muros, con mayor convivencia y con la igualdad de todos los españoles.

Suscríbete para seguir leyendo