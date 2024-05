Los planes del Principado tras el caso de las menores prostituidas

Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, descartó ayer dimitir de su puesto por el caso de las cinco menores tuteladas por el Principado que se prostituían en Oviedo, como piden el PP y Vox. "No, por supuesto que no (si se plantea dimitir). Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo vamos a seguir haciendo con todo el compromiso de los centros", aseguró ayer la Consejera, en la diana de la oposición en los últimos días tras el estallido de este caso, que ha abierto el debate sobre la gestión de los centros de acogimiento residencial y el control sobre los menores cuyo cuidado depende del Gobierno regional. Las menores salían de forma habitual y en bares de la ciudad y otros establecimientos eran contactadas para mantener relaciones sexuales, según fuentes de la investigación. La operación se saldó con doce detenidos, uno de los cuales está encarcelado en situación de prisión provisional. El resto está en libertad y uno de ellos habría huido a su país en África.

Del Arco defendió la actuación de la Consejería tras una reunión celebrada este viernes con los responsables de los centros de Asturias –hay 16 concertados y ocho públicos–. El Principado no hará una gran revolución en los protocolos de actuación porque considera que son los correctos, pero la titular de Derechos Sociales sí se comprometió a "mejorar el reglamento para tener una mejor coordinación con la Policía", especialmente en casos de menores que se fugan de los centros, algo que sucede con frecuencia para desesperación de Principado.

La Consejera también prevé apostar por más formación concreta al personal de los centros, para que sepan cómo actuar en este tipo de situaciones. En la actualidad los programas de formación son semestrales y la idea es que pasen a ser "continuos". Del Arco admitió que "siempre hay que mejorar más y tenemos que afinar más con la Policía". En todo caso, la Consejera defendió su actuación, también la de todo su equipo y respondió a las críticas recibidas después su primera intervención tras el estallido de este caso. Una frase suya sobre lo sucedido ("son cosas de la vida", dijo) causó un gran incendio, con críticas de los grupos políticos y la derecha pidiendo su dimisión. "¿Arrepentirme de lo que dije? No, no me arrepiento de nada. Lo que quería decir no se entendió y no tengo ningún inconveniente en decir que cuando me referí a esa famosa frase estaba hablando de que en el contexto familiar hay gente que agrede a los niños, que en el contexto escolar hay gente que agrede a los niños, en el contexto de la iglesia, en la calle, en bares conocidos, con nombre y apellidos, se agrede a los niños… Eso quería decir", zanjó Del Arco.

La posición del Principado tras este caso pasa por reforzar los protocolos de actuación, pero varias voces de la Consejería apuntan a la complejidad de controlar a los menores cuando salen de los centros. "Es incontrolable", explican fuentes cercanas.

En la actualidad, en Asturias hay unos 300 menores tutelados en régimen de acogimiento residencial por el Principado. El objetivo es que puedan volver con sus familias. Los menores residen en los centros bajo la atención de educadores y más profesionales, pero hacen vida social con normalidad. El rompecabezas para los responsables aparece cuando salen de las viviendas y su sociabilizan. La Consejera hizo referencia ayer al riesgo que suponen varias aplicaciones de citas y el problema de los móviles y el acceso a internet. "Queremos volver a reeditar el curso sobre los riesgos de la navegación y la red. La situación de la vulnerabilidad de los niños tiene riesgos con varias aplicaciones, por llamarlas de alguna manera. Hay adolescentes entienden que hay gente mayor que las quieren, las cuida, les da dinero… Hay muchas cosas así que afectan a la infancia", aseguró Del Arco, que habló de casos de páginas concretas a las que pueden acceder los menores desde sus teléfonos. El Gobierno regional no se plantea prohibir el uso de los dispositivos móviles en los centros, porque "es poner puertas al mar y el tema tiene mucha más dimensión".

De momento, la Consejería también se está esforzando en gestionar la crisis por este caso en los centros. Varios menores ya son conocedores de lo sucedido y han preguntado a los educadores. Del Arco también insistió ayer en la importancia de visibilizar estas situaciones y propiciar una un ambiente en el que "los niños estén seguros para decir no y decir basta".

"Se ha actuado bien", defiende la presidenta del comité de empresa de la Consejería

Élida Vázquez, presidenta del comité de empresa de la consejería de Derechos Sociales, descarta fallos en los protocolos de actuación en el caso de las cinco menores prostituidas que están a tutela del Principado. "Queremos dejar claro que por parte del equipo educativo se ha actuado como se debía. Se creó un ambiente adecuado y luego se ha acompañado a las menores en el proceso", asegura Vázquez, que el jueves se reunió con Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales. "La reunión tuvo dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la Consejera nos comentó el procedimiento que se ha seguido con este caso concreto. Luego hablamos del trabajo meramente efectivo y las peticiones que hacemos de forma general a la Consejería", asegura Vázquez, que aprueba que se apueste por una mejor coordinación con la Policía. La presidenta del comité de empresa también pide "prudencia y respeto para los menores". Sobre la posibilidad de bajar los ratios y que cada educador tenga un máximo de menores a los que atender, Vázquez dice que "eso se lleva reclamando tiempo y forma parte de lo que es modelo de atención residencial, pero no se determinó nada en la reunión". Respecto a la formación en el personal, que ahora quiere incrementar la Consejería, la presidenta del comité de empresa explica que "el personal educativo está formado específicamente para ese tipo de situaciones y otras, para atender a menores, pero siempre es bueno ampliar la formación".