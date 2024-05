La emoción de Sanz Montes al administrar los sacramentos a casi trescientas personas: "Se me llena el corazón de felicidad"

"Se me llena el corazón de felicidad al celebrar un día como hoy en el que casi trescientos catecúmenos (personas que están siendo instruidas en la fe) reciben los sagrados sacramentos y se unen a nuestra comunidad cristiana", afirmó Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, ayer, en la Catedral. 276 personas recibieron la confirmación, reafirmando su fe en Cristo, de las cuales diez se iniciaron en la religión recibiendo también el bautismo y la comunión. La felicidad del Arzobispo se vio únicamente empañada por las personas que, cada año, deciden apostatar. "Cada año suelo tener algún disgusto cuando alguien llama a la puerta de la iglesia para presentar su apostasía, algunos vuelven después diciendo que se dejaron llevar por el demonio y se dan cuenta de que Dios no es el culpable ni de lo que la sociedad que intoxica cuenta. Y son bienvenidos", dijo Sanz Montes. Y es que para el arzobispo de Oviedo "no importan los plazos ni las fechas para recibir los santos sacramentos, porque aunque hay quien puede pensar que se distrajeron, los tiempos han cambiado y Dios tiene un camino para cada uno".

Tal es el caso del ovetense Daniel Marín, que recibió ayer la confirmación tras un año preparándose para el momento. "Ha sido un acto muy emocionante, sobre todo porque he podido compartirlo con mis familiares y amigos más cercanos", explicó Marín. Justo después recibió la confirmación su amigo Roberto Fernández. "Siempre he tenido fe en Dios, pero por un motivo u otro nunca había llegado a confirmarme. Un familiar está a punto de tener bebé y quería ser su padrino así que decidí dar el paso", contó Fernández.

Por su parte, la gijonesa Silvia Ros, acudió acompañada de ocho de sus compañeros del grupo Scout San Miguel, que también se confirmaron tras dos años de estudio. "Compartir este momento nos une como grupo y como amigos. Estamos muy felices porque es un día muy especial", celebró Ros.

La mención especial del arzobispo de Oviedo fue para una mujer llamada Laura, puesto que recibió todos los sacramentos embarazada de su primer hijo. "Me hace especial ilusión dar la bienvenida a Laura, deseo que pase el testigo a sus descendientes para que crezcan en el amor y el seno de Cristo", deseó Sanz Montes.