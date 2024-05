"La tasa turística no está en los planes, Asturias no es un destino masificado"

Recién llegada de un congreso en Belmonte (Cuenca) –"fuera se nos valora mucho, los asturianos no sabemos lo que tenemos"–, Lara Martínez (Gijón, 1978) recibe a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de su responsabilidad en el Gobierno regional: el turismo. La Viceconsejera se ocupa de una de las áreas, quizás, más amables y agradecidas. Con poco que haga y deje hacer tendrá réditos. No lo niega. Porque Asturias, nuestro Paraíso Natural, es una marca que se vende sola. Ahora bien, hay que estar atento. Porque hay nubarrones, como la siempre temida masificación que ya sufren en otros lugares.

–Asturias cerró 2023 con un nuevo récord turístico, con más de 2,7 millones de visitantes. Una tendencia que se mantiene en 2024. Este pasado marzo fue el mejor de la historia con una subida de visitas del 50%. ¿Contenta?

–Hay que valorarlo positivamente, porque no solamente es que estemos creciendo en número, sino que también en las épocas y espacios que queríamos hacerlo, los meses fuera de temporada. En 2023 tenemos cuantificado que el crecimiento fue mayor en los meses de temporada baja que en los de alta, que también hubo crecimiento. Es hacia donde queremos avanzar.

–La desestacionalización siempre es el gran objetivo del turismo. ¿Qué puede ofrecer Asturias fuera de la temporada alta?

–Nuestra estrategia de promoción se basa en productos que atraigan un turista que viaja sobre todo fuera de temporada. Y en eso somos un paraíso, porque hay una gran oferta de naturaleza como senderismo, cicloturismo, avistamiento de fauna salvaje... Tenemos el Camino Primitivo y un montón de actividades que hacen que nos visite mucho turista extranjero que viaja fuera de fecha turística. Esa estrategia que llevamos años desarrollando está dando sus frutos.

–Habla del Camino. Es evidente que es una gran gallina de los huevos de oro. Los peregrinos crecen y crecen, además todo el año.

–Sí, es evidente. Tiene además una repercusión muy potente en la zona rural de Asturias. Pero no nos olvidemos tampoco de que el Camino Primitivo sale de Oviedo, que está desarrollando también una estrategia muy destacada de promoción. Son el origen. Y luego están el resto de municipios por donde pasa, así que el Principado puede ofrecer un oferta amplia.

–Visitas y más visitas... ¿Corremos el riesgo de que el Paraíso Natural muera de éxito?

–No. Puede parecer eso, porque siempre los análisis se orientan hacia el número siempre, pero el Principado trabaja enfocado a la calidad. A lo que decía antes, cuándo crecemos más que cuánto. Y crecemos fuera de esos meses de temporada alta, y eso es muy importante. El riesgo de morir de éxito lo sufren esos destinos que no se estructuraron ni planificaron. No es el caso de Asturias, que tiene una estrategia muy definida y un planteamiento muy desarrollado.

–¿Se atreve a poner una cifra de dónde está límite de turistas que podemos asumir al año en la región?

–No, porque es muy relativo, el número creo que realmente no dice nada. Pero sí el tipo de turismo. El límite se sitúa en que no debe impactar negativamente en la vida diaria de las personas. Es un sector económico, un nicho de empleo, pero también hay que crecer de forma sostenible para que el turismo no se convierta en un problema como ha pasado en otros lugares que no se plantearon esa posibilidad y no hicieron la reflexión previa.

–De esos destinos a los que se refiere algunos tienen una tasa turística y otros piensan en ella para de alguna formar frenar, limitar, la afluencia de visitantes. ¿Se lo plantea usted aquí a medio o largo plazo?

–Ahora mismo para nosotros no es una urgencia, porque, insisto, es que no somos un destino turístico saturado, más allá de que puntualmente, como pasa en todos los sitios, en determinadas semanas del año, haya pues un elevado número visitantes. Pero no somos un destino saturado y la tasa o algo similar no es algo urgente ni que ahora esté en nuestros planes.

–Están reformando la ley de turismo en lo relativo a la regulación de las viviendas de uso turístico y las vacacionales. ¿Cuándo quieren que entre en vigor?

–Llevamos meses ya trabajando sobre esa modificación parcial de la ley, precisamente, primero, para hacerlo en base a cuestiones objetivas. Le hemos dedicado mucho tiempo al acuerdo, al diálogo y a la reflexión conjunta con todo el sector. La propuesta de modificación de la norma se aprobó por unanimidad en el Consejo Sectorial de Turismo. Si todos los grupos parlamentarios apoyan esta modificación, que esperamos que así sea, estará en vigor antes del verano.

–Había ciertas críticas y quejas, referentes, por ejemplo, a la "ilegalidad" de que sea retroactiva y que haya que pedir a la comunidad de propietarios del edificio el visto bueno para una vivienda turística que lleva abierta desde antes de la nueva ley.

–En el periodo de alegaciones ese colectivo que se ha quejado formuló la suya. Lo primero, vaya por delante, es que el Principado no propone nada "ilegal", sería algo extraño que lo hiciéramos... Otra cosa es que determinados agentes implicados estén más o menos de acuerdo, pero tenemos claro que ese requisito es una cuestión necesaria. Además, estoy convencida de que aquellas viviendas que no generen ningún problema no tendrán tampoco problema para ser autorizadas.

–Un reciente balance en general de los empresarios de turismo de toda Asturias indicaba que en lo que va de año quizás haya aflojado el visitante en zona rural frente al del triángulo urbano Oviedo-Gijón-Avilés que va viento en popa. ¿Síntoma de que se agota la Asturias verde?

–No comparto esa reflexión, todo lo contrario. Acabo de volver de un congreso de turismo rural en la provincia de Cuenca y somos referente absoluto. Quizás haya una explicación coyuntural, pero no estamos desinflando en turismo rural, todo lo contrario. Ahora mismo trabajamos en un proyecto de la España Verde con las otras tres comunidades autónomas, Cantabria, País Vasco y Galicia, para poner en marcha el mayor corredor de ecoturismo de Europa. Cada vez nos visita más gente que nos busca por ser precisamente un destino de naturaleza. En el congreso la sensación era otra: nos miran para aprender de nosotros en cómo nos vendemos así.

–Este 21 de mayo, por fin, se culmina la implantación de la alta velocidad ferroviaria en Asturias. ¿Estamos preparados para asumir esos viajeros y saber gestionarlo?

–Sí, porque llevamos mucho tiempo trabajando para estar a punto. Pero tampoco hay que verlo como el maná, porque hay más formas para llegar a Asturias, como los 29 enlaces, cifra histórica, que hay en el aeropuerto. Es verdad que como comunidad autónoma y hablando en términos generales supone un cambio radical, pero a todos los niveles, no solo el turístico.

–De hecho, el empresariado de las alas, fuera del circuito urbano, duda de que el AVE le vaya a reportar beneficios.

–Sí que tendrá un impacto fuerte en lo que es turismo urbano, por ejemplo, de congresos. Para eso tenemos la marca "Asturias Meeting Land". Es cierto que el turista rural se desplaza sobre todo en coche.

–En un contexto de precios al alza, de inflación generalizada, ¿cree que Asturias es un destino económico, "low cost"?

–Somos un destino ajustado en precio para ser un destino de calidad. Nunca fuimos un destino "low cost" y no queremos serlo bajo ningún concepto. Trabajamos mucho además para atraer a un tipo de turista que no entra en esa franja económica. Hay un turista que busca naturaleza, calidad, y está dispuesto a gastar para lograrlo.

–¿Y queremos ser también un destino de lujo, exclusivo? Hay varios proyectos en este sentido en la región, alguno ya en marcha, como un hotel rural en Quirós, o el que se proyecta en Avilés, el primer cinco estrellas gran lujo de la región dicen.

–Somos una comunidad tan completa que hay espacio para todo. Y claro que tenemos oferta para ese turismo de alto nivel, por decirlo de alguna manera. También hay las opciones vinculadas a los Paradores que tenemos, que atraen a un turista internacional también de un alto poder adquisitivo. Por tanto, evidentemente podemos asumir, y de hecho estamos asumiendo, ese tipo de turismo, sí.

–Y ya para acabar. El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál son sus deseos y aspiraciones como Viceconsejera de Turismo?

–El deseo es que sea un buen verano, desde luego a nivel de cifras turísticas, pero sobre todo también de rentabilidad. Y espero que quien nos venga a visitar, lo haga con tiempo. Con muchos días porque aquí hay mucho que ver. Y que luego se plantee repetir fuera de temporada alta. Asturias en otoño también tiene su encanto.

