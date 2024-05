Enfermos de fibromialgia piden en Asturias combatir la indiferencia

"Celebrar un día como hoy me da fuerzas para seguir adelante a pesar del dolor constante que siento", cuenta Elena Cuesta, diagnosticada de fibromialgia desde hace ya quince años pero que siente que "esta enfermedad me ha acompañado toda la vida y lo seguirá haciendo, por eso tengo que aprender a convivir con el dolor y soportarlo, unos días mejor, otros peor". Y es que ayer a modo de celebración del Día mundial de la Fibromialgia y el síndrome de la Fatiga Crónica, afectados, familiares y allegados salieron a bailar a la Plaza de la Escandalera de Oviedo para combatir los estigmas que a día de hoy perviven acerca de estas enfermedades.

Los festejos, organizados por la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica del Principado de Asturias (AENFIPA), además de la sesión de bailoterapia incluyeron la lectura de un manifiesto reivindicativo. A través del mismo, Alicia Suárez, presidenta de AENFIPA, explicó que "son enfermedades que truncan ilusiones, estudios, profesiones, la seguridad económica e incluso relaciones familiares o de amistad y muy crueles de sobrellevar", solicitando "que los enfermos tengan la posibilidad de rehacer su proyecto de vida y que no sigan sintiendo una indiferencia por parte de las instituciones que duele más que la propia enfermedad". Para ello solicitó "una atención sanitaria inclusiva, mejor formación universitaria y un impulso en la investigación".

En el acto también estuvo presente Rocío Allende, directora general de cuidados y coordinación sociosanitaria de la consejería de salud, que elogió la labor de la AENFIPA a la hora de atender a los enfermos, "dándoles esperanza", y María Velasco, concejala de políticas sociales del Ayuntamiento de Oviedo, quien hizo especial hincapié en "el trabajo, el esfuerzo y la unidad de afectados, familias e instituciones que ha permitido una mejora en la calidad de vida".

Una calidad de vida que vio notablemente afectada Carolina Díaz, diagnosticada desde hace veintidós años y madre de un niño. "A raíz del nacimiento de mi hijo me empecé a encontrar muy cansada y con mucho dolor. Los médicos me decían que delegase las tareas del cuidado de mi hijo, pero cuando tienes un bebé tienes que atenderlo tú, no puedes desentenderte", explicó Díaz. Por eso y por el amor propio decidió pelear contra la enfermedad y seguir adelante. "Yo intentaba dar lo mejor de mi en el trabajo y cuando llegaba a casa descansaba porque estaba agotada. Esta enfermedad es muy dura pero decidí priorizar a mi familia y mi trabajo, quería sentirme útil, estaba separada y tenía un hijo así que decidí que a mi ante eso no me iba a parar nadie, ni esta enfermedad ni ninguna otra", contó Díaz.