Otra medida que Asturias quiere tomar contra las bebidas energéticas (y esta afecta a las competiciones deportivas)

Las bebidas energéticas podrían desaparecer de la venta en máquinas expendedoras y prohibirse el patrocinio de eventos deportivos a las marcas que las fabrican. Además, su venta en quioscos y tiendas estaría sujeta a que los compadores hayan superado la mayoría de edad, es decir, haber alcanzado los 18 años, según la regulación que baraja el Principado.

Hace tiempo que el Gobierno asturiano, siguiendo modelos de otras comunidades como el que ya está implantado en Galicia, se plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad por los "graves perjuicios" que puede causar para su salud a largo plazo. Esa regulación "está cada vez más cerca", según indicó este lunes Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, tras la reunión con Faustino Zapico, director general de Consumo, y dos representantes de padres de alumnos; Desiré Fernández, presidenta de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), y Gema Valdés, presidenta de la Federación de Padres de Alumnos Miguel Virgós.

Todos ellos estuvieron de acuerdo en la "necesidad de tomar medidas con la mayor presteza posible" con una norma que "proteja a los jóvenes frente a un consumo que no es bueno para la salud". La regulación propuesta se asemejará a la del tabaco o el alcohol, cuya venta está prohibida para los menores de 18 años, vetando también su patrocinio en eventos deportivos.

"Si algo no es bueno no lo puedes poner a disposición general como si fueran pipas o palomitas", afirmó González. No obstante, frente al perjuicio que puede causar dicha regulación a las empresas y trabajadores que comercializan este tipo de bebidas, González explicó que el ejecutivo asturiano tendrá en cuenta "todos los obstáculos para manejarlos de una forma que beneficie a todos". Y es que determinados sectores económicos, como los comercios o los eventos deportivos, pueden verse afectados gravemente por las restricciones para vender estos exitosos productos. Sin embargo, González hizo un llamamiento a la calma, puesto que "se regulará escuchando siempre a todas las partes, evidentemente también a quienes se vean afectados directa o indirectamente, ya que el comercio da empleo a mucha gente y esto también se tendrá en cuenta".

Por el momento, en la negociación de este lunes se alcanzó el consenso. Tanto González, como Zapico, Fernández y Valdés opinaron que el aumento del consumo de las bebidas energéticas por parte de los menores es un aspecto "muy preocupante al que hay que poner freno".

"Necesitamos esa regulación y la necesitamos ya, porque no es un producto sano y cada vez empiezan a consumirlo desde más pequeños. Ya no estamos hablando de adolescentes de 17 años sino de niños de 12 o 13", expresó Fernández. Frente a este consumo "desmedido", la posición de la Concapa es de prohibición total. "Estos menores están en una fase de crecimiento emocional y educativo en la que ingerir cantidades tan altas de azúcar y estimulantes no les beneficia en absolutamente nada", expresó Fernández.

Prohibir, sí, pero educando. Esa es la apuesta de la Federación de Padres de Alumnos Miguel Virgós. Empezando por concienciar acerca de la importancia de llevar una alimentación saludable en su día a día. "Los niños también deben saber que consumir una de estas bebidas a diario para el desayuno no es bueno. Hay que enseñarles a buscar el equilibrio y que sean ellos quienes se animen a cambiar de hábitos", indicó Valdés.