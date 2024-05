Las claves de la revolución de Villaverde en la Universidad de Oviedo: seis fichajes y dos nuevos vicerrectorados

Revolución en el nuevo equipo directivo de la Universidad de Oviedo y golpe de timón del rector Ignacio Villaverde para iniciar su segundo mandato al frente de la institución académica tras salir reelegido el pasado 25 de diciembre.

El Rector, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, ha llevado a cabo una profunda reestructuración, de nombres y de áreas de trabajo. Los números ponen de relieve la magnitud del movimiento. Villaverde ha prescindido de cinco profesionales del equipo anterior, formado por once. También ha desplazado a Jesús Daniel Santos de vicerrector a delegado para las Alianzas Internacionales. Por contra, ha fichado a seis nuevas caras, cuatro de ellos vicerrectores –Susana Luque, Ana Suárez, Juan Carlos San Pedro y Juan Manuel Marchante– y dos delegados –Marce Fernández-Raigoso y Cristina Valdés. "El impulso que tenemos que darle a los retos que tenemos por delante requerían cambios en las personas", aseguró ayer Villaverde, rodeado de los vicerrectores, en la presentación de su nuevo equipo en el Edificio Histórico de la Universidad. El Rector ha prescindido de los vicerrectores Humberto Rodríguez, Begoña Cueto y José Miguel Arias Blanco, y de los delegados Secundino González y Miguel del Valle.

Pilar García Cuetos, Inés Peñuelas, Irene Díaz, Pedro Alonso Velázquez y Alfonso López se mantienen respecto al anterior equipo como vicerrectores. Además, Ángel Espiniella sigue como secretario general y José Antonio Díaz Lago como gerente.

Los cambios también afectan a la configuración de las áreas. Habrá nueve vicerrectorados, el mismo número que había hasta ahora, y tres delegaciones del Rector, una más. Hay un dato clave para entender el terremoto interno en la Universidad: solo hay cuatro vicerrectorados que se mantienen tal y como estaban: el de Investigación, que dirige Irene Díaz; Extensión y Proyección Cultural (Pilar García Cuetos); Transferencia y Relaciones con la empresa (Susana Solís, que remplaza a Begoña Cueto) e Internacionalización (Ana Suárez, que sustituye a Jesús Daniel Santos).

Villaverde crea, por otro lado, cinco nuevos departamentos. Uno de los más esperados es el Vicerrectorado de Estudios y Docencia, con la incorporación de Juan Manuel Marchante. Se trata de un área clave para desarrollar el cambio en la forma de enseñanza que busca Villaverde en esta nueva etapa. El otro nuevo Vicerrectorado nuevo es el de Planificación Estratégica, que estará a cargo de Juan Carlos San Pedro, que estuvo muy próximo al Rector en la pasada campaña.

Las tres nuevas delegaciones del Rector que se ponen en marcha –con menos rango que los vicerrectorados– son tres: Coordinación y Relaciones Institucionales, con Marce Fernández-Raigoso al frente; Alianzas Internacionales, con Jesús Daniel Santos y la del Real Colegio Complutense en Harvard y Estados Unidos, que dirigirá Cristina Valdés. "Hacemos una apuesta clara por la internacionalización", aseguró Villaverde. En el resto de vicerrectorados, que se mantienen, hay pequeñas modificaciones. El de Política de Profesorado, dirigido por Pedro Alonso Velázquez, asume también las competencias de Ordenación Académica. El de Estudiantes incluye también Empleo y el de Sostenibilidad añade Digitalización. Estos dos últimos serán dirigidos por Alfonso López Muñiz e Inés Peñuelas.

El golpe de timón en la institución académica ha sorprendido en muchos círculos universitarios, por la magnitud de los cambios. Villaverde habló la semana pasada con los directivos salientes y les comunicó que no contaba con ellos en unas breves charlas, muchos de ellos lo esperaban. ¿A qué se deben los cambios? Según Villaverde a "las necesidades de reorientación del nuevo proyecto, que es de continuidad, pero no continuista". El Rector admitió que "puede haber perdido la confianza en algunos casos", pero no concretó más allá. Dijo, no obstante, que relevar a tantas personas "fue duro en lo humano, pero uno tiene que ponerse la cabeza como gestor y tomar decisiones complicadas".

Otras fuentes universitarias, en cambio, ven "una jugada política" en estos movimientos. "Ha configurado un equipo a su medida, de gente que le dirá a todo que sí", aseguran estas fuentes, que apuntan a que Villaverde ha roto puentes con varios profesionales cercanos a los entornos de exrectores como Vicente Gotor o Juan Vázquez. Por ejemplo, Humberto Rodríguez o Secundino González son próximos al primero y Begoña Cueto al segundo. Todos han salido. Desde el lado de Villaverde se rechaza haber hecho ninguna "purga", circunscribiendo los cambios en la normalidad académica y recalcando que en los nuevos fichajes hay perfiles con amplia experiencia universitaria y relación también con los exrectores.

