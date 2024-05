"No se puede permitir que los logopedas sean servicios de lujo para la sociedad"

La Junta General del Principado de Asturias aprobó este 17 de abril la nueva ley por la que se creará un Colegio Oficial de Logopedia, un viejo anhelo del colectivo profesional para combatir, entre otras cosas, el intrusismo laboral. Luis Castejón, vicedecano de Logopedia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, detalla a LA NUEVA ESPAÑA la importancia de que Asturias deje de ser la única Comunidad Autónoma sin esta institución.

–¿Se ha subsanado un error histórico?

–Se ha subsanado un error histórico pero no por tener colegio, sino por el contenido de la ley. Es el primer Colegio en el que sólo podrán colegiarse titulados en Logopedia o anteriores al título de Logopedia, del 1991, que tengan una titulación y experiencia. En otros colegios se permitía la colegiación de titulados en educación, por ejemplo. Ese coladero, desde la Asociación de Logopedas del Principado de Asturias (ALPA), no podíamos permitirlo. Estamos formando estudiantes de Logopedia y no puede ser que haya un acceso por otro lado. Cómo miro a mis estudiantes después de 4 años, 240 créditos, 6.000 horas de trabajo… y alguien por tener experiencia les quita el puesto. Ese punto 3 de la Ley, por el que luchamos por eliminar hasta que se consiguió, blanqueaba el intrusismo.

-¿Qué ha supuesto no contar con Colegio durante este tiempo?

–Que exista un Colegio quiere decir que será el gran protagonista del diálogo con la administración para conseguir lo que queremos: estar presentes. Concretamente, en las residencias de mayores. Queremos que el ERA reconozca la Logopedia como una profesión más presente en los centros de mayores y centros de día. Ese es nuestro gran objetivo.

–¿Qué problema existe en las residencias de mayores?

–Según estudios, hay un 50 por ciento de residentes que tienen trastorno de la deglución, problemas para tragar. Esto significa que están en una situación de riesgo porque puede producir atragantamientos, aspiraciones, neumonía… En definitiva, una mala calidad de vida. Nuestro objetivo es no estar ausentes y que la legislación que regula las residencias contemple, al igual que la presencia de fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros... que nosotros estemos reconocidos. Estamos teniendo problemas para acceder a las residencias públicas para tratar a personas que sus familiares nos piden. Al no ser profesionales del centro, genera un problema principal que afecta a la población que nos necesita.

–¿Cómo se afrontará?

–Una vez que se desarrolle el Colegio tenemos un plan de acción para estar presentes en la esfera de la sanidad y servicios públicos. El problema fundamental que tenemos es que el acceso a la logopedia publica es mínimo, porque hay pocos. Es un lujo. Estamos ausentes de las residencias y donde más necesarios somos: en la atención primaria. Andalucía acaba de sacar 150 plazas. Aquí no hay ninguna. En las residencias hay una gran bolsa de personas que necesitan nuestra atención. Un 30% de la población necesitará de un profesional de logopedia a lo largo de su vida. En la escuela es un mito que haya logopedas, lo que hay son maestros de audición y lenguaje.

–¿A qué se debe esta carencia?

–Cuando se creó el título en España, se generó un tiítulo único que no tiene precedentes en Europa ni en el resto de mundo, que es una profesión nueva: maestro de audición y lenguaje, un especialista que desarrollará en la escuela programas educativos para los niños con dificultades del lenguaje. Es un trabajo muy bueno, pero que debe complementarse con los grandes profesionales destinados por ley a trabajar con esas dificultades. Somos la única profesión que fue creada con la finalidad de dedicarse a la rehabilitación de las dificultades del lenguaje y la voz. Un psicólogo puede hacer un programa de estimulación cognitiva, pero cuando hablamos de rehabilitación, el profesional es el logopeda. El logopeda escolar no existe, es un bulo, sólo existe en los centros privados. Lo que hay en la escuela son profesionales por los que se apostó, y gente que apoya el aprendizaje de niños con trastorno del lenguaje.

–¿Cómo se soluciona?

–Puesto que se dice que somos profesión sanitaria, la solución es que estemos en atención primaria. De esta forma, los niños que están en la escuela y tengan problemas de este tipo, tendrán acceso a logopedas que les den atención. El autismo se está multiplicando. Estamos en una tasa de 1 por cada 36 niños. Dentro de poco estaremos en un 3 por ciento según los estudios. Aquí hay un trabajo de detección y atención. Las asociaciones están clamando porque haya una atención pública para esta población porque no se puede dar en la escuela. La atención temprana de 0 a 6 años se interrumpe en sólo 3 comunidades. Asturias es una de ellas, la interrumpe a los 3 años, cuando van a la escuela y se someten a un programa educativo mientras pierden una atención especifica para favorecer el desarrollo de comunicación. Ampliar el periodo de atención hasta los 6 años es una necesidad imperiosa.

–¿Lo han tratado con la Consejería?

–Nos pusimos al servicio de Educación. En la facultad se han formado 800 logopedas que están trabajando en clínicas privadas porque no hay acceso a lo público. A la gente no le queda otra que ir a la privada, el que se lo pueda pagar. Un dato muy curioso es que en España, por cada 100.000 habitantes, hay 19 logopedas. Podemos decir que en Asturias hay 19 logopedas, de los que sólo 1,4 están en lo publico, mientras que el resto están en la privada. No se puede permitir que los logopedas sean servicios de lujo para la sociedad".

