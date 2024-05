Reconocimiento póstumo a Begoña Serrano, la voz de la emigración en el Principado

El homenaje a Begoña Serrano, exdirectora general de Emigración y Memoria Democrática, fallecida el pasado 17 de junio tras sufrir una larga enfermedad, llenó ayer el salón de actos de la Federación Asturiana de Concejos. Al reconocimiento asistieron compañeros de trabajo, que con los años se convirtieron en amigos, familia y autoridades: tal fue la huella que Serrano dejó en los corazones de quienes la conocían.

Y no sólo en sus corazones sino que con su trabajo y esfuerzo colaboró a "crear una sociedad y un mundo mejor", dijo emocionada su hermana menor, Marisa Serrano. A ese respecto se pronunció asimismo Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, que quiso destacar que "las políticas de hoy (en materia de emigración) son herederas del esfuerzo de Begoña". Y es que a juicio de Barbón "Begoña fue la voz de la emigración en los últimos años, todo lo que se ha hecho en este ámbito lleva su sello" puesto que "no se olvidó nunca que hay una Asturias fuera de Asturias, una patria peregrina que tenía presencia a través de Begoña".

A la homenajeada también quiso dedicar unas palabras Paz Fernández, exalcaldesa de Gijón, en nombre de la amistad que compartieron. "Te echo mucho de menos, sé que ya no estás aquí y has dejado un vacío muy grande, imposible de llenar", lamentó Fernández. Para la exalcaldesa la labor que desempeñó Begoña Serrano fue más allá de lo estrictamente profesional ya que "la emigración no entiende de horarios, cuando se cierran los despachos en España se abren los de América y ella estaba ahí siempre que se la necesitaba".

Y es precisamente a fin de reconocer su labor, tanto profesional como humana, que se hizo entrega a su marido, Mario Martín, de una placa conmemorativa. El broche de oro lo puso la proyección de un documental en su honor dirigido por Rubén Vega, miembro de la fundación Universidad de Oviedo. "Lo estrenamos contigo en el corazón aunque no podamos hacerlo contigo presente", expresó Vega.