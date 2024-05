La derecha ve "inhabilitada" a Marta del Arco por el caso de las menores explotadas y esta responde: "Mi cargo está a disposición del Presidente"

"El sistema funciona, los protocolos detectan y la coordinación dio sus frutos (...). Mi puesto está a siempre a disposición del Presidente, siempre. Y mientras el Presidente mantenga la confianza en mí seguiré trabajando para mejorar este sistema de protección, con el máximo rigor y compromiso". Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, rindió cuentas este martes en el pleno de la Junta sobre el caso de cinco menores tuteladas por el Principado que estaban explotadas por una red de prostitución y ha levantado una gran polvareda política en la región, con doce personas detenidas.

PP y Vox, partidos con más diputados después del PSOE, que gobierna con Izquierda Unida (IU), fueron vehementes contra la Consejera. La intentaron acorralar no tanto por su gestión sobre los menores, que también, sino por la polémica frase que pronunció a las horas de conocerse este caso. "Son cosas de la vida", dijo entonces Del Arco, una afirmación que matizó después y que intentó explicar, negando que se tratase de restar importancia a lo sucedido.

La derecha atacó por ese flanco y la Consejera, en un tono muy distinto al de su primera comparecencia, algo más autocrítico, se disculpó por esa frase. "No fue afortunada", admitió en dos ocasiones. "Si tengo que pedir perdón, lo haré", dijo también, mostrándose férrea, en cualquier caso, en defender la gestión de su equipo en todo este caso. Sus explicaciones fueron insuficientes para los principales partidos de la oposición. "Está inhabilitada para estar en su puesto", le dijo Beatriz Polledo, diputada del PP. "Para que eso no vuelva a suceder lo primero que tiene que pasar es que los responsables dimitan, algo que no va a ocurrir, porque no tienen vergüenza, para eso hay que tenerla", clamó Sara Álvarez Rouco, de Vox.

Marta del Arco ya rechazó dimitir hace días y este martes dijo dos veces que su cargo depende de Adrián Barbón, presidente del Principado. En el Gobierno regional, según fuentes cercanas, ni se plantearon el cese de la Consejera por este caso, aunque en algunos sectores del Ejecutivo se consideraron inadecuado el tono de las primeras explicaciones ofrecidas por Del Arco. Gimena Llamedo, vicepresidenta, llegó a reconocer que las expresariones "no habían sido afortunadas" y dieron pie al reproche de la oposición, lo que la propia Consejera asume ahora también.

Del Arco llevó cifras para explicar el contexto de este polémico caso. Fue la propia Consejería la que puso la primera denuncia el 19 de enero. Un día antes, Del Arco ya era conocedora de lo que estaba pasando, después de que se lo trasladasen los jefes de sección, pero no dijo nada porque el caso estaba bajo secreto de sumario, según desveló. En ese momento, la ahora Consejera era directora general de Infancia.

Del Arco dijo que en un contexto al alza de las agresiones sexuales a los menores la lucha contra la violencia en la infancia "es un desafío al que no solo se enfrenta Asturias" y que el trabajo está "en constante revisión, con un trabajo continuo y silencioso". La Consejera reveló que durante 2023 el Principado tuteló a 784 menores de edad, que pasaron por los diferentes centros de acogimento (24), donde conviven con educadores y auxiliares.

El problema aparece puertas afuera de estos centros y la Administración admite problemas para controlar la vida de los tutelados, que en su mayoría ingresan con dificultades familiares. Del Arco defendió que "se ha aumentado el personal de los centros en 99 puestos, pasando a tener 543 personas para 160 plazas (de tutelados). Hemos implantado programas de ayuda a víctima de agresión sexual y adicciones para menores con tutela y programas de intervención. El foco hay que ponerlo en los agresores, pero asumo el desgaste de esta situación", recalcó.

Aunque la Consejera desvinculó las fugas de menores sobre este caso concreto, admitió que "son una realidad en todos los sistemas de protección". Para ello, la Consejería recalca que trabaja en mejorar la coordinación con la Policía y la formación del personal.

Al PP y a Vox no le valieron las explicaciones. Para Polledo, lo sucedido es "inaceptable" y lo declarado por la Consejera "un despropósito". La diputada del PP exigió a la Consejera pedir perdón, cosa que hizo, y la acusó de "frivolidad e irresponsabilidad". Atacó por su polémica frase y dijo que esas declaraciones fueron "despreciables". Lo dijo así. "¿Cosas de la vida? No lo vamos a permitir, no aceptamos que sean cosa de la vida. Hablamos de proxenetismo", indicó.

En el mismo nivel de dureza se mostró Vox. "¿Cómo nos toma así el pelo? ¿No es consciente de lo absurdo de su postura? No tienen ni idea de lo que hacen las adolescentes que están tuteladas. Si se asume su guarda es impensable no tener garantía sobre su bienestar", le espetó Álvarez Rouco. "Estamos impresionados, lo que más nos llama la atención es su postura y su teatrillo. Bajo su tutela, cinco menores han sido prostituidas. Cuando compareció ya sabía que el sistema está quebrado y a pesar de todo lo defendió. ¿De verdad cree que sus intervenciones merecen crédito? Nos mintió", incidió.