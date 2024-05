El PP asturiano ve "una vergüenza" que la ministra Yolanda Díaz "venga a hacerse una foto"

La visita relámpago al Principado de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para dar su apoyo a los trabajadores de Saint-Gobain, en Avilés, abrió ayer una crisis política con el gobierno asturiano tras reprochar al presidente del Principado que no abriera hueco en su agenda para reunirse con ella. La presencia de Díaz en Avilés se debía a un compromiso de apoyo que había adquirido la semana pasada con el comité de empresa de la fábria de La Maruca. Por eso había cancelado su agenda en Valencia "para poder estar en Asturias". Y lo estuvo durante un viaje exprés en el que se encontró con el comité de empresa de Saint-Gobain Cristalería y, posteriormente, con el resto de los trabajadores afectados por la orden de cese de producción de parabrisas en las naves de Sekurit. Fue ahí donde lamentó públicamente que no pudiera producirse un encuentro con el jefe del Ejecutivo regional porque el presidente asturiano "lamentablemente tenía otras prioridades en su agenda". La ministra del Gobierno de Pedro Sánchez también expresó su queja por la aparente "escasa implicación" del Principado con este asunto, por lo que afirmó que le pedirá más respaldo a la plantilla de Saint-Gobain y las contratas.

Desde las filas de la oposición en el Parlamento asturiano, la réplica al rifirrafe entre la Ministra de Trabajo y Adrián Barbón no se hizo esperar. El portavoz y presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, pidió que el presidente del Principado responda a "la visita promocional" protagonizada por la ministra Yolanda Díaz. "Es una vergüenza; se trata de un tema muy serio que afecta directamente a 170 familias, como para venir a hacerse fotografías, porque ella misma ha admitido que no tiene competencias en el asunto", remarcó.

Queipo señaló, no obstante, que el problema de la planta avilesina de Sekurit tiene como responsables a "quienes durante años no se preocuparon del asunto, cuando todos sabíamos que Saint Gobain pasaba estrecheces". Lamentó que Barbón "no haya hecho ningún acto preventivo para frenar lo que ahora tiene difícil marcha atrás" e insistió en la tesis de que el Ejecutivo asturiano "no está en los problemas reales". Al respecto también se pronunció el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que ayer se reunió con la dirección del PP asturiano: "Yolanda Díaz llegó y se fue como vino; con las manos vacías y culpando a Barbón de los problemas que afectan a la empresa. Demostró que el gobierno de España no tiene previsto hacer nada y le exige al Principado que actúe", señaló Tellado, quien recalcó que "es conocida la actitud de Yolanda Díaz: ponerse a la cabeza de las protestas y actuar como oposición cuando es ministra de Trabajo. Si ella no puede hacer nada, ¿quién puede?", se preguntó.