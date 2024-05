Casi todas las escuelinas están sin equipos directivos, denuncia UGT

UGT ha denunciado que únicamente se han cubierto por ahora dos de las dieciocho direcciones de la nueva red de escuelas de 0 a 3 años quedando por tanto vacantes casi todas las plazas de las llamadas escuelinas.

Ante la situación comentada, y siendo la integración de la red de escuelinas en la Consejería de Educación "un proyecto clave en la legislatura de Barbón", UGT sostiene que ese plan no cumple las expectativas creadas en la comunidad educativa. La razón de este "desierto directivo" no es solo cuestión de la retribución económica, argumenta el sindicato, sino que "en la mayoría de los casos pesa más el desamparo, la soledad y la frustración en la que se encuentran los equipos cuando no se atienden las peticiones de recursos y re regatea hasta media plaza".

Por ello, UGT predice que, en el futuro, "en el mejor de los casos tendremos equipos directivos obligados a desempeñar unas funciones que no desean ejercer". "El creciente nivel de exigencia ha dejado caducos los complementos económicos y la motivación de los y las docentes para ‘meterse en problemas’", añadieron fuentes del Sector de la Enseñanza de UGT.