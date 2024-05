La juventud asturiana alza la voz por el planeta

Han pasado tres semanas desde que se declaró un grave incendio en la "plantona" de Cogersa –la nave de reciclaje de la bolsa negra para producir CSR–, en Serín (Gijón). La gerente, Paz Orviz, señaló que la investigación para hallar las causas que provocaron el fuego en la nave sigue en proceso a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La pasada semana efectivos del instituto armado estuvieron en las instalaciones. Tal y como explicó, por el momento no se pueden conocer detalles del proceso de investigación. Una de las principales preocupaciones de los ayuntamientos y ciudadanos es la repercusión del incendio en la factura de la basura. En su inicio, la construcción de la instalación se repercutió en la cuota, por lo que muchos temían que su reparación siguiese el mismo cauce. Respecto a ello, la gerente de Cogersa declaró: "Nuestra intención es que no haya un incremento de la tarifa o derrama para los ayuntamientos". En dicha planta de reciclaje es donde se lleva a cabo la elaboración de CSR –combustible sólido recuperado–, un material que Cogersa y el Principado pretendían sacar a concurso para su venta a una empresa. Sin embargo, Orviz advirtió de que "no es una urgencia" ahora y que "lo fundamental es determinar el alcance de los daños".