Rodríguez-Vigil: "La fusión de concejos es complicada y casi de imposible solución"

"La fusión de municipios es un tema complejo y complicado que, en mi opinión, es de casi imposible solución. Tendremos durante mucho tiempo concejos que no son entes fiscales, sino ficticios". Juan Luis Rodríguez-Vigil, expresidente socialista del Principado de Asturias, se pronunció de esta manera sobre la controvertida cuestión de la unión de concejos. Lo hizo en la ponencia inaugural del XVI Encuentro de Tribunales Económico-Administrativos Municipales, que organiza el Ayuntamiento de Oviedo y que continúa hoy con su segunda jornada en el Calatrava. El que fuera cabeza del gobierno socialista asturiano entre 1991 y 1993 aboga por una solución que pasa por la creación de mancomunidades basadas en compartir los servicios básicos. Junto a él, abrieron el congreso el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, y Jenaro Palacio y Germán Quintana, presidente y secretario, respectivamente, del Consejo Económico-Administrativo del consistorio de la capital de Asturias.

Rodríguez-Vigil considera que la búsqueda de la solución debe nacer de las comunidades autónomas y que ha de utilizarse la filosofía, "que no el texto literal", de una norma que se remonta a la época de la II República: la Ley de Coordinación Sanitaria de 1934. Esta regla, formulada con el miembro del Partido Radical José Estadella Arnó como ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, promulgó la mancomunidad forzosa de municipios en relación a los servicios básicos. Concretamente en el ámbito sanitario, ya que el mayor problema de régimen local que tenían en aquel momento era la reforma de la sanidad municipal. "Mi idea es esa, no forzosas porque lo prohíbe la ley, pero que de facto obliguen a los ayuntamientos a integrarse en ellas", desarrolla. "Es complicado, pero, al menos, habría que intentarlo".

Para el político socialista existen problemas "muy serios" para salvar los escollos que desembocarían en la fusión de municipios o en mancomunidades y son, principalmente, de tipo legal. Solventarlos pasa por establecer una normativa de estatal, como lo era el texto de 1934. Esos textos son "difíciles de articular" y que exigen "paciencia". Además, Rodríguez-Vigil afirma que tampoco ve al Gobierno de España "preocupado" en estos momentos por la problemática municipal. "Ahora mismo les preocupa cualquier tontería menos esto, esa es la realidad", remata, contundente.

Al hilo de las escasas inquietudes de la ejecutiva nacional que cita, tampoco cree que haya "interés por parte de nadie" en avanzar en la fusión municipal. Es del pensamiento de que "todos", refiriéndose tanto a vecinos como autoridades, están "muy contentos" de que existan muchos concejos. "Hay municipios que no recaudan ni un euro, que no pueden pagar al secretario o al interventor, no tienen capacidad de gestionar nada, ¿tiene sentido su existencia?", lanza como pregunta, que se responde a sí mismo: "Sí, mantener el statu quo".

En cuanto a las "situaciones disfuncionales" dentro del contexto de crisis demográfica –en Asturias el 60% de los 78 concejos tiene menos de 5.000 habitantes– no cree que sea "un problema que preocupe, aunque sea preocupante". "Al igual que tantos otros problemas de la vida pública española este es otro que pasará a estar en el capítulo de los imposibles", concluye.