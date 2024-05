Los socios, llamados a votar en Aseava con la oposición de parte de la directiva

Nueva asamblea esta tarde (15.30 horas, hotel Silvota de Oviedo) de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava), y con toda probabilidad tensa como todas las que se han venido celebrando en el último año. Con la directiva dividida porque una parte no reconoce a la otra se quiere bien celebrar elecciones, o bien proclamar la única candidatura que hay hasta ahora presentada, la de "Aseava por y para la ganadería" de Amable Fernández.

Esto es lo que pretenden el vicepresidente, José Manuel Cardín, y el interventor, José Manuel Gómez, que han convocado a los socios, más de 3.000 ganaderos en toda Asturias. Pero el presidente, Rubén Fernández –que suma un largo tiempo de baja– y la secretaria, Isabel de la Busta, en quien delega el primero, sostienen que la convocatoria de este domingo no tiene validez "porque no está convocada por los órganos legítimos". Para desmovilizar a los socios les han informado por mensajes de móvil y un anuncio en prensa: "No hay elecciones el día 19". Ambos llevaron a los tribunales la reunión de Aseava del 3 de marzo que eligió la junta electoral para encarrillar las elecciones –pendientes desde 2020– y tras lograr anularla –lo que aprobaron el 5 de abril– ahora han visto que el juzgado ha dejado esto último sin validez en un auto del pasado 16 de mayo.

Por este motivo, Cardín y Gómez siguen adelante con el proceso. Amable Fernández defiende la convocatoria: "Los socios tienen derecho a decidir. No pido que salga electa la mía, sino que aprueben convocar elecciones y que se presente quien quiera. Yo sigo ahí". El ganadero advierte del "desencanto" de los socios y de la necesidad de desbloquear la situación de Aseava: "Que nos dejen votar, no hay más salida a la situación que tenemos".