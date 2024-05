"La plantilla del Principado está muy mayor en todos los sectores, urge el relevo"

Trabajador público desde hace más de treinta años, Sergio Fernández Peña (Oviedo, 1968) acaba de ser reelegido para un tercer mandato como presidente de CSIF, el tercer sindicato con más volumen de afiliados en Asturias, alrededor de 7.500, y el de mayor implantación en la administración autonómica. Hijo y padre de médicos, es auxiliar educador del Principado.

–Su candidatura ha logrado más del 90 por ciento de apoyos para seguir al frente del sindicato. ¿Va viento en popa CSIF Asturias?

–Presentamos los mejores resultados de CSIF en toda su historia en cuanto a delegados, afiliados y datos económicos.

–¿Qué presupuesto manejan al año en Asturias?

–Un millón de euros que sale exclusivamente de las cuotas que pagan los afiliados: once euros al mes si están activos y 5,50 si son parados, cobran menos del salario mínimo interprofesional o su jornada es inferior. La diferencia con el resto de sindicatos mayoritarios radica en que CSIF no tiene ninguna subvención para desplazamientos por la región que sí reciben los presupuestos autonómicos otras organizaciones sindicales.

–¿A qué atribuye no haber tenido enfrente ninguna candidatura rival?

–CSIF no paga salarios, ni dietas a sus representantes. Es un trabajo altruista y vocacional que requiere una dedicación muy alta, diaria, y un esfuerzo muy importante que no todo el mundo está dispuesto a asumir.

–Viene de un mandato marcado por la pandemia. ¿Fue el tiempo mas difícil para hacer sindicalismo, por el impacto en los servicios públicos?

–La pandemia supuso una progresión geométrica en el incremento de afiliados. La administración pública nos pidió en la pandemia que los liberados del sector sociosanitario nos incorporáramos a nuestros puestos y en CSIF lo hicimos de manera voluntaria, personal medico y de enfermería, educadores, auxiliares educadores, que es lo que soy yo, y otros, a sus puestos de trabajo. Esto supuso un acicate frente a otras organizaciones que excusaron algún motivo para no arrimar el hombro. Por ejemplo, yo tenía dos posibles causas de exclusión, por obeso e hipertenso, pero no las alegué y me incorporé como cualquier otro.

–¿Cuáles son los retos como sindicato para estos cuatro años?

–Aspiramos a aumentar nuestra representación en la sanidad, la enseñanza y administración local, en cuanto a la parte pública. En el sector privado, queremos tener presencia en sectores clave donde podamos encajar, como ya hemos conseguido en banca y en la seguridad privada en Asturias. También necesitamos rejuvenecer el sindicato, por debajo de cuarenta años tenemos pocos afiliados.

–¿Cómo son las relaciones con los otros sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT?

–Son cordiales. Tanto José Manuel Zapico como Javier Fernández Lanero nos felicitaron por ser el sindicato más votado en el Principado. Tenemos un buen diálogo como rivales, que no enemigos.

–¿Y cómo está la relación con los partidos políticos?

–Pues es buena con todos, PSOE, PP, Vox, Foro, Podemos y Covadonga Tomé, excepto con IU, que no acabamos de empatizar.

–¿A qué se debe?

–Seguramente a las reclamaciones que les hemos planteado por sus injerencias en materia de convenio y en las condiciones laboral de los funcionarios.

–Usted lleva de delegado sindical más de treinta años y negoció ya con el gobierno de Sergio Marqués. ¿Cómo ve el estado de salud de la administración del Principado?

–La administración autonómica de Asturias está muy mayor en edad, más del cincuenta por ciento de la plantilla está bastante por encima de los cincuenta años. Sigue adoleciendo de la celeridad necesaria que debería tener cualquier administración pública. No puede ser que los propios cambios que los gobiernos tratan de implementar tarden en llevarse a cabo toda una legislatura. El salario medio de los puestos bajos e intermedios de la administración asturiana son los más reducidos de toda España, por detrás incluso de Extremadura. Recuerdo que Vicente Álvarez Areces, cuando era presidente, decía que mientas fuéramos por encima de Extremadura no éramos los últimos. Pues bien, ahora ya estamos por detrás.

–¿Está preparado el Principado para afrontar el relevo generacional?

–El Principado tiene una plantilla súper mayor en todos los sectores, en la sanidad, en la enseñanza y en las consejerías. Encontrar trabajadores por debajo de los cincuenta años no es lo habitual, los menores de treinta años son una excepción y los menores de cuarenta no son muchos. Al Principado le urge buscar un relevo generacional para la generación "baby boom" y hacen falta incentivos.

–Habla de falta de celeridad en el funcionamiento de la administración. Esta semana LA NUEVA ESPAÑA publicaba que para reponer un jugador de futbolín, con un coste de 33 euros, fue necesario más de un mes de trámites y la intervención de cuatro funcionarios en el ayuntamiento de Peñamellera Baja. ¿Es normal?

–La burocracia para supuestos controles de la necesidad del gasto o para que no se despilfarre el dinero hace que pase por muchas personas. Cualquier docente de la Universidad o de la enseñanza secundaria prefiere pagar un bolígrafo de su bolsillo que tener realizar todos los trámites para justificar esa compra y así con todo. Con voluntad política será posible reducir los plazos, el Principado tiene legislación propia que podría tocar para buscar más agilidad. No tiene ninguna lógica exigir tantos controles para reponer un simple jugador de futbolín.

–Usted tiene su puesto de auxiliar educador en el centro de Sograndio. ¿Qué le parece el caso de las menores explotadas sexualmente por terceros cuando estaban bajo tutela del Principado, era posible evitarlo?

–Sograndio es un centro de reforma penal y, por tanto, está cerrado, es un concepto totalmente diferente a los centros de menores de servicios sociales. El riesgo cero ante una situación así no existe, pero se pueden mejorar protocolos. Y reforzar personal, hacen falta más recursos, mas psicólogos. El objetivo del educador es guiar e integrar en la sociedad a menores sobre los que la administración tiene la tutela. Está claro que un centro de menores no es una cárcel, pero tampoco es un hotel.

Suscríbete para seguir leyendo