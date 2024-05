Javi de Castro: "El webcómic se ha explotado muy poco"

"Hace ilusión, claro". El ilustrador afincado en Gijón Javi de Castro (León, 1990), autor y dibujante del webcómic "Asturias, el origen de una bandera", se refiere a la nominación que ha obtenido su trabajo a la 36ª edición de los premios internacionales "Will Eisner", conocidos popularmente como los "Óscar" del cómic. Unos galardones a los que opta –y no es la primera vez– por su trabajo "Asturias, el origen de una bandera", con el que compite en la categoría de webcómic. Los galardones se entregan en la ciudad californiana de San Diego el próximo mes de julio, durante la celebración de la Comic-Con.

La obra, un encargo del Gobierno de Asturias, se convirtió el pasado año en el hilo conductor de la celebración del 25 de mayo, que conmemora el levantamiento del pueblo asturiano contra el ejército de Napoleón. Y con él se buscaba acerca al público joven los acontecimientos que derivaron en dicha rebelión de 1808, que consolidó popularmente la bandera del Principado.

El cómic digital, publicado en mayo de 2023 –presentado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, y con una versión corta en papel que se distribuyó con el periódico–, es una modalidad de publicación que le gusta especialmente a Javi de Castro. "Desde que empecé con el cómic esa versión hecha para web me ha interesado mucho. De hecho en los inicios publicaba en un blog. Me parece que esas historias cortitas, en digital, no se explotan demasiado y tienen cosas muy buenas, como la posibilidad de lectura en el móvil, desde cualquier lugar... lo veo como un buen recurso", indica. De hecho, la posibilidad de que fuera un webcómic fue una propuesta suya al Gobierno regional, que fue bien aceptado. En la página banderadeasturias.es pueden verse los ocho capítulos de este proyecto.

La portada de "Asturias, el origen de una bandera". / LNE

La Consejería de Educación ya ha distribuido el cómic entre el personal docente para que puedan utilizarlo como material didáctico en las asignaturas de Historia, Arte o Lengua de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, pero también como herramienta para impulsar debates o para generar una dinámica de juego.

A solo unos días de que se vuelva a conmemorar la fecha del 25 de mayo, el Gobierno de Asturias quiere de nuevo que esa efeméride no pase de largo y que se recuerde "una rebelión contra el ejército napoleónico que también supuso la consolidación de la actual enseña de Asturias, motivo por el que se ha denominado Día de la Bandera". Además, dicen desde el Principado, "esta fecha también conmemora la proclamación, por primera vez en España, del principio de soberanía nacional". El Principado ha programado un acto institucional en el Palacio de los Condes de Toreno.