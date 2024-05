Retraso en las directrices de Comercio, cuyo primer texto no estará este mes

El Principado incumple el plazo previsto para presentar el avance de las nuevas directrices de Comercio, señalado para mayo. La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, confirmó el retraso "porque daremos un poco de margen para incorporar aportaciones de los agentes económicos y sociales", durante su respuesta a una pregunta formulada por el diputado Adrián Pumares (Grupo Mixto-Foro) en la comisión parlamentaria celebrada ayer.

Roqueñí aseguró que en las nuevas directrices comerciales "se tendrá en cuenta la autonomía municipal" para decidir sobre la instalación de equipamientos comerciales en los conejos. El diputado Andrés Ruiz (PP) denunció la tardanza en un documento "encargado hace casi dos años" y atribuyó el retraso "a las trabas puestas por su socio de un gobierno que no es progresista, reformista ni de unidad", un argumento de fondo que también plantearon en su fijación de posiciones Gonzalo Centeno (Vox) y el forista Pumares. "Los asturianos no podemos pagar las discrepancias que haya en el seno del Gobierno", valoró Pumares. "No busquen disensiones en el Gobierno porque no las hay", replicó Roqueñí en su turno final. Por su parte, el alcalde Siero, Ángel García, mostró su "máxima confianza al Gobierno asturiano", aunque también dijo que "no es buena señal que el primer plazo no se cumpla, esperemos que se recupere ese tiempo en las siguientes fases".