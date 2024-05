Pineda (IU): "Hay que cuidar el medio ambiente, pero no a costa de los trabajadores"

El eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, defendió ayer en una reunión con Comisiones Obreras en Gijón que "hay que cuidar el medio ambiente" pero matizó que el precio "no puede ser más desempleo y, mucho menos, mantener las importaciones de carbón de otros países". Pineda reconoció el impacto que el proceso de descarbonización está teniendo sobre las plantillas de la industria regional. "Asturias ya no puede seguir cargando y los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir soportando sobre sus espaldas el peso del cuidado del medio ambiente: tenemos que cuidar el medio ambiente pero cuidando a los trabajadores". El europarlamentario, que va en el puesto cuatro de la lista de la coalición Sumar-IU, mostró su preoupación por el proceso de descarbonización en Arcelor. Pineda apeló a que se usen los más de 400 millones de fondos europeos "de forma que se garantrice el futuro de la empresa y del empleo".