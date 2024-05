Unos 2.000 asturianos varones mejorarán su pensión por el plus de paternidad

Un total de 1.949 varones asturianos verán mejorada su pensión gracias a la sentencia del Tribunal Supremo que establece que el antiguo complemento por aportación demográfica (plus de paternidad) no prescribe. El Gobierno ha respondido por escrito a una pregunta formulada por los diputados asturianos del PP (Mercedes Fernández, Esther Llamazares y Silverio Argüelles) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha efectuado un estudio para identificar cuántos casos existen en toda España y eleva a 1.929 la cifra de pensionistas varones "que verán reconocida su pensión o modificados sus efectos económicos en los términos fijados por la doctrina del Tribunal Supremo".

El Gobierno señala que esa revisión "se llevará a cabo de oficio, sin necesidad, por tanto, de que los pensionistas presenten reclamación alguna o solicitud". En concreto, se ha diseñado una aplicación informática que "reduce considerablemente los tiempos de tramitación de estos complementos y, con ello, los tiempos de intervención del usuario".

Esta aplicación calcula de manera automática las diferencias que se deben abonar hasta la fecha por este plus, "emitiendo una resolución automática al interesado". No obstante, el Gobierno asegura que no puede determinar aún la fecha en la que se abonarán las diferencias.

A los 1.929 pensionistas antes citados se añaden 20 varones cuya pensión se enmarca en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar. El Instituto Social de la Marina, gestora de las prestaciones en este colectivo, ya revisó de oficio todos los expedientes de perceptores varones del complemento.

Originalmente este complemento había sido diseñado para compensar a las mujeres por las desventajas profesionales derivadas de la maternidad. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en 2019 que la exclusión de los hombres resultaba discriminatoria, lo que obligó a modificar la legislación española para incluirlos, bajo ciertas condiciones.

Podrán acceder a este complemento los varones que hayan tenido uno o más hijos biológicos o adoptivos y cumplan alguno de los siguientes requisitos, como percibir una pensión de viudedad y tener hijos en común con derecho a pensión de orfandad, recibir una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente habiendo demostrado un perjuicio o interrupción en la carrera profesional por el nacimiento o adopción, o estar jubilado, ya sea de forma ordinaria o anticipada, por circunstancias excepcionales.

