Rodríguez-Vigil: "Brugos fue una figura esencial de los servicios sociales en Asturias"

Un cura de carácter fuerte, extremadamente austero, verdaderamente progresista, que no se paraba nunca y que se cabreaba casi siempre. Son algunos de los términos con que el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil describió "la personalidad poliédrica" de Nicanor López Brugos, "una figura esencial en los servicios sociales de Asturias", en el acto que este miércoles abrió el homenaje al impulsor de las fundaciones Vinjoy, Siloé y Proyecto Hombre, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

"Es un homenaje posible porque Nicanor López Brugos ya no vive, porque, si no, no lo habría permitido y no tenía precisamente un carácter suave", comentó Juan Luis Rodríguez-Vigil a modo de preámbulo ante un auditorio en el que estaban algunos de los que fueron estrechos colaboradores del que fuera también párroco de la iglesia de San Juan, en Mieres, como el director gerente de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, o el actual portavoz del PSOE en Gijón antes responsable de Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez "Floro". También estaban presentes amigos y compañeros de Brugos, como el exdirector del Archivo Diocesano, Agustín Hevia Ballina, el vicario de Oviedo-Centro, José Julio Velasco; el exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez-Braga; la exProcuradora general del Principado María Antonia Felgueroso; el exsenador José Antonio Alonso; el exvicepresidente del Principado Ramón García Cañal y el exsindicalista mierense Valentín Prieto, entre otros. También estuvieron presentes la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco; la directora general de Infancia, Belén Barrero, y Marisa Ponga, concejala del ayuntamiento de Oviedo.

Rodríguez-Vigil justificó la necesidad del homenaje a López Brugos, en "el desconocimiento" existente, incluso entre "muchas personas que trabajan o se benefician del fruto de su labor, de su trabajo a favor de los más vulnerables ante los embates de la vida". El que fuera también consejero de Sanidad en los años ochenta del siglo XX recordó el trabajo y los desvelos de Nicanor López-Brugos a favor de los enfermos desahuciados por el sida. "Tenemos la memoria frágil pero en la sanidad pública asturiana eran muchos los médicos y las enfermeras que no querían tocar a estas personas en los últimos momentos de su vida. Pues esa orquesta para cubrir la atención a los más vulnerables la dirigió Nicanor López Brugos". Juan Luis Rodríguez-Vigil y el director del RIDEA hablaron que este homenaje tendrá prolongación en tres conferencias más hasta el 26 de junio y en la publicación de un libro biográfico sobre Brugos encargado al sacerdote Javier Gómez Cuesta.