Las asturianas que disfrutaron de los conciertos de Taylor Swift: "Estamos aún impresionadas"

"Salgo más ‘swiftie’ que entré. Esta chica es espectacular, un fenómeno". Lo dijo ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y lo suscriben casi con idénticas palabras muchas asturianas que en la primera cita del Bernabéu –la del miércoles–, en la segunda de ayer o en la previa del fin de semana en Lisboa –hasta allí se desplazaron muchos fans de la región– se han dejado impresionar por el talento de la cantante americana Taylor Swift y la apoteosis de su "The Eras Tour".

Por parte del Gobierno no solo disfrutó Díaz del recital: el ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró su consideración de Taylor como una "diosa", y siendo alcalde de Valladolid intentó por activa y por pasiva que la artista hiciera un concierto en su tierra. En el Bernabéu se sacó la espinita. Que se sepa, el presidente Sánchez no participó del que muchos dicen que ha sido el concierto del año en España, lo que no quita para que haya incorporado ese éxito a sus discursos. Ayer mismo decía Sánchez que la economía española "va imparable, como Taylor Swift".

Dicho lo cual, a la gijonesa Cristina Diago le compensó con creces haber dejado a sus hijos pequeños en Asturias para disfrutar de un evento único. "Estamos aún impresionadas. Salimos del concierto en shock. Brutal, no puede explicarse. Lo sientes cuando estás allí", verbalizaba ayer antes de poner rumbo a casa con su amiga Yoli. La ovetense Sara Martínez tampoco restaba apelativos: "Estuvo genial. Había muy buen ambiente, tanto fuera del estadio como dentro, y se veía a todo el mundo muy feliz e ilusionado después de esperar tantos meses a que llegase el día. Además mucha gente desplazada desde los sitios más dispares: Texas, Londres, Puerto Rico...".

Del espectáculo, nada que objetar: "Fue increíble, tres horas y media sin parar de cantar, y ella muy emocionada con el recibimiento y las ovaciones del público", y todo eso se transmitía en el ambiente, resalta Sara Martínez. Y nada que objetar, tampoco, a la organización, pese a las dudas. "Se cortaron algunas calles, había varias zonas para los fans con aseos, tiendas para comprar ‘merchandising’ y las colas para acceder también estaban bien organizas según los sectores", provocando muy pocas demoras.

Taylor Swift, en un momento de su actuación. / EFE

También en eso incide la ovetense Lucía Argüelles del Rosal. "Tenía un poco de miedo, por malas experiencias en otros conciertos, y la organización fue muy buena. Y el concierto... increíble, casi cuatro horas sin parar. Con la ovación que se llevó, sin duda no volverá a estar más de diez años sin venir a España", afirmaba la seguidora, que de todo lo vivido se queda con "la sensación de que las horas se te pasan volando, las disfrutas muchísimo y hay un ambiente buenísimo".

La ovetense Cristina Colunga, fanática de Swift desde hace años, estaba ayer exultante por lo vivido. "El concierto me sorprendió muchísimo. Yo no había querido mirar muchas cosas antes para no hacerme ‘spoiler’; ni siquiera vi el documental en Disney. Quería que todo fuera sorpresa. Y vaya si lo fue. Es como ver un videoclip, o por momentos una obra de teatro. Y todo añade intensidad: los bailes, las luces, las pulseras –que juegan con las luces según los temas que ella interpreta–, cómo canta ella... ha sido un diez de diez", explicaba.

Su emoción está pareja a la que sintió su madre, Amor Domínguez, quien confesaba que llegó a Madrid "con los deberes de ‘Swift’ a medio hacer. Porque ni me sabía todas las canciones, ni todo lo que la rodea, ni nada...". Ayer salió "impresionada. Reconvertida en seguidora de Taylor. He visto en concierto a Bruce, a U2... a muchos grandes. Y nunca había visto un fenómeno como este. Creo que los que se quedan solo con la parte musical o la anecdótica no se enteraron de la misa la media de lo que es esto. Porque no es solo el espectáculo, que es brutal; son tres horas y pico de concierto en las que ella lo llena todo. Te acaba atrapando aunque no te sepas las canciones. Se te pone la piel de gallina de ver cómo la gente corea sus letras, que son letras profundas, en las que habla de su vida, de sus triunfos y sus fracasos", relata Domínguez.

Y del brilli brilli, las pulseras, la ropa... qué decir: "Pues que para la legión de seguidoras de Swift es como una especie de integración. No van así ni para gustar a nadie ni para llamar la atención; se hace como para integrarse con la artista en alguna de las eras por las que ella ha ido pasando. Es un fenómeno para vivirlo y va más allá de la música. Me encantó y merece la pena", remarca la ovetense.

Ayer en el Bernabéu tocó segunda y última actuación, de nuevo ante 65.000 personas. Entre ellas Natalia González, gijonesa. "Es un grandioso espectáculo que no quería perderme. Es impresionante lo que mueve". Reconoce que no es que sea una superfán y conocedora de todas sus canciones, pero que estando en Madrid –donde trabaja– "me apetecía disfrutar de todo esto". Eso sí, hay reconocimiento hacia lo que ha logrado la artista norteamericana. "La admiro mucho como mujer", decía.

En alguna grada, entre las miles de personas, estaban también las gijonesas, madre e hija, Carolina Alonso González y Daniela Pérez. "Trabajo en telecomunicaciones, tengo 48 años y he dejado a mi hijo pequeño, de 10 años, y a mi marido para hacer la escapada con mi hija de 15 años. Ella es superfán de Taylor y yo... superfán de mi hija", contaba con mucha gracia Carolina Alonso el miércoles, recién llegada a Madrid, donde tuvieron tiempo de hacer una primera toma de contacto con el ambiente "espectacular" que se vivía en el Bernabéu. "De esta seguro que acabo fan también", avisaba la madre.

Otro que no se lo podía perder es el gijonés Marcelo Díez. Un fan desde hace años que resalta el hecho de que Swift tenga "una canción para cualquier situación. Y también me gusta destacar cómo se ha posicionado en la industria, sabiendo bien lo que quiere". Díez estaba deseoso de "vivir esta experiencia que me parece única".

Todo lo que ayer y el miércoles vivieron una legión de asturianos ya lo disfrutó hace unos días, en Lisboa, la mierense Clara Fernández Lorenzo (22 años). No se lo podía perder: "Llevo siendo fan muchísimos años. A los 8 años mi hermana me enseñó una canción, ‘Love story’, y desde ese momento me hice superfán. Y al saber de esta gira (‘The Eras Tour’) tenía que estar ahí sí o sí. Es un paso por todos los álbumes de Taylor y si eres fan, esto es lo más. Y si no lo eres, es un espectáculo increíble".

Fernández aseguró que le impresionó "muchísimo que a pesar de haber visto el concierto en la película documental que sacó de la gira, y en muchos directos en Tik Tok de otras ciudades, me emocionó igualmente cómo se veía todo en directo; me quedaba embobada con todo, aun sabiendo lo que había y lo que iba a pasar. Lograr eso creo que es impresionante". Ni le defraudó la voz ("suena como en los discos"), ni nada. "Volvería mil veces más. Se me hizo corto", concluyó,

