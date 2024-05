El Balneario de Ledesma, la mejor opción para tu escapada saludable

El mejor plan para estas vacaciones está en el Balneario de Ledesma. En estos tiempos que vivimos actualmente en los que el estrés se ha convertido en nuestro "compañero fiel" del día a día, con horarios imposibles, haciendo malabares para conciliar la vida laboral y familiar, y con apenas tiempo para hacer una pausa, es necesario "recargar pilas", pues nuestro cuerpo, y nuestra mente, se resienten. Y mucho. El sistema inmune necesita que paremos para volver a recuperar la forma, y para ello nada mejor que la hidroterapia y los baños termales en un entorno natural tan magnífico como el del balneario salmantino. Y es que, desde tiempos remotos los establecimientos termales como el de Ledesma han sido venerados por los efectos medicinales de sus aguas a nivel físico y psicológico.

Una pareja en el Balneario. / Cedida a Lne

Cuna del termalismo en España –los libros de historia hablan de más de dos mil años de los baños de Ledesma–, en esta temporada de primavera- verano tiene mucho que ofrecer tanto a parejas como a toda la familia junta, pues su oferta estival incluye una completa programación en la que no falta música, magia, turismo activo, cultura, gastronomía, bailes, excursiones e incluso la ciencia y la astronomía, los concurso de cocina o los campus deportivos. Niños, jóvenes y mayores no tendrán excuso para no disfrutar al máximo la experiencia, pues además se encuentra en un emplazamiento único que nos permite además disfrutar de un destino con una gran oferta cultural y de patrimonio histórico y gastronómico: Salamanca monumental, La Alberca, Ciudad Rodrigo, Miranda do Douro o y la propia comarca de Ledesma con su oferta medieval.

Una mujer durante un tratamiento termal. / Cedida a Lne

Salud y relax

Despertar en la paz de la dehesa, relajarse en una piscina burbujeante mecido por el rumor del agua mientras se mira el paisaje a través de un gran ventanal de cristal, o salir en excursión por la naturaleza, en plena dehesa del río Tormes, para volver luego a relajarse con una tarde de piscina y masaje, son algunos de los placeres que ofrece la estancia en este balneario salmantino que cuenta con un manantial medicinales que ha sido refugio de curación desde tiempos de romanos.

Paraíso de calma y salud, el establecimiento ha aumentado en los últimos años sus atractivos para un cliente moderno que cree en el turismo de salud y prevención y que busca en un paisaje de alto valor ambiental nuevas formas de ocio y descanso.

Jóvenes en una piscina del Balneario de Ledesma. / Cedida a Lne

Son muchos los tratamientos que se ofrecen, todos ellos especialmente beneficiosos para aquellas personas que sufren enfermedades reumáticas, de piel o respiratorias, que buscan una recuperación funcional de su movilidad, para quienes padecen enfermedades metabólicas o para aquellos con problemas gastrointestinales crónicos, así como otros relacionadas con el estrés o de tipo psicosomático. Evidentemente, no se trata sólo un destino para personas con alguna dolencia, pues el Balneario de Ledesma es mucho más que una estación termal al uso. En los últimos años, por su ubicación, se ha convertido también en un destino principal para los deportistas, al estar situado en el paraje de la dehesa del Tormes lo que permite salidas de trail, senderismo, marcha nórdica, o BTT. Además, cuentan con tratamientos especiales para la recuperación deportiva –tanto hidrotermales como parafangos, indiba y presoterapia así como una amplia carta de masajes. Asimismo, s el lugar perfecto para un "reset". Ofrecen un sinfín de tratamientos, entre los que se encuentran las inhalaciones nasales, las duchas de columna, o los pediluvios, entre otros, son aplicados por auxiliares de baños, masajistas y fisioterapeutas, según la prescripción realizada por un equipo multidisciplinar encabezado por profesionales especialistas en hidrología médica, fisioterapia, termalismo o estética y belleza. Además, cuenta con una espectacular piscina exterior para el verano con toboganes que seducen a toda la familia y que abre ya la segunda quincena de junio.