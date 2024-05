Ignacio Villaverde promete como rector un mandato "conciliador, pero firme"

El catedrático Ignacio Villaverde pasó página este jueves de su primera etapa al frente del Rectorado de la Universidad de Oviedo, tres años que han supuesto, según sus propias palabras, un "período intenso y de profundos cambios". Y abrió una nueva, de seis años que "deben seguir inspirados por el mismo talante y estilo de gobierno, cercano, conciliador, transparente, dedicado, pero también con criterio y firmeza" para alcanzar la Universidad en la que él cree: "Excelente, responsable, internacional, de servicio, humana y comprometida".

Los objetivos del Rector son culminar la reorganización administrativa necesaria "para estar a la altura de los retos". Estos son varios, pero entre ellos destaca uno cuya semilla se ha puesto en el mandato recién finalizado y se espera que crezca en el que empieza: el nacimiento del nuevo y ampliado campus de El Cristo, en Oviedo. Infraestructuras aparte, la Universidad asturiana también tiene por delante otro "gran desafío" en palabras de Villaverde: "Dignificar la docencia pensándola y repensándola". Ahí dejó la pregunta, más bien la reflexión, a la comunidad universitaria: "¿Cómo queremos enseñar y cómo queremos que nuestro estudiantado aprenda?".

Todo esto y más lo incluyó el Rector en su discurso de toma de posesión, una ceremonia solemne en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, salpicada en esta ocasión por la protesta de un grupo de estudiantes contra la respuesta militar de Israel en Gaza tras los ataques y secuestro de rehenes por parte de los terroristas de Hamás el pasado octubre. Los gritos en el exterior se dejaron oír en el Paraninfo, con fuerte blindaje policial y lleno hasta la bandera por los doctores universitarios –encabezados en su desfile a través del claustro por el maestro de ceremonias, Víctor Castillo, y las maceras Soledad Serrano y Patricia Menéndez–, y una nutrida representación de la política, la economía, la cultura y las sociedades civil y militar asturianas. No estuvo la presidenta del Consejo Social de la Universidad, Ángela Santianes, al coincidirle el acto con un viaje. Sí acudieron el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, además de los exrectores asturianos Juan López Arranz, Juan Vázquez, Santiago García Granda y Vicente Gotor.

Junto a Ignacio Villaverde estuvo sentado –además del secretario de la Universidad, Ángel Espiniella, encargado de conducir la ceremonia–, el presidente del Principado, Adrián Barbón. Ambos exhibieron buena relación y sintonía tanto en sus discursos como en sus gestos. "Mi felicitación es sincera. Sabes bien hasta qué punto contamos contigo, con tu equipo y con la Universidad de Oviedo para acompañarnos en el liderazgo de la transformación del Principado", dijo Barbón con el deseo "de mantener la complicidad de la anterior legislatura para recorrer juntos la década del cambio".

Habló el Presidente asturiano después del Rector Villaverde, para entonces ya portando, orgulloso, los atributos del cargo, la muceta, el birrete, la medalla y el bastón "con el que se acredita tal condición y alto honor". No quiso por "inapropiado" hacer un repaso a su gestión, pero sí aprovechó su discurso de toma de posesión para desahogarse. Se declaró sorprendido por la falta de compresión hacia su decisión de convocar, de forma repentina y por sorpresa, elecciones, "algo tan elemental desde la perspectiva institucional como que quien deba gobernar al amparo de un nuevo marco normativo debe hacerlo oída la voluntad de la comunidad universitaria expresada en las urnas". Sorprendido también está de las suspicacias que ha despertado la renovación de parte de su equipo –este mismo viernes se presenta–, algo necesario para "cerrar una etapa y abrir otra con nuevos retos y desafíos".

Su discurso traspasó los muros de la Universidad y salió a la calle. Ignacio Villaverde no perdió ocasión de desquitarse por la campaña electoral que sufrió –su contrincante fue el catedrático Juan Manuel Cueva Lovelle–, que tachó de "descarnada", porque "no importaron proyectos y propuestas, sino "la banalidad y la descalificación". Todo ello es, a su juicio, reflejo de lo que sucede actualmente en la sociedad y la política. "Hemos asistido de nuevo a la perniciosa exposición a la lógica schmittiana del amigo-enemigo, de la destrucción del adversario", sentenció el Rector, en referencia al controvertido pensador y filósofo alemán Carl Smichtt. Hubo más citas, desde Giner de los Ríos hasta Sergio del Molino, pasando por su colega y amigo Presno Linera. Para cerrar, no faltó tampoco esta vez, como en 2021, una cita de John F. Kennedy, de su discurso al entrar de presidente en la Casa Blanca. Fue la forma de Ignacio Villaverde de instar a "seguir juntos, adelante" al entrar, en este caso, de Rector en la Universidad de Oviedo.

Barbón: "La riqueza no debe determinar quién es física, médica o filósofo en la Asturias que queremos"

"La riqueza no debe decidir quién es ingeniera, física, filósofo, médica o maestro; no, al menos en la Asturias que queremos", sostuvo este jueves Adrián Barbón ante la comunidad universitaria durante la toma de posesión, por segunda vez, del rector, Ignacio Villaverde. Exhibió con éste gran sintonía y le tendió la mano en varias ocasiones para sacar adelante el proyecto universitario que tiene por delante el catedrático durante los próximos seis años. "Cuando finalices tu mandato habrás dedicado nuevo años al rectorado, de modo que casi se podrá hablar también de la década Villaverde".

La colaboración institucional entre el Principado y la Universidad se asentará en varias iniciativas, tal y como explicó el Presidente. Propone a Ignacio Villaverde dos "metas comunes", que son convertir la institución "en un gran polo de magnético de atracción y retención del talento" y "estrechar la colaboración con el tejido productivo". Para lograr esto anunció Barbón lo que llamó "dos potentes herramientas legislativas" que son la ley de Ciencia y la reforma de la del Consejo Social.

La primera está a punto de aprobarse en el Consejo de Gobierno, avanzó el dirigente, quien destacó que esto alumbrará el denominado "CSIC asturiano, para impulsar la carrera profesional científica". La del Consejo Social tiene por objetivo "reforzar" la colaboración entre este órgano y la Universidad. Aprovechó Adrián Barbón para mostrar en público su "confianza" en la presidenta del consejo, Ángela Santianes, quien excusó su asistencia al acto por motivos de agenda al tener un viaje.

Proyectos de futuro los que plantea Adrián Barbón para la Universidad, pero no sin olvidar lo que calificó de "buenos recuerdos" de lo trabajado hasta ahora con la institución académica. Presumió de la "estabilidad financiera" que el Gobierno regional ha otorgado a la Universidad: "Por primera vez cuenta con un convenio para seis años, una financiación de mil millones y la posibilidad de prorrogarlo un cuatrienio más. Este modelo es referencia para otras comunidades". Recordó los "esfuerzos" para que la renta no determine el listón educativo en las familias y la entrada en vigor, el próximo año, de las "becas salario" que disfrutarán estudiantes con buenos resultados académicos. No olvidó el Presidente del Principado las nuevas titulaciones "largamente demandadas" que llegarán el próximo curso (Criminología y Deporte).

Series de TV y "repetidores"

Rector y presidente se intercambiaron en sus discursos alguna que otra broma. Villaverde reiteró a Barbón que su serie preferida es "El ala oeste de la Casa Blanca", después de que el dirigente regional describiera su convocatoria electoral por sorpresa en marzo como una maniobra similar a las de "House of Cards".

Barbón se comparó con el Rector en la condición compartida de "repetidores". Pero quiso aclarar: "No porque no hayamos progresado adecuadamente, sino porque ambos seguimos en el mismo desempeño por haber merecido la confianza mayoritaria".

Un guiño a la oficialidad del asturiano con algún traspié

Es conocido el apoyo del rector, Ignacio Villaverde, a la oficialidad del asturiano, un asunto de actualidad después de que el presidente, Adrián Barbón, haya impulsado las negociaciones con los grupos parlamentarios para su aprobación. Villaverde se esforzó y empleó a fondo, no sin algún que otro traspié en la entonación y la pronunciación, para hacer un guiño en su discurso, con unos cuantos párrafos en asturiano, referidos estos a describir su modelo de universidad, "de serviciu y comprometida col conocimiento y el so valir social (...) Que nun dexa a naide atrás". Barbón también empleó la llingua, al referirse al centenario del exrector Fermín Canella.

Un sentido agradecimiento público a sus hijas y a su pareja

Fue un discurso muy sentido el de Ignacio Villaverde para tomar posesión, por segunda vez, como rector de la Universidad de Oviedo. Se desahogó por lo sufrido en campaña y quiso tener un reconocimiento público para su familia, sus hijas Paula y Nuria, y su pareja y "compañera de vida" Marta Canteli. No pudo evitar emocionarse, dejar asomar alguna que otra lágrima y hablar con la vez entrecortada. "Ellas han sufrido en silencio el dolor de estos meses de descalificaciones, mentiras y deslealtades", clamó Villaverde, quien se deshizo en elogios para las tres. De sus hijas dijo que son "las que encienden la llama de la esperanza cuando otros se empeñan en emponzoñarla". De su pareja dijo: "Es la mujer que me hace ser quien soy (...) Me recuerda que somos humanos, demasiado humanos". Y resumió: "Gracias mi universo, lo sois todo".

Protesta estudiantil por la guerra de Gaza: "Será la tumba de sionismo"

"Gaza será la tumba del sionismo" o "Uniovi patrocina, Israel asesina" fueron algunas de las proclamas que gritaron un puñado de estudiantes, este jueves, delante del edificio histórico de la Universidad de Oviedo mientras en su interior tomaba posesión Ignacio Villaverde como rector. Para él también tuvieron alguna crítica: "No habrá paz, el rector no es neutral". La protesta en el exterior –aunque hubo alguno que se coló y gritó mientras los doctores desfilaban hacia el Paraninfo– obligó a blindar el recinto a la Policía, que custodió la entrada. Tanto Villaverde como el presidente asturiano, Adrián Barbón, incluyeron en sus discursos referencias a la guerra en Gaza, que estalló en octubre después de que los terroristas de Hamás atacasen Israel y se llevasen rehenes. El Rector –que lo hizo en asturiano– calificó de "atrocidades" lo que se hace en la Franja de Gaza. Ignacio Villaverde mostró en nombre de la institución universitaria la "más honda repulsa al horror y la violencia generada contra el pueblo palestino" y llamó a buscar la paz y convencer a palestinos e israelís a que convivan en paz. Por su parte, Adrián Barbón se refirió también a la "masacre de Gaza" y mostró su condena a lo que está ocurriendo.