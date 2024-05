El mágico encanto del Occidente asturiano

Extenso, bello e intenso. Así es el Occidente asturiano, amplio territorio que también destaca por la bonhomía de sus habitantes y por su riqueza natural y cultural. Cuando se habla del occidente de Asturias se hace referencia a las inmensas y fértiles tierras que conforman todo el oeste de la región, desde la costa hasta el interior, abarcando cuatro grandes y carismáticas comarcas: Oscos-Eo, Parque Histórico del Navia, Comarca Vaqueira, y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. En todas ellas existen lugares mágicos para visitar, espacios que harán vivir momentos y experiencias únicas que , sin lugar a dudas, se traducirán en recuerdos imborrables.

Por ejemplo, la ría del Eo, uno de los estuarios más bellos y variados de la costa asturiana. Este espacio protegido, que además forma parte de una de las Reservas de la Biosfera asturianas, la de Oscos-Eo, es un auténtico vergel para la flora y la fauna marina, aves incluidas. Además, esta ría es perfectamente navegable. Es más, para disfrutar de su belleza en plenitud, es muy recomendable un paseo en barco u observarla desde cualquiera de sus riberas, especialmente desde las villas de Castropol y Figueras. En ambas localidades podrá disfrutarse de sus cascos históricos, así como de una excelente cocina marinera.

Bañistas en la playa de Peñarronda, en Castropol. / Julián Rus

Referente del turismo rural

Cuna del turismo rural, el occidente de Asturias tiene mucho que ofrecer en cualquier momento del año. Santa Eulalia de Oscos, Santalla, ha sido recientemente elegida "Capital española del Turismo Rural" por Escapada Rural, uno de los portales más importantes del turismo rural en España, que ha recibido nada menos que 80.000 votos en el concurso para hallar la Capital del Turismo Rural 2024.

Santa Eulalia de Oscos –"Pueblo ejemplar de Asturias" 2016– es el primer municipio asturiano en conseguir la prestigiosa distinción turística. Y el único pueblo de la cornisa cantábrica que logró hacerse un hueco entre los diez finalistas del certamen,

Tierra de precursores, como el Marqués de Sargadelos, avanzado de la siderurgia y de la industria de la cerámica; también es territorio de ingenios, sobretodo hidraúlicos, teniendo en cuenta el talento local y la riqueza hidrológica del territorio. Un ejemplo es el Conjunto Etnográfico de Mazonovo, donde el viajero cae en la cuenta de la capacidad de supervivencia e inventiva de las gentes del lugar, las mismas que son verdaderas especialistas en el manejo del telar o en el arte de las navajas, artilugios que componen gracias a su habilidad como "ferreiros". Fuego y agua definen a este municipio asturiano, donde también pueden visitarse lugares de extraordinaria belleza como la cascada Seimeira, que forma parte de una ruta de gran belleza, lo mismo que la del Forcón de los ríos, entre otras.

Pesoz y su joya patrimonial

Otro de los puntos que merece visitarse ha sido declarado Bien de Interés cultural. Se trata de Pesoz, uno de los concejos más pequeños que oculta una auténtica joya patrimonial: Argul. Ubicado en una zona de media montaña, es hoy un pueblo casi deshabitado que te dará una idea de cómo pudo ser la vida hace siglos en una zona abrupta y aislada. Precisamente ahí radica una parte de su encanto.

Otra singularidad a destacar es su arquitectura, a base de sobrias edificaciones de piedra apoyadas en el roquedo natural y en algunos casos sobre el muro del camino, dejando túneles en el medio para el paso de personas y ganado. Todo ello configura un completo arracimado de paisajes subterráneos bajo las propias casas que en la lengua asturiana occidental se denominan "veiriles". Estos túneles y pasadizos forman un recorrido por debajo de las viviendas, y éstas están unidas en su parte superior por altos corredores de madera, de forma que podrías recorrer el pueblo sin pisar el suelo.

Las caserías de Argul se organizaban en torno a un patio central donde colocaban palomares y hórreos, construidos en su totalidad con material de la zona (pizarra, madera y barro). A través de los veiriles (túneles) movían el ganado y utilizaban los corredores para pasar de un cuarto a otro sin necesidad de salir al exterior.

Famosa en Argul es la Casa de Vilar por tener un túnel de casi 20 metros de largo, o la Casa de Juan Alonso Villabrille y Ron, escultor de la Corte de Felipe V. También destaca la Capilla de San Antonio, construida sobre el roquedo y con un curioso retablo barroco adaptado al escaso espacio interior.

Otro de los puntos que no te puedes perder si visitas Pesoz, es su museo etnográfico fundado en1984 sobre la base de la colección etnográfica reunida por J. Mª Naveiras Escanlar, "Pepe el Ferreiro”, quien fue su impulsor y director hasta el año 2010. Este museo es reconocido como uno de los mejores en su género, con una colección material ingente que permite recrear los espacios domésticos y las actividades de la sociedad campesina del occidente asturiano en sus más de 3.000 metros cuadrados de exposición.

Uno de los rincones de Argul. / Ana Paz Paredes

Espacios de belleza medieval

Desde Oviedo a Grandas de Salime, el Camino de Santiago serpentea brillante por el occidente asturiano, y en cada etapa, a cada momento, aparece ante los ojos una realidad sorprendente, ya sea una villa medieval, un monasterio, una cascada, un puente, un banco en el camino con vistas panorámicas o muchos otros hallazgos personales e intransferibles. Una de esas villas medievales de película es Salas, cuyo casco histórico, por el que transcurre el Camino Primitivo de Santiago, deja deslumbrado al visitante. El Castillo de Valdés-Salas o la Colegiata de Santa María la Mayor son dos de los hitos monumentales e históricos más notables, enmarcados en un ambiente muy jacobeo, con un goteo constante de peregrinos de todas las nacionalidades que hacen una parada en esta villa eterna para contemplar su casco histórico, o sencillamente para disfrutar de su quietud, buena cocina y hospitalidad.

As Veigas es otra parada obligada. Se trata de una aldea completamente bucólica, como surgida de la imaginación del más sensible de los artistas. Se halla en Taramundi y destaca por sus casas impecables y sus tejados de pizarra negra que relucen con el sol, como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Peñarronda, un "monumento natural"

Los amantes del mar no pueden dejar de disfrutar de la playa de Penarronda, que comparte los concejos de Castropol y Tapia de Casariego. Fue declarada Monumento Natural en el año 2002 reconociendo, así, su calidad ambiental y paisajística.

Penarronda mide 600 metros y tiene una anchura media cercana a los 300 metros. Sin duda que uno de los grandes protagonistas de este lugar es El Castelo, como llaman en la zona al islote de piedra con una cavidad en el interior, que se imponte ante la mirada en mitad del arenal. Es una playa de arena fina, de color tostado, que se explica por la presencia próxima al oeste del río Eo. El fondo de la playa aparece separado del área más activa por una barra arenosa que represa el agua del arroyo que cruza la playa, formando temporalmente una laguna de agua dulce, que se filtra bajo la arena hacia el mar. Una joya es todo su sistema dunar y donde algunas de sus especies están recogidas en el Catálogo Regional de Especies amenazadas de la Flora Asturiana además de ser también una zona donde se refugian aves marinas estivales, migratorias e invernales.

Desde hace algún tiempo, son muchos los amantes del surf que acuden a Peñarronda, pues tiene olas todo el año. También cuenta con una "ola singular" pues, en ciertos momentos del año y dependiendo de que se den ciertas condiciones sale la denominada por los habitantes de la zona "la derecha mutante", una ola que sale pegada a la roca de la derecha solo apta para expertos.