Queipo ve en la amnistía un ataque a Asturias y Lastra cree que "abre un tiempo nuevo"

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, consideró ayer que la ley de Amnistía impulsada por el PSOE para los condenados por el Procés es "uno de los mayores ataques a Asturias, porque pone a los independentistas por encima de los asturianos" y ese hecho tendrá consecuencias en las inversiones del Estado para la región. El líder de los populares llamó al voto en las elecciones europeas del 9 de junio "para decir no a Pedro Sánchez y dejar claro que Asturias no se va a vender n puede verse perjudicada por los acuerdos de Sánchez para mantenerse en el Gobierno". Álvaro Queipo, que ayer participó en la fiesta del Corpus de Pravia, advirtió de que Pedro Sánchez "va a utilizar estas elecciones para decir que, si gana, se valida todo lo que ha hecho hasta ahora, por lo que no podemos darle esta carta; debemos ir a votar con toda nuestra ilusión y fuerza para construir juntos una Asturias y una España mejor".

Muy diferente fue la posición de los socialistas asturianos. Adriana Lastra, diputada nacional y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA, recalcó que "se abre un tiempo nuevo en Cataluña, a partir del diálogo, el acuerdo y la reconciliación". Lastra expresó su convencimiento de que Illa será presidente de Cataluña y reaclcó la "apuesta firme por el diálogo" del Gobierno central, "en contraposición con la estrategia de confrontación de la derecha, que fue una máquina de fabricar independentistas". Lastra cree que "el acierto en esa política" se ha visto ratificado por el resultado en las últimas elecciones catalanas: "Una mayoría de la población ha reconocido con su voto a Salvador Illa lo acertado de esta apuesta", aseveró.

El diputado y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, calificó de "vergüenza" la ley aprobada en el Congreso. "Como único partido de Asturias, nos dejaremos la piel para que el Principado no sea discriminado por los pactos de Sánchez, que privilegian a determinadas comunidades autónomas en detrimento del Principado". "Hasta hace pocos meses, para el PSOE la amnistía era ilegal", indicó Pumares, que señaló que la amnistía, independientemente de su encaje constitucional, es "del todo inaceptable" como condición "perpetuarse en La Moncloa".

En el otro extremo se situó el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas: "Es una excelente noticia que permite seguir con el diálogo para lograr un país más cohesionado ofreciendo vías legales y políticas para resolver los problemas políticos", aseguró.

Por parte de Vox, el partido en Asturias se remitió a las valoraciones efectuadas por sus líderes nacionales.