Un 98% de los beneficiarios ha tramitado la solicitud de la PAC de 2024 en Asturias

Son más de 9.000 los profesionales de la ganadería y la agricultura que dependen de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en Asturias. De todo, un 98% han tramitado la solicitud para las ayudas de este año. En total están ya registradas 7.785 peticiones de fondos, a las que hay que sumar 106 expedientes que están finalizados pero que todavía no se han registrado, más 825 solicitudes abiertas, según los datos que maneja el Principado. Este mismo viernes 31 de mayo habría concluido el plazo para solicitar la PAC de 2024, si bien el Ministerio de Agricultura ha decidido que el plazo se amplíe hasta el 15 de junio, tal y como habían solicitado ASAJA debido a la mayor complicación en los trámites para este año.

Con todo, en Asturias, en comparación con lo que ha pasado otros años, las solicitudes van muy avanzadas. En la Consejería de Medio Rural ven positivo la prórroga hasta mediados de junio, si bien consideran que "no tiene mucha importancia" en la región ya que están en tramitación 8.716 expedientes. "En todo caso, siempre es ventajoso el que se pueda disponer de más tiempo para que las entidades colaboradoras realicen su tarea sin presión y así evitar errores", añaden en la Consejería de Medio Rural. Para la campaña 2023-2024 el Principado ha autorizado un gasto de 95,9 millones. Del presupuesto total, 64 millones son para los pagos directos, mientras que otros 31,9 se corresponden con las acciones de desarrollo rural, asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control: ayudas para el apoyo a la actividad agraria sostenible de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica, pagos al amparo de la Red Natura 2000 y zonas con limitaciones naturales o específicas.

Lo que va con más retraso y problemas, si bien dentro de plazo, son los pagos de la PAC de 2023. Las organizaciones agrarias ASAJA y COAG han puesto el grito en el cielo por la demora en pagos a profesionales, sobre todo jóvenes, que tienen ahora que tramitar la de 2024.

Precisamente ambas organizaciones, además de UCA, USAGA, URA y Cooperativas Agroalimentarias, se reunieron este viernes con la directoral general de Ganadería, Rocío Huerta. Si bien el motivo era otro, la responsable del Gobierno regional abordó la cuestión y vino a pedir tranquilidad. "El que sabe y conoce bien la PAC sabe que hay hasta el 30 de junio de plazo de pago", advirtió Huerta. "Sí que es cierto que hay gente que no ha cobrado nada todavía por una serie circunstancias. Pero es que cada expediente tiene sus partes", explicó la directora, que considera que no hay que "generalizar situaciones de retraso" ya que cada expediente individual tiene su singularidad. Según los datos de Rocío Huerta, este 31 de mayo se abonaron más de 3 millones de euros y en total el Principado supera los 73 millones abonados. "Sí que no se ha terminado pero tenemos para hacerlo hasta finales de junio", tranquilizó.

En todo el país

España repartirá entre más de 600.000 agricultores y ganaderos 47.000 millones de euros de la PAC, para el periodo de 2023 a 2027. En anteriores convocatorias se abonaba todo en total, si bien ahora la UE ha decidido hacerlo año a año. Para la campaña de este 2024, el importe total de las ayudas directas asciende a 4.882 millones de euros en el conjunto del país, cuyos pagos se efectuarán a partir del próximo 16 de octubre. Ante la avalancha de solicitudes presentadas estos días, además de la complicación de la PAC de este año, el Ministerio de Agricultura decidió prorrogar el plazo. Anteriormente ya se había extendido la fecha hasta este 31 de mayo.

