"La amnistía no se podrá aplicar, va contra la legislación europea"

El castrillonense Rafael Arenas (Vegarrozadas, 1967), catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha distinguido por su militancia contra el nacionalismo. Tras la aprobación de la ley de amnistía, considera que no podrá aplicarse, ya que contradice la legislación europea y no cumple ninguno de los requisitos planteados por la Comisión de Venecia. Y advierte de lo que puede ocurrir con el asturiano.

–La ley de amnistía se aprobó finalmente este jueves.

–Ya sabíamos que iba a terminar así, pero de todos modos ha sido un día triste. Es un desastre grande para los catalanes, para los españoles, para el Estado de Derecho y también para Unión Europea (UE).

–¿Qué ocurrirá ahora?

–Hay elementos para considerar que la amnistía está en contra de la legislación europea. Pero también es inconstitucional. No se podrá aplicar. Aparte de todo, es que es inmoral, no tiene justificación política alguna. ¿Y qué, aunque fuese constitucional? No es moralmente aceptable.

–Por qué considera que la amnistía es contraria al derecho de la Unión Europea?

–El tenor de la ley es contradictorio con la directiva de persecución de delitos terroristas. También puede entrar en contradicción con la directiva de persecución de los delitos de malversación de caudales públicos. Quizá se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

–El PSOE aduce que la ley de amnistía cumple los requisitos marcados por la Comisión de Venecia.

– No cumple con nada de lo que decía la Comisión de Venecia. Ésta planteaba que no se tratase de una autoamnistía, contase con un amplio respaldo social –algo que no cumple, ya que se ha aprobado contra la opinión del Senado– y que no fuese contra el Estado de Derecho. El TJUE deberá dirimir si la ley de amnistía va contra el artículo 2 de la UE, que establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

–Uno de los argumentos de los promotores de la ley de amnistía es que mejora la convivencia en Cataluña. ¿Lo aprecia?

–Ese era uno de los puntos que defendía la Comisión de Venecia. Si el objetivo de la amnistía es la mejora de la convivencia, lo incumple claramente. La convivencia nunca ha sido el objetivo de la amnistía. Los propios nacionalistas hablan de la ley de amnistía como un instrumento para la secesión, para culpar al Estado de Derecho y a quienes defendían al estado de Derecho, y para volver a intentar lo que se intentó en 2017. Lo tienen ahora mucho más fácil. Con la ley de amnistía se deslegitima a quienes defendían la Constitución en 2017. La vulneración del Estado de Derecho, de la Constitución, que es el principal problema de Cataluña, continúa. La falta de neutralidad de la administración continúa. La escuela sigue sin cumplir la ley. La expulsión del español sigue a buena marcha. Se sigue incumpliendo la ley de banderas. El principal problema de Cataluña es que la administración dice que continuará incumpliendo la ley. Hay un continuo incumplimiento de la ley.

–¿Y cuál es la solución?

–La solución es que se cumpla la ley. A ver qué ocurre en Asturias. Se vuelve a plantear el tema del asturiano. Aquí en Cataluña no sabíamos lo que iba a pasar. Ahí en Asturias ya saben lo que va a pasar.

